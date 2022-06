Incidente d’auto per i The Kolors prima del concerto in Molise: “Saremo in ritardo, ma stiamo bene” I The Kolors hanno avuto un incidente d’auto a poche ore dall’inizio della tappa in Molise del loro concerto. “Abbiamo fatto un incidente contro un camion che andava contromano”, ha raccontato il frontman Stash via Instagram, spiegando che fortunatamente stanno tutti bene.

A cura di Elisabetta Murina

Prima del loro concerto di questa sera in Molise, i The Kolors hanno avuto un incidente d'auto. Il frontman della band, Stash, ha fatto sapere via Instagram che non si tratta di nulla di grave e che fortunatamente stanno tutti bene. La tappa a Venafro è rimasta così confermata, anche se inizierà in ritardo.

Cosa è successo ai The Kolors prima del concerto

Stash ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia che mostra l'auto sulla quale viaggiavano con il vetro completamente frantumato. L'impatto è stato causo da un camion che viaggiava contromano, come ha spiegato il cantante in una storia: "Saremo un po’ in ritardo per il concerto di stasera. Abbiamo fatto un incidente con un camion che andava contromano. Fortunatamente nessuno di noi si è fatto male. A dopo!". Questo imprevisto ritarderà l'inizio della tappa del concerto prevista per stasera a Venafro, in Molise, ma non impedirà al gruppo di esibirsi difronte ai fan, impazienti di vederli sul palco.

Il tour estivo dei The Kolors

I The Kolors sono impegnati con un tour che prevede diverse tappe in Italia. Partito a maggio, questa sera, 16 giugno, è la volta di Venafro, in Molise. Il frontman del gruppo è Stash, noto al pubblico anche per la sua partecipazione ad Amici, prima come allievo e poi, in questa ultima edizione, come giudice insieme a Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto. Nei prossimi mesi estivi, i tre componenti della band si esibiranno in diverse località, anche all'interno di festival musicali. Un viaggio che si concluderà i primi di settembre.