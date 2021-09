Incidente per Liam Gallagher: “Sono caduto dall’elicottero”, la foto con il volto tumefatto Liam Gallagher ha avuto un infortunio. L’artista ed ex frontman degli Oasis ha parlato pubblicamente della sua disavventura. Secondo quanto ha raccontato su Twitter, sarebbe caduto rovinosamente dall’elicottero. A corredare il suo racconto, la foto che lo ritrae con tagli e medicazioni sul viso.

A cura di Daniela Seclì

Liam Gallagher ha avuto un infortunio. A comunicarlo ai fan è stato lo stesso artista, che su Twitter ha pubblicato una foto che lo ritrae con il volto ferito e con una vistosa medicazione sul naso. Quindi ha spiegato l'accaduto. Secondo quanto ha raccontato, sarebbe caduto rovinosamente dall'elicottero, dopo essere stato a Newport per un concerto. Tuttavia, Gallagher non intende farne un dramma: "Chi l'ha detto che il rock'n'roll è morto?".

Liam Gallagher con il volto con tagli e ferite

Nella foto diffusa da Liam Gallagher, l'ex frontman degli Oasis appare con il volto pieno di tagli e con ferite parzialmente nascoste dalla medicazione. L'immagine, accolta da oltre 2000 commenti, è accompagnata da una breve didascalia in cui Gallagher fa chiarezza sull'accaduto: "Guardate, la scorsa notte sono caduto dall'elicottero" e quindi ha ironizzato: "Chi l'ha detto che il Rock ‘n roll è morto?". In vena di battute, ha continuato tirando in ballo il batterista degli Who e paragonandosi ai suoi eccessi: "Mangia la pelle del tuo tamburo". Poco prima dell'infortunio, Gallagher si era esibito all'Isle of Wight Festival.

In uscita un documentario sugli Oasis

Il 23 settembre uscirà il documentario "Oasis Knebworth 1996", che celebrerà il venticinquesimo anniversario della band. Il rapporto tra i due fratelli Liam e Noel è sempre stato caratterizzato da forti contrasti e apparenti riappacificazioni. Giovedì 16 settembre, si è tenuta la presentazione del documentario che racconta e svela i retroscena dei due concerti che gli Oasis tennero a Knebworth Park, Hertfordshire. All'evento, tuttavia, era presente solo Noel Gallagher, che nell'incontro con i giornalisti è tornato con la mente al periodo in cui la band era all'apice del successo e ha evidenziato l'impatto avuto da quelle performance.