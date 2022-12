Interrotto il concerto di Patti Labelle per allarme bomba: la cantante portata via dal palco La cantante Patti labelle è stata accompagnata giù dal palco durante il concerto a causa di un allarme bomba.

A cura di Redazione Music

Patti Labelle portata via dal palco (img via Twitter)

Un allarme bomba ha costretto la cantante Patti Labelle a interrompere il suo concerto e uscire rocambolescamente dal palco e il pubblico a evacuare il teatro dove la cantante si stava esibendo. Attimi di paura durante il concerto della cantante americana che si era esibita solo in un paio di canzoni durante il suo concerto di natale a Milwaukee quando la minaccia di una bomba ha portato alcuni agenti ad accompagnarla giù dal palco. Su Twitter un fan ha postato un video in cui si vede chiaramente come alcuni agenti della sicurezza siano saliti sul palco mentre la cantante aveva dei fiori in mano, accompagnandola di corsa verso il retro del palco.

Inizialmente la cantante sembra sorpresa come il pubblico quando due uomini sono saliti in scena, l'hanno bloccata mentre lei chiedeva cosa stesse succedendo – si vede un uomo dirle qualcosa nell'orecchio – prima che la portassero via di corsa. Pochi minuti dopo è stato annunciato che il teatro – in cui, in quel momento erano presenti circa 2500 persone – doveva essere evacuato proprio a causa della minaccia di una bomba. Il tutto è accaduto intorno alle 21.24 ora locale, poco dopo che la cantante era salita sul palco e una testimone, che aveva documentato l'evacuazione su Facebook Live, ha detto al Milwaukee Journal Sentinel: "Un sacco di persone erano piuttosto sconvolte. È stato spaventoso"

L'allarme bomba, però, era solo tale, dal momento che, come dichiarato dal capitano della polizia di Milwaukee Warren Allen Jr., dopo una perquisizione approfondita del teatro non sono stati scoperti ordigni. Al momento la cantante, definita la madrina del soul, non ha lasciato alcun commento sull'argomento e anche i social sono fermi ai giorni antecedenti all'evento, mentre gli organizzatori hanno dichiarato di stare cercando un'altra data per recuperare lo spettacolo.