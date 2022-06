J Ax chiarisce il significato di Timberland Pro: “Nessun dissing contro Fedez, era in generale” Ospite di Muschio Selvaggio, J-Ax mette un punto sui malumori risalenti alla nota separazione artistica tra lui e Fedez. “Su alcune follie siamo compatibili, ma su altre cose siamo gli opposti e questo in un’azienda non può funzionare”.

Alla vigilia del concerto benefico Love Mi, Fedez ha voluto ospitare J-Ax in studio a Muschio Selvaggio, per registrare l’ultima puntata del podcast prima dell’estate. Il rapper ha accettato ben volentieri e la chiacchierata di quasi 1 ora e mezza è stata l’occasione giusta per chiarire, una volta per tutte, alcuni dissapori sorti e poi superati tra di loro.

J-Ax ospite a Muschio Selvaggio fa alcuni chiarimenti

Nel corso dell’intervista, ad un certo punto di finisce a parlare di Timberland Pro, la canzone di J-Ax il cui testo aveva scatenato i sospetti di Fedez e numerosi fan ai tempi del clima teso tra di loro. Parliamo del maggio 2019, periodo in cui i due rapper non si erano già voltati le spalle a vicenda. “Non ho niente da dimostrare né da compensare, quindi non ho il Lamborghini perché c’ho il c…. normale”, diceva Ax lasciando ipotizzare che fosse una frecciatina diretta al collega. “Molti l’avevano associato a un dissing e anche io, non sentendoci, l’avevo pensato”, ammette Fedez. “Era in generale”, mette in chiaro J-Ax. “Poi mi sa che era antecedente alla tua Lamborghini…”.

Cosa è andato storto tra Fedez e J Ax

I due rapper non hanno mai negato che, nonostante la sintonia sul piano musicale, ritrovarsi in una posizione alla pari nella gestione di una società li ha fatti collassare. Insieme infatti hanno fondato un’etichetta, una società di management, la cui atmosfera inevitabilmente finì per influenzare anche la loro alchimia artistica. Il loro primo album in comune fu Comunisti col Rolex. “Lui aveva delle follie compatibili con le mie, come la passione per il punk rock californiano”, racconta Ax a Muschio Selvaggio. “Ma abbiamo delle cose in cui siamo diametralmente opposti. È una cosa che funziona tantissimo quando fai musica assieme, ma in un’azienda no”.