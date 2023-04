Incidente per Franco Ricciardi, il cantante col volto tumefatto: “Concerto rinviato” Il cantante si mostra sui social con il volto fortemente segnato dagli effetti di un piccolo incidente e avverte: “Tutto bene, ma devo rinviare il concerto di Roma”.

Incidente per Franco Ricciardi. L'artista partenopeo si è mostrato sui social con il volto tumefatto per dare notizia del rinvio del suo concerto di domani a Roma. Immagini piuttosto impressionanti, quelle di Ricciardi, che ha mostrato ai suoi seguaci i segni di un incidente sul quale non dà ulteriori dettagli, non spiegando nulla delle dinamiche, ma limitandosi a dare notizia della nuova data della sua esibizione a Roma, prevista per il 12 aprile e rinviata di nove giorni. Queste le parole di Ricciardi:

Ciao ragazzi, da come potete vedere ho fatto un piccolo incidente, ma tranquilli, tutto bene. Unica cosa, l'evento che dovevamo fare a Roma domani, all'auditorium della Conciliazione, è spostato al 21 aprile, perché per dare il meglio devo stare meglio.

Franco Ricciardi e il concerto allo stadio Maradona di Napoli

Ricciardi che è reduce da un anno assai fortunato. Dopo due David di Donatello di qualche anno fa, il cantante sta mettendo la ciliegina sulla torta con una serie di concerti tra cui quello del prossimo 10 giugno, allo stadio Maradona di Napoli.

La sigla di Domenica In con Andrea Sannino

Ma quest'anno è stato importante anche perché la sua voce è diventata la colonna sonora delle domeniche televisive degli italiani, visto che Ricciardi assieme a ad Andrea Sannino, canta la sigla di Domenica In fortissimamente voluta da Mara Venier. Esperienza che Ricciardi aveva descritto così in un'intervista a Fanpage.it

