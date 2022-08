Il video di Damiano dei Maneskin che canta in napoletano: “Stu core mio fa sempre tu tu tu ta ta ta” Un estratto del primo episodio della serie di Youtube sui Maneskin in cui Damiano canta in napoletano “Tu tu tu tu ta ta ta” diventata famosa grazie a TikTok e diventa virale.

A cura di Redazione Music

Nei mesi scorsi su TikTok è esplosa una canzone neomelodica napoletana, "Tutututatata" di Kekko Dany. Se usate il social, ma anche se non lo fate, ve ne sarete accorti: migliaia di video che avevano come colonna sonora la parte della canzone in cui il cantante napoletano diceva "Stu core mio fa sempre tu tu tu tu ta ta ta, dimmell' comme aggia fà". Come sempre su TikTok le cose dopo un'impennata i fenomeni scemano, tranne se qualcuno non li riporta in auge, come potrebbe succedere adesso grazie a Damiano dei Maneskin. Sta girando, su TikTok, ma ormai sta diventando virale anche su altri social, infatti, un pezzetto della serie Youtube "Maneskin on the road", di cui è uscito il primo episodio, in cui Damiano canta alcuni versi di quella canzone imitando bene l'accento napoletano.

Il pezzetto, che dura pochi secondi, quindi è estratto dalla prima puntata della serie che Youtube ha voluto trarre seguendo la band italiana nel backstage suo tour per i festival europei e la data zero del tour italiano. Una scelta nata dalla voglia di raccontare una storia particolare, quella di una band nata da X Factor e arrivata, grazie alle vittorie di Sanremo e dell'Eurovision, a calcare i palchi più importanti al mondo: "Volevate un po' di dietro le quinte? Una piccola sbirciatina? Ora potrete avere una serie completa ❤️ Il primo episodio di Måneskin On the Road, che segue il nostro tour dei festival estivi, uscirà il 10 agosto su YouTube. (Non dormite perché riderete. Molto molto)". Nella prima puntata della serie si vedono i quattro musicisti che scelgono i vestiti, le acconciature, che fanno o provano a fare TikTok, giocano con palloni da calcio, palloni da basket, palloni da rugby, fino alle salite sui vari palchi.

Leggi anche Le foto di Porto Rubino da Polignano a mare con Sangiorgi, Noemi e Tosca

Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan stanno preparando la data di Lignano Sabbiadoro, quella che li prepara al Circo Massimo, e stanno facendo un po' di soundcheck. È in quel momento che, grazie al cazzeggio libero, che caratterizza quai momenti, i quattro si lasciano andare a un po' di cover particolari, tra cui anche quella della canzone neomelodica. Chissà se pensavano di poter diventare, ancora una volta, virali. Nella descrizione di Youtube, la serie è descritta così: "Quattro ragazzi rumorosi, i più grandi palcoscenici dei festival del mondo, migliaia di fan urlanti. Mettiti in viaggio con noi, rockeggiando l'Europa, l'America, l'Asia e anche la nostra casa, l'Italia. Questo è Måneskin", specificando che i concerti seguiti sono quelli del Rock Am Ring (Nürburgring), Rock Im Park (Norimberga), Summer In The City (Vilnius), Nova Rock (Nickelsdorf), Showcase (Bruxelles), Humberto Tv Show (Amsterdam) e proprio Lignano Sabbiadoro (Italia).