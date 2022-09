In 6 mila per Ramazzotti a Siviglia: il World tour tra duetti con Aurora e dediche ai fan sul palco Siviglia si è stretta attorno a Eros Ramazzotti, erano in sei mila per la prima del tour mondiale e il cantante non si è risparmiato.

A cura di Francesco Raiola

La Maestranza di Siviglia è piena, sono in sei mila venuti ad ascoltare Eros Ramazzotti che qui ha aperto il suo World tour e presentato l'ultimo album Battito infinito. La Spagna ha accolto Eros come un figlio adottivo e se lo coccola come può e lui ricambia, dando la priorità alla presentazione delle canzoni nuove: "Ascoltiamo Eros da tantissimi anni – ci dicono Javier e Tania, due fan che sono venuti da Cadiz che ci cantano ‘Più bella cosa' in spagnolo -. È la prima volta che lo vediamo dal vivo". Ramazzotti parte subito presentando le cose nuove e così le prime tre sono quelle del nuovo album, "Battito infinito", scritta assieme ad Aurora, che interpreta virtualmente anche l'inciso in inglese, "Ama" e "Sono" dove arriva, ancora una volta virtualmente Alejandro Sanz.

Dopo il trittico iniziale, il cantautore parla direttamente col pubblico spagnolo. E sempre in spagnolo presenta "Dove c'è musica", un classico amatissimo, anche a Siviglia. L'arena apprezza, nonostante non sia il pubblico di TikTok sono molti i cellulari in aria, anche perché Ramazzotti è in mezzo al pubblico a farsi un bagno di folla nelle prime file. Corre sul palco, tra il pubblico, incita come un calciatore che chiama il tifo dello stadio, la voglia di tornare è qui con il cantante che a voolte si fa prendere anche troppo dalla foga di voler fare. Il palco è costruito su più livelli, con i musicisti e le coriste che si dividono specularmente e un maxischermo che accompagna visivamente il tutto. Eros non cerca sorprese all'ultima moda, ma è di sostanza, fa il suo, canzoni e spettacolo e un po' di show personale, appunto, e prima di "Quanto amore sei" il pubblico comincia a urlare "Eros, Eros".

Eros Ramazzotti a Siviglia (ph Fanpage.it)

"Accendi le luci, fammi vedere mia figlia" dice Ramazzotti cercando Aurora in prima fila e scherzando sull'età e sulla forma fisica e poi arriva "Più che puoi" che il cantante romano canta assieme a Monica Hill, corista storica e voce nota per la sua partecipazione alla prima edizione di Amici di Maria De Filippi. "Stella gemella" torna in spagnolo, ovviamente, e bastano le prime note di "Se bastasse" per far partire l'oooohhh dei fan. Con i visual un po' Las Vegas, un po' disco, e un po' vago effetto vaporwave parte "Ritornare a ballare", canzone che riprende uno dei leit motiv delle canzoni post pandemiche, dando il la a una sequela di canzoni dell'ultimo album, "Madonna de Guadalupe", scritta per un mercato ben preciso, quello sudamericano, e "Magia" dedicata al figlio Gabrio Tullio.

Dopo Monica Hill tocca all’altra corista Roberta Gentile scendere al fianco di Ramazzotti per cantare la parte di Anastacia in "I belong to you". A quel punto Eros chiama prima a voce, poi al telefono e infine sul palco una coppia di fan olandesi: "Thomas le ha regalato il biglietto del mio concerto per festeggiare i 25 anni di matrimonio" e a quel punto mette due sedie sul palco, li fa sedere, e gli dedica "Solo con te". "Ogni volta che respiro", canzone scritta da Ennio Morricone – è l'ultima del lotto nuovo, da qui in poi è uno scivolare verso la fine con pezzi storici, partendo da "Una storia importante" – a cui è seguito una lunga improvvisazione con un fin troppo lungo momento band – ad "Adesso tu", passando per "Un'altra te" – che ha conquistato il boato del pubblico – e "Cose della vita", mentre la chiusura è affidata a "Favola", Musica è" e "Più bella cosa". Eros ha mostrato di essere uno degli artisti che quando è all'estero porta gli autoctoni che lo amano ia concerti, ma queste prime date lo aiuteranno a snellire lo show e togliere un po' di ruggine.

Scaletta del concerto di Siviglia