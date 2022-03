Incidente per Jin dei BTS, portato in ospedale d’urgenza: “Intervento chirurgico necessario”

Incidente per

, in arte Jin, artista della celebre band sudcoreana dei BTS, tra i gruppi più celebri del pianeta. Il cantante è stato costretto ad un ricovero d'urgenza in seguito a un serio infortunio alla mano, a quanto pare di natura domestica, che lo ha obbligato a sottoporsi a un'operazione chirurgica dopo la parziale rottura del tendine di una delle mani.

A spiegare per grandi linee quello che è accaduto è stata Big Hit Entertainment, l'agenzia che si occupa proprio di seguire i BTS. Attraverso un comunicato è arrivata la specifica sulla natura dell'incidente e le condizioni di salute del cantante, che dopo l'intervento è tornato a casa per riposarsi:

Vorremmo darvi aggiornamenti sull'infortunio di Jin al dito. Si è fatto male alla sua mano sinistra durante le attività quotidiane ed è stato portato d'emergenza nell'ospedale più vicino per esami e trattamenti nella giornata di giovedì 18 marzo. Ha consultato i dottori, secondo i quali era necessario un intervento chirurgico al tendine del dito che si era parzialmente rotto. Si è quindi sottoposto a un intervento per riparare all'estensione del suo dito indice proprio nel pomeriggio del giorno 18 marzo. A giudizio dei medici l'operazione è andata bene. Jin è stato dimesso dall'ospedale nella mattina di sabato 19 marzo e adesso è a riposo. Porterà il gesso per il tempo necessario alla stabilizzazione della situazione, fino a quando non si rimetterà del tutto. Adesso deve concentrarsi sul riposo, per riprendere tutte le attività quando sarà in perfetta salute. Continueremo a fornire aggiornamenti sul suo recupero, consideriamo una priorità la salute e la sicurezza dei nostri artisti.