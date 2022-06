Incidente per Blanco, il video dall’ospedale: “Ciao belli, devo stare a riposo” Un incidente costringe Blanco ad annullare la data di Genova e l’esibizione al Tim Summer Hits: “Devo per forza restare a riposo”.

Blanco annuncia ai suoi follower di aver avuto un incidente e posta un video da un letto dell'ospedale. È stato annullato l'impegno di Genova del 24 giugno. "Ciao belli, ho avuto un incidente per il quale devo stare per forza a riposo. Ora sto bene”, questo il messaggio con una clip in cui si mostra dispiaciuto. La data di Genova sarà recuperata prossimamente.

Il messaggio di Blanco

Con questo messaggio, Blanchito Bebe ha reso nota la sua condizione ai suoi follower su Instagram. L'autore di "Finché non mi seppelliscono" e della canzone vincitrice al Festival di Sanremo "Brividi" ha scritto:

Ciao belli

Purtroppo ho avuto un incidente per il quale devo per forza restare a riposo…

(ora sto bene)

La data del 24 a Genova sarà rimandata a un altro giorno vi voglio un mondo di bene e amo la musica più della mia salute per questo non sapete quanto soffro a non poter essere sul palco quel giorno spero di non deludere nessuno. Vi aggiornerò sulla nuova data in cui la sposteremo.❤️

Salta anche il Tim Summer Hits

Per la stessa motivazione, salta anche il Tim Summer Hits di Roma del 23 giugno, così come la festa di Radio Deejay del 25 giugno. La prima data utile per Blanco sarà il 1 luglio a Rimini, da lì ripartirà il tour del talento rivelazione di questa stagione musicale.

Nostalgia, la ultima hit di Blanco

In ordine di tempo, è Nostalgia la ultima hit di Blanco. Il singolo è stato lanciato il 3 giugno 2022. Un altro singolo che andrà ad impreziosire la lunga lista di riconoscimenti ricevuti nell'ultima stagione: sono 28 i dischi di platino, 7 i dischi d'oro e oltre 1 miliardo di streaming totali che fanno di Blanco il più giovane artista di sempre a posizionarsi al primo posto della classifica Fimi/GfK per 18 settimane di fila. Un grande successo che sembra davvero inarrestabile.