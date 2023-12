Irama e i Santi Francesi si ritrovano a Sanremo 2024, 5 anni dopo lo scontro ad Amici 17 Irama e i Santi Francesi si ritroveranno sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2024, a cinque anni di distanza dallo scontro avvenuto ad Amici 17. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Irama e Alessandro Francese dei Santi Francesi, foto Amici 17

La finale di Sanremo Giovani, tenutasi nelle scorse ore su Rai 1, ha visto la vittoria di Clara, che insieme al collettivo BNKR44 e ai vincitori di X Factor 2022, i Santi Francesi, parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo, che si terrà dal 6 al 10 febbraio 2024. Proprio il gruppo piemontese, che sul palco dell'Ariston si esibirà con L'Amore in bocca, si riavvicinerà in quei giorni a un concorrente Big, Irama, che aveva già percorso un piccolo tratto di strada con la band nel 2018. Infatti, Alessandro De Santis e Mario Francese, con il batterista Davide Buono che formava i The Jab ad Amici 17, ebbero uno scontro con l'allora favorito del programma, Irama, a un mese dal Serale che lo avrebbe poi visto vincere.

Prima di ritrovarsi sul palco di Sanremo, il frontman degli allora The Jab, nei primi giorni di febbraio 2018, aveva subito forti critiche proprio nella sfida contro Irama. Il cantante, che avrebbe presentato in quei mesi successi come Cosa vuoi che sia, vinse la sfida contro la band, che venne anche attaccata dagli allora professori all'interno del programma Carlo Di Francesco e Rudy Zerbi. Le critiche maggiori arrivarono proprio per il frontman della band, Alessandro De Santis, a cui veniva fatta notare una certa distanza emotiva rispetto alle esibizioni, secondo le accuse, figlia di una sicurezza, di una garanzia, di un posto al Serale.

Le critiche hanno aizzato i malumori dei concorrenti, che durante la settimana successiva videro il frontman e un altro concorrente, Zic, parlare male di Irama durante uno speciale del sabato. Le accuse di Zic, legate principalmente alle critiche che aveva ricevuto sul suo percorso all'interno del talent, si scagliarono contro Irama, colpevole, anche lui di stonare. Una conversazione poi mandata in onda da Maria De Filippi, e dopo cui Irama rispose: "Ma che uomo sei che punti il dito agli altri?".

Lo scontro non appassì nemmeno in casetta, dove gli artisti si confrontarono. Una discussione che vide Irama attaccare sia Zic per l'opinione espressa alle sue spalle, ma soprattutto il frontman dei The Jab, adesso Santi Francesi, Alessandro De Santis: "Io ho capito che adesso tu puoi aver capito ciò che vuoi, ma tu prima hai detto un'altra cosa alle mie spalle. A me l'ipocrisia è una cosa che mi fa inca**are. La verità è che io vi dico le cose, mentre voi due mi parlate dietro, non dite le cose in faccia". La soluzione scelta da Irama alla fine della discussione fu invitare alla sfida sia i The Jab, rappresentati dal frontman, che Zic: "Facciamo una sfida, inedito contro inedito, decidete voi con chi. Se volete accettare va bene, altrimenti no". Adesso, a cinque anni di distanza, sarà un palcoscenico molto più grande a vederli sfidare, come concorrenti Big del Festival di Sanremo 2024.