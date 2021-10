Isotta ha vinto il Premio Bianca D’Aponte con una canzone che ci insegna a conoscere noi stessi

L'artista senese Isotta si è aggiudicata la 17esima edizione del Premio Bianca D'Aponte, il prestigioso concorso sponsorizzato da Rai Radio 1 e riservato unicamente alle cantautrici italiane. Il brano che le ha concesso di ottenere questo importante riconoscimento è "Io", scritto assieme a Pio Stefanini e Giuseppe Polistina: una canzone introspettiva, che vuole esprimere la necessità di riappacificarsi con sé stessi e non rinunciare a scoprire lati del nostro carattere che pensiamo di conoscere ma che, spesso, ci sono invece ignoti.

La cantautrice senese ha ottenuto una borsa di studio del valore mille euro, l'organizzazione di concerti di presentazione prodotti da Doc Live, la partecipazione in veste di ospite alla prossima edizione del Premio e la possibilità di concorrere al Premio dei Premi del Mei di Faenza. Classe '92, Isotta ha iniziato a prendere lezioni di canto da piccolissima, a soli 5 anni. Altrettanto precocemente ha scoperto la passione per le parole e per il cantautorato italiano e americano: ha iniziato a scrivere le sue canzoni a 14 anni, e a partire dai 16 si esibisce dal vivo con svariate formazioni musicali. Definisce il suo stile come “romantic dark”. Negli ultimi tre anni ha lavorato ad un progetto discografico molto intenso con alcuni produttori e arrangiatori toscani, cercando di mettere in musica e parole tutte le sue esperienze personali, artistiche ed umane.

C’è un continuo chiacchiericcio nella testa

Costantemente in sottofondo fa da giudice

Sei brutto e un grosso stupido

Sei generoso, non ci puoi deludere

Se non studi storia non vai alla festa

Basta uno schiaffo perché cada la mia maschera

Fai la brava e un giorno all’altro filerà

Nel verso giusto ma a me sembra una trappola

Ho una portaerei ferma a posto dell’armadio

Pronta per salpare, fare a pugni nell’acquario

E non ho paura e non c’è niente che non va

Ma ovunque sia il mio posto non è qua

Sono io che interpreto io

Travestita da io con la voce da io

Che assomiglio un po’ a io

Arrabbiata con io, forse anche troppo

Ero arrabbiatissima con me e

E mi dispiace tantissimo

Ero arrabbiatissima perché

Perché da bambina ci credevo anch’io

Sono io che interpreto io

Travestita da io con la voce da io

Che assomiglio un po’ a io

Arrabbiata con io, forse anche troppo

Questa notte ci spingeremo così al largo che

All’alba ci saremo perduti

Questa notte ci spingeremo così al largo che

C’è un veliero che attraversa la tempesta

Mi è rimasta di traverso un’altra favola

Ciurma non ci arrenderemo mai

È mezzanotte il mare è una pozzanghera

Ho bisogno di combattere la noia

Ma qualunque tentativo sembra inutile

Ho fissato così tanto il vuoto che

Credo proprio che si sia preso tutta me

Ho una portaerei ferma a posto dell’armadio

Pronta per salpare, fare a pugni nell’acquario

E non ho paura e non c’è niente che non va

Ma ovunque sia il mio posto non è qua

Sono io che interpreto io

Travestita da io con la voce da io

Che assomiglio un po’ a io

Arrabbiata con io, forse anche troppo

Ero arrabbiatissima con me e

E mi dispiace tantissimo

Ero arrabbiatissima perché

Perché da bambina ci credevo anch’io

Questa notte ci spingeremo così al largo che

All’alba ci saremo perduti

Sono io

Questa notte ci spingeremo così al largo che

All’alba ci saremo perduti

Sono io