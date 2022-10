Iva Zanicchi, dopo la lite con Lucarelli la confessione: “Farei un duetto con Giorgia Meloni” Iva Zanicchi, dopo la lite con Selvaggia Lucarelli, è tornata in radio e ha parlato dei politici con cui farebbe un duetto. Ma anche con cui uscirebbe a cena.

A cura di Vincenzo Nasto

Iva Zanicchi sta attraversando ore sotto le luci dei riflettori, dopo aver scatenato la polemica e lo scontro con Selvaggia Lucarelli, durante la trasmissione Ballando con le stelle, ma non solo. L'aquila di Ligonchio infatti è stata protagonista anche di un'intervista su Rai 1, al programma L'autostoppista: la puntata è in onda dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 18 su Rai Isoradio, condotto da Igor Righetti. La cantante ha spaziato tra i nomi della televisione, ma soprattutto della politica, aprendo una lunga parentesi su due protagonisti della scorsa tornata elettorale: Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. Sul primo, Zanicchi ha confessato una preferenza nella competizione sul politico italiano più sexy, mentre per Giorgia Meloni, è arrivata la proposta di un duetto musicale.

Il duetto con Giorgia Meloni

Dopo gli insulti in diretta a Ballando con le stelle, lo scontro con Selvaggia Lucarelli, Iva Zanicchi ha rilasciato un'intervista al programma radiofonico L'autostoppista condotto da Igor Righetti su Rai Isoradio. Una chiacchierata che ha toccato molti temi, come quello della politica, con le elezioni sullo sfondo: proprio su due personaggi usciti vincenti dalla tornata, Iva Zanicchi ha espresso la propria preferenza, che sia per un'uscita o per un duetto. Alla domanda "Con quale politico italiano farei un duetto?" ha detto la sua, ammettendo: "Canterei volentieri con Giorgia Meloni. Lei ora ha tanto da fare, ma è una donna spiritosa, carina e simpatica. L'ho incontrata un paio di volte al Gran Premio di Monza". Non si sa ancora quale canzone vorrebbe far interpretare alla Presidente di Fratelli D'Italia, ma l'endorsement è chiaro.

La preferenza per Silvio Berlusconi

Poi c'è stato un momento a ruota libera, con la cantante che ha espresso la sua preferenza anche per l'uomo più affascinante della politica italiana, Silvio Berlusconi: "Ce ne sono parecchi, ma non sexy come Silvio Berlusconi. Ha una certa età ma ha quel fascino che nessuno gli può togliere". La donna ha poi rivelato il suo pensiero rispetto agli uomini con le labbra rifatte e fatto chiari riferimenti sul posto più trasgressivo in cui ha fatto l'amore: "Non bacerei mai un uomo con le labbra rifatte. No, no per favore! E mi auguro anche che un uomo abbia difficoltà a baciare una donna con le labbra rifatte. Mi è stato detto che sono fredde, un po’ dure. L’uomo lo voglio con la barba e che puzzi anche un po’". Infine la donna ha rivelato di aver fatto l'amore in volo, in viaggio per il Sud America: "In aereo, in volo per il Sud America. Ho paura di volare, ero con mio marito, ho bevuto e lui si è un po’… sai come siete voi uomini. Me ne vergogno, però è stato molto bello. Trasgressivo, ma bello".