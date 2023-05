Italia Loves Romagna, il 24 giugno a Campovolo Blanco, Elodie, Ligabue e Madame Annunciati gli artisti che saranno sul palco il 24 giugno per l’evento dedicato alla raccolta fondi per le popolazioni colpite dall’alluvione.

A cura di Andrea Parrella

La musica italiana insieme per la Romagna. Il 24 giugno andrà in scena "Italia Loves Romagna", il grande concerto-evento per sostenere le popolazioni colpite dalla terribile alluvione che si è abbattuta sul territorio romagnolo. Teatro dell'evento la RCF Arena di Reggio Emilia, dove si raccoglieranno alcuni dei più noti artisti d'Italia.

Gli artisti sul palco a Italia loves Romagna

Sul palco ci saranno Blanco, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Luciano Ligabue, Madame, Fiorello Mannoia, Gianni Morandi, Negroamaro, Laura Pausini, Max Pezzali, Salmo, Tanani e Zucchero. Scopo dell'evento, naturalmente, quello di raccogliere fondi in grado di supportare la Romagna e i suoi abitanti dopo l'effetto nefasto dell'alluvione dei giorni scorsi.

Come acquistare i biglietti

Italia Loves Romagna è un evento che tristemente si ripete, arriva 11 anni dopo quello del 2012, che scaturì dalle immagini drammatiche degli effetti del sisma in Emilia, che aveva devastato interi paesi. I biglietti per Italia Loves Romagna saranno disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di martedì 30 maggio sui circuiti Vivaticket, TicketOne e Ticketmaster.

A lanciare l'evento era stato Gianmarco Mazzi, sottosegretario alla cultura, che aveva parlato così dell'iniziativa: "Il primo evento di raccolta fondi che il mondo della musica, con il supporto del Ministero della Cultura, realizzerà a favore delle popolazioni alluvionate si chiamerà Italia Loves Romagna e si terrà sabato 24 giugno nell’arena spettacoli già allestita di Campovolo a Reggio Emilia". Quindi aveva aggiunto Mazzi: "La Romagna è una terra meravigliosa che da sempre evoca sole, gioia e benessere, un luogo dell’anima per gli italiani, oggi duramente colpito. Gli obiettivi sono due, raccogliere più fondi possibili e lanciare un invito a trascorrere le vacanze dell’estate 2023 in Romagna, per portare vita e aiutare quello splendido territorio a risollevarsi".