Insulti omofobi a Vergo, ex X Factor: “Se pensate che essere maschio sia fare come lui vi sbagliate” “All’omofobia rispondo con l’amore” ha scritto Vergo, cantante ex X Factor, rispondendo alle offese omofobe rivoltegli durante un’esibizione.

A cura di Redazione Music

Vergo (via IG)

Dopo gli attacchi a Elettra Lamborghini, questa volta tocca all'ex X Factor Vergo dover rispondere agli insulti arrivati dal pubblico durante la sua esibizione al Milano Latin festival. Il cantante siciliano, tra i protagonisti dell'edizione 2020 di X Factor quando partecipò nella squadra di Mika, infatti, è stato costretto a rispondere dal palco alle parole omofobe di un ragazzo del pubblico. In un video, postato dallo stesso artista sulla sua pagina Instagram, infatti, lo si vede avvicinarsi a un ragazzo in prima fila per capire bene quello che stava dicendo e quando si è reso conto delle parole omofobe ha deciso di rispondere direttamente dal palco. Pare che il ragazzo del pubblico gli abbia gridato: "Ric***ne, ti faccio diventare io maschio" come scritto dallo stesso vergo su Instagram.

La risposta del cantante è arrivata prima direttamente dal palco e poi con un post su Instagram in cui mostrava anche alcune foto e video del concerto tenuto durante il festival milanese. "Ascolta, tu non hai idea di cosa significa essere maschio. E dico una sola cosa, se voi pensate che essere maschio significa essere come quel tizio, allora state sbagliando. Perché non è assolutamente così. Un bacio a tutti ragazzi e divertiamoci" ha gridato dal palco accompagnato dall'applauso e dalle urla di approvazione da parte del pubblico. Ma Vergo ha anche voluto specificate su Instagram che neanche quegli insulti sono riusciti a togliergli la gioia di esibirsi su quel palco: "Ieri sera durante il mio live un ragazzo urla, mi punta il dito e mi dà del ric***ne, affermando che mi avrebbe fatto “diventare maschio”. Ad ogni gesto di omofobia rispondo con un messaggio di celebrazione dell’amore".

Vergo ha continuato riprendendo quanto detto dal palco: "Poi tesoro mio, comportandoti così, non hai proprio idea di cosa significhi essere maschio, sei solo un co****ne omofobo. Questo momento non mi ha tolto l’entusiasmo di esibirmi sul palco del @milanolatinfestival , una realtà che sognavo di vivere e condividere e che da subito mi ha accolto a braccia aperte con un calore che ha reso tutto indimenticabile. Ringrazio Gloria e tutto lo staff del @milanolatinfestival 🧡 siete speciali 💛 2022 divertiamoci".