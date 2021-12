Infortunio per Ornella Vanoni: la cantante è caduta e non sarà alla Prima della Scala Ornella Vanoni ha annunciato di essere caduta mentre era in treno e per questo non potrà rispettare alcuni impegni come quello per assistere alla Prima della Scala.

A cura di Francesco Raiola

Ornella Vanoni al festival di Sanremo (LaPresse)

Ornella Vanoni ha annunciato di essere caduta mentre era in treno e di dover annullare una serie di appuntamenti già fissati, compresa la presenza alla prima del Teatro alla Scala di Milano, dove avrebbe assistito, assieme a Marracash, alla rappresentazione di Macbeth per la regia di Davide Livermore e diretto dal M. Riccardo Chailly. La cantante ha avvisato i propri fan su Twitter, dove ha spiegato l'accaduto e si è scusata anche con chi l'attendeva a Boloigna dove avrebbe dovuto prendere parte a un'anteprima speciale del film "Senza fine" scritto da Elisa Fuksas e Monica Rametta e prodotto da Moreno Zani e Malcom Pagani.

Come si è fatta male Ornella Vanoni

Su twitter la cantante ha spiegato che "Ieri l'altro, durante il viaggio in treno, per accarezzare un dolce Golden Retriever, sono caduta… Tanto dolore, ma sono a casa. Sono dispiaciuta di non poter partecipare alla Serata Inaugurale al @teatroallascala, con il mio amico @kingmarracash e di non essere domani a Bologna, città che amo molto, all'Anteprima Speciale di SENZA FINE. Un abbraccio ad @EFuksas e Malcom Pagani. Grazie a @IWonderPictures e a presto!".

Ornella Vanoni in promozione per Unica

Nei giorni scorsi Vanoni è stata impegnata nella promozione di Unica Celebration “Limited” Edition 2022, ovvero il repack del suo ultimo album "Unica", presenziando alla Milano Music Week e come ospite da Fabio fazio a Che tempo che fa. Una riedizione in cui in cui la cantante duetta con gli autori di quattro brani dell’album, ovvero Francesco Gabbani in "Un sorriso dentro al pianto", Renato Zero in "Ornella si nasce", Giuliano Sangiorgi in "Arcobaleno" e Pacifico su "Inizio". A settembre la cantante è stata protagonista al Festival di Venezia dove ha presentato proprio il docufilm biografico “Senza Fine”, il cui titolo è tratto da una delle sue canzoni più amate.