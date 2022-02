Irama cambia tutto e si affida a Shablo: nel nuovo album anche Sfera Ebbasta, Rkomi, Gué e Lazza Irama svolta e si affida a Shablo che sarà il direttore artistico del prossimo album “Il giorno in cui ho smesso di pensare” portando feat di Sfera, Lazza e Guè, tra gli altri.

A cura di Redazione Music

Dopo il quarto posto all'ultimo Festival di Sanremo, Irama presenta il suo nuovo album e lo fa annunciando, praticamente, di essere entrato nel gruppo di Shablo, che è anche il direttore artistico del suo prossimo album. Arrivato al Festival dopo i dolori del 2021, quando a causa di un contatto con un positivo nel suo staff fu costretto a saltare tutte le esibizioni live della rassegna, quest'anno il cantante ex Amici è tornato con una canzone che ha raccolto pian piano il consenso di televoto e addetti ai lavori, arrivando fino alla quarta posizione e fermandosi un passo prima di potersi giocare daccapo la vittoria di Sanremo andata, come noto, a Mahmood e Blanco.

Le collaborazioni di "Il giorno in cui ho smesso di pensare"

Nonostante ciò, Irama può dirsi soddisfatto, il brano è tra i più ascoltati in streaming con oltre 15 milioni di ascolti che si aggiungono ai 10, circa, di views del video, e ha fatto da volano per il suo prossimo album "Il giorno in cui ho smesso di pensare", che uscirà il prossimo 25 febbraio (Atlantic Records/Warner Music Italy). Sarà un album particolare, di cambiamento per il cantante e che vedrà la direzione artistica di Shablo, uno dei produttori più conosciuti del panorama musicale italiano. Una collaborazione che ha subito dato i suoi frutti almeno per quanto riguarda i feat dell'album dove ci saranno, appunto, Sfera Ebbasta, Rkomi, Gué, Willy William, Lazza ed Epoque e come produttori, oltre allo stesso Shablo, anche Junior K, Mace, Merk & Kremont , Greg Willen e molti altri.

Il sound del nuovo album

Il sound andrà oltre quello ascoltato in "Ovunque sarai" e pare che, stando alla nota stampa, "si addentra nei territori della musica urban e di matrice latin/pop". Il cantante, oltre ad annunciare la tracklist completa dell'album ha anche annunciato i tre concerti che apriranno il suo tour 2022: il 26 aprile al Palazzo dello Sport di Roma, il 28 aprile al Palapartenope di Napoli e il 30 aprile al Mediolanum Forum di Milano. Le prevendite sono già aperte sui circuiti Ticketone e Vivaticket.

La tracklist completa