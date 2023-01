Il video dei Maneskin con Tom Morello da Jimmy Fallon: dalla nomination ai Grammy e all’album Rush! I Maneskin sono stati ospiti da Jimmy Fallon al The Tonight Show Sparring e hanno raccontato la loro reazione alla nomination ai Grammy e svelato ulteriori dettagli e curiosità sul loro nuovo album Rush!

A cura di Cristina Somma

Måneskin (Photo by Presley Ann/Getty Images for LACMA)

I Maneskin tornano per la terza volta da Jimmy Fallon al The Tonight Show, uno dei più famosi talk show americani. La band si è esibita assieme a Tom Morello, portando sul palco il singolo Gossip singolo estratto dal loro ultimo album Rush!. Durante l'intervista hanno riso e scherzato con il conduttore, raccontando la reazione dopo la scoperta della nomination ai Grammy, parlando dell'esperienza che li ha condotti all'apertura del concerto dei Rolling Stones a Las Vegas e svelando nuovi dettagli e curiosità riguardo il loro disco uscito poche settimane fa.

I Maneskin nominati ai Grammy come Best New Artist

"Quando abbiamo scoperto della nomination ai Grammy – ha raccontato Damiano David a Jimmy Fallon – non ricordo se eravamo a Los Angeles, stavamo scrivendo l'album o eravamo in tour". Il frontman racconta che era presto ed è stato lui ad apprendere la notizia della candidatura perché è il mattiniero del gruppo ed era l'unico sveglio davanti alla televisione. "Si stavano tutti ancora svegliando, vestendo, o cose del genere", ha detto. Quando ha sentito il nome della band pronunciato in televisione ha cominciato a gridare e imprecare, riprendendo la scena con un video che non hanno potuto pubblicare perché la reazione è stata troppo aggressiva e volgare.

Victoria De Angelis racconta di aver sentito il cantante gridare prima che cominciasse a bussare alla porta del bagno. Urlava così forte che la bassista continuava a chiedersi cosa fosse successo, se avesse fatto qualcosa di male, temeva addirittura potesse ucciderla dall'euforia. "Pensavo volesse uccidermi o qualcosa del genere", ha detto sorridendo durante il programma televisivo. Poi ha spiegato che ha iniziato a urlare e chiuso la porta a chiave per paura di aver fatto qualcosa di sbagliato. La reazione è stata così forte perché nessuno dei componenti della band credeva davvero di poter ottenere la candidatura e la scoperta è stata una carica di adrenalina pura per tutti.

Il concerto dei Rolling Stones aperto al Las Vegas

Qualche mese dopo la vittoria dell'Eurovision, la band ha anche aperto il concerto dei Rolling Stones. La chiamata è arrivata direttamente da Mick Jagger che ha detto loro di averli ascoltati e che avrebbe avuto piacere di averli in apertura al loro concerto di Las Vegas. Alla domanda di Fallon su cosa abbiano provato, Damiano e Victoria hanno risposto con ironia "è stato un giorno come un altro. Volevamo dirgli che eravamo impegnati, magari un altro giorno…". Poi hanno spiegato che è stato il loro primo concerto in uno stadio, quindi è stato pazzesco. "Mick Jagger – ha raccontato Vic – è stato molto gentile con noi e conosceva un sacco della nostra musica". Poi hanno incontrato Keith Richards che ha detto loro ‘ non so chi diavolo voi siate, ma mi hanno detto che siete bravi, quindi…'.

Il significato della copertina del loro nuovo disco Rush!

Il significato della copertina? ha chiesto Fallon: "È tutto dietro", rispondono in coro. Sulla copertina i quattro membri della band sono sdraiati sul pavimento e sopra di loro c'è una ragazza che salta a braccia aperte e con un abito svolazzante. Le espressioni dei ragazzi sono tutte diverse, così come le pose. Victoria spiega che con questa immagine, in particolare con le diverse espressioni dei loro volti, hanno cercato di rappresentare l'intero anno trascorso e i diversi stati d'animo attraversati da ognuno, quindi come individualmente i membri della band hanno affrontato lo stress e tutto il resto.

La ragazza che salta sopra i membri della band ha un doppio significato e rappresenta metaforicamente il successo raggiunto e la fama che li ha assaliti nell'ultimo anno, vissuta da loro "come qualcosa di figo – ha raccontato Victoria – perché la ragazza salta sopra di noi e possiamo vedere sotto la sua gonna, ma anche qualcosa di pericoloso che potrebbe caderci addosso".

Dalle strade di Roma al featuring con Tom Morello

Come noto, ormai, i Maneskin hanno cominciato suonando per le strade di Roma, guadagnando pochi spiccioli. Nelle giornate buone, come racconta Damiano, riuscivano a racimolare dai 20 ai 50 euro. "La cosa più importante per noi – prosegue il cantante – era tornare a casa con zero insulti dai pedoni". Una cosa che secondo Victoria non accadeva quasi mai e le persone che esprimevano dissenso non erano solo due o tre, ma molte di più. Spesso interveniva la polizia che chiedeva loro di spostarsi e succedeva che loro si scusavano, fingevano di andare via, ma poi tornavano a suonare. Si esibivano principalmente con delle cover e avevano solo due inediti nel repertorio. In poco tempo sono arrivati a X-Factor, a Sanremo e poi a scalare le classifiche di tutto il mondo. Dopo l'intervista la band è salita sul palco per esibirsi assieme a Tom Morello – chitarrista, tra gli altri, di Rage Against the Machine e Audioslave – proprio con Gossip.