Il Volo canta Ennio Morricone, la scaletta del concerto all’arena di Verona: l’ordine di esibizione Su Rai1 andrà in onda la replica del concerto “Il Volo – Tributo a Ennio Morricone” con cui il trio rende omaggio a uno dei maggiori compositori della Storia.

A cura di Redazione Music

Per la seconda volta, questa sera, andrà in onda su Rai1 il concerto evento de Il Volo dedicato al Maestro Ennio Morricone. Lo spettacolo andò in scena il 5 giugno 2021 dall'Arena di Verona dove Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto furono accompagnati da Marco Giallini e Laura Chiatti, l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta diretta dal Maestro Marcello Rota e in alcuni brani da Andrea Morricone, figlio del Premio Oscar. L'evento del trio fu anche quello che segnò la riapertura dell'Arena dopo la chiusura a causa delle restrizioni del Covid e ha già ottenuto ottimi risultati in tv. Quella di stasera, infatti, è una replica dopo che la prima volta fu mandato in diretta conquistando il 25,8% di share e una media di 4.702.000 telespettatori.

La scaletta dei cantanti all'Arena di Verona per il tributo a Ennio Morricone

Il trio, uno dei progetti italiani più amati all'estero, aveva collaborato con Morricone che li aveva diretti nelle interpretazioni di "C'era una volta in America" e "Malena" in Piazza del Popolo a Roma e a Fanpage.it spiegarono: "C'è stato sicuramente un rapporto particolare, con l'ingenuità di tre bambini che incontrano un genio della musica, sono passati 10 anni e dedicargli un tributo per noi è un onore e una forma di orgoglio". Con loro sul palco ci saranno anche Salvatore Cascio, Riccardo Cocciante, Andrea Griminelli, Julian Iorio, Raphael Gualazzi con Nina Zilli.