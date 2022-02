Jamal Edwards star di YouTube e produttore musicale è morto di una malattia improvvisa È morto a 31 anni a causa di una malattia improvvisa il produttore musicale britannico Jamal Edwards, fondatore della piattaforma musicale Sbtv che tra i tanti artisti aveva lanciato anche Ed Sheeran. Giovanissimo aveva iniziato la sua attività su YouTube.

A cura di Giulia Turco

Imprenditore e pioniere della musica rap e grime britannica, Jamal Edwards è morto a 31 anni. La sua improvvisa scomparsa, dovuta ad una malattia che lo avrebbe travolto come riportano i media britannici, ha sconvolto il mondo della musica. A darne notizia è la sua azienda, la Sbtv, piattaforma musicale che aveva fondato personalmente e che aveva lanciato artisti come Dave, Ed Sheeran e Skepta.

Da Youtube alla sua piattaforma Sbtv

Proveniente da una famiglia di origine caraibica, aveva iniziato molto presto ad occuparsi della produzione musicale. Era appena un teenager quando lanciò il suo canale per produrre e trasmettere clip musicali, molti dei quali realizzati nella zona ad ovest di Londra nella quale è cresciuto." Quando ho cominciato YouTube era nata appena da un anno”, raccontava Edwards, “e io che avevo appena ricevuto una videocamera per Natale ho cominciato a usarla per dare un’opportunità ai miei amici che non avevano chance di essere notati da Mtv. Ovviamente mi guardavano tutti come se fossi un pazzo, a credere che potessi competere con le multinazionali. Penso però di aver tentato abbastanza presto da poter credere in un cambiamento”.

(Jamal Edwards, foto Getty).

Chi era Jamal Edwards

Nato a Luton 31 anni fa, il giovane imprenditore era stato nominato ambasciatore del Prince's Trust, ente di beneficenza giovanile gestito dal Principe di Galles che supporta i più giovani nel fondare le proprie società. L'ultima apparizione sulla scena pubblica, lo scorso febbraio, quando Jamal Edwards aveva partecipato ai Brit Awards. La sua piattaforma aveva lanciato artisti importanti, da Dave a Jessie J, aveva lavorato con Ed Sheeran e Emeli Sandé. Dopo il lancio nell'online tramite Youtube, per i risultati ottenuti con la sua azienda, nel 2014 era stato anche nominato Member of the British Empire (MBE).