Incidente per Red Ronnie, il critico musicale finisce in ospedale Red Ronnie stava percorrendo la A24 in direzione Teramo, quando è andata appunto a finire contro una cuspide. Trasportato in ospedale, non ha riportato conseguenze.

A cura di Andrea Parrella

Red Ronnie (LaPresse)

Incidente stradale per Red Ronnie. Il critico musicale si è ritrovato vittima di un incidente autostradale, per fortuna uscendo illeso e senza particolari conseguenze. Gabriele Ansaloni in arte Red Ronnie, giornalista e personaggio del mondo della Tv, si è ritrovato al centro di un incidente autostradale in Abruzzo, lungo il tratto Teramo-L'Aquila, finendo contro una cuspide mentre si trovava a bordo dell'auto.

L'intervento immediato delle forze dell'ordine dopo l'incidente di Red Ronnie

Al momento le ragioni dell'incidente sono ancora da accertare, ma stando alle notizie pervenute, Red Ronnie non ha riportato conseguenze particolari dal punto di vista fisico e in questo momento sta bene, pur non avendo rilasciato dichiarazioni né pubblicazioni sulle sue pagine social, dove conta più di 70mila follower.

L'incidente avvenuto sull'autostrada in direzione Teramo

In questi minuti gli agenti della Polizia autostradale dell’Aquila-Ovest stanno conducendo vari approfondimenti per riuscire a comprendere quale sia stata la dinamica che ha portato all'incidente. Quello che si sa in questo momento è che l’automobile del conduttore televisivo e radiofonico stava percorrendo la A24 in direzione Teramo, quando è andata appunto a finire contro una cuspide. A quel punto è stato pressoché immediato l'intervento sul posto degli operatori del 118 che hanno trasferito Red Ronnie al pronto soccorso dell’Aquila per effettuare alcune visite di accertamento al fine di sincerarsi delle sue condizioni di salute, che tuttavia, sin subito, non sembrano essere parse preoccupanti.

Le condizioni di salute di Red Ronnie dopo l'incidente

Nelle prossime ore sarà probabilmente lo stesso giornalista a fornire maggiori dettagli sull'accaduto, potendo parlare ai suoi follower in forma diretta, attraverso le pagine social.