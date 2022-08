Incendio durante il concerto di Red Canzian: “Mi dispiace per gli alberi e chi strumentalizza” Red Canzian ha voluto rispondere a chi ha strumentalizzato il suo concerto in Puglia mentre alle spalle divampava un incendio in un bosco.

A cura di Redazione Music

Un vasto incendio nell'area boschiva di Monte Croce, nel comune di Sant'Agata di Puglia ha costretto Red Canzian a intervenire sui social per spiegare ik perché il suo concerto si è tenuto nonostante in alcune foto si vedessero le fiamme quasi a ridosso del palco. Un'illusione ottica, però, stando a quanto spiegato dall'ex Pooh sui suoi social dove ha postato una foto in cui si vedeva il palco e alle spalle l'enorme incendio che ha interessato l'area distruggendo circa 30 ettari di bosco e costringendo il Comune a prendere provvedimenti sia a livello di viabilità che cancellando concerti previsti in questi giorni.

"La foto tradisce la realtà" è la prima cosa che Canzian ha voluto specificare ai suoi fan su Facebook, prima di spiegare cosa fosse successo durante il suo concerto nel paese pugliese: "E così sembra che il mio concerto faccia da spensierata colonna sonora ad un incendio scoppiato sotto al paese di Sant’Agata di Puglia… in realtà era molto più lontano dal palco di quanto non sembri, inoltre gli organizzatori locali ci hanno rassicurato che tutto era sotto controllo… e la tranquillità del pubblico durante il concerto lo dimostrava" ha scritto Canzian sulla sua pagina Facebook, palesando subito anche il suo dispiacere per gli alberi e la vegetazione andata distrutta.

Il musicista, però, vuole subito mettere in chiaro il suo pensiero contro chi, evidentemente, secondo lui ha strumentalizzato la notizia: "Mi spiace molto per gli alberi che sono andati distrutti e mi dispiace altresì che qualcuno cerchi di strumentalizzare la notizia: il mio impegno e il mio rispetto da sempre per l’ambiente credo non debba essere ribadito". Intanto a causa dell'incendio che ha continuato a creare problemi, il comune di Sant'Agata ha cancellato il concerto dei Matia Bazar previsto per il 21 agosto.