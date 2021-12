Il video dei Maneskin che suonano Beggin’ agli Streamy Awards I Maneskin si sono esibiti ancora una volta negli Usa, come ospiti speciali degli Streamy Awards, cantando “Beggin'”.

A cura di Redazione Music

I Maneskin continuano a imperversare negli Stati Uniti e dopo la parentesi come ospiti speciali, assieme ai Coldplay, della finale di X Factor, palco che ha dato il via alla loro carriera, la band formata da Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan ha suonato la loro hit Beggin' agli Streamy Awards, ovvero i primi per l'eccellenza dei video online e dei creator trasmesso in esclusiva su Youtube, ovviamente. La band è tornata, quindi, negli Usa e ha diviso i palco, per quanto riguarda le esibizioni assieme alla cantautrice R&B Ari Lennox che ha cantato il suo successo "Pressure". I Maneskin, quindi possono mettere nel proprio curriculum anche questa esibizione e puntare alla prossima, in attesa di un calendario live che li vedrà impegnatissimi nel 2022.

"Il modo in cui questa canzone è stata ovunque, quest'anno!" scrive l'account Twitter ufficiale di Youtube presentando l'esibizione della band, che ha in Beggin' la propria canzone più ascoltata al mondo, con oltre 800 milioni di stream su Spotify. E i Maneskin, che ormai sono sempre più rodati, non hanno deluso le aspettative con un'esibizione molto apprezzata, in un contesto diverso da quelli in cui si erano esibiti in precedenza. La platea era molto diversa infatti, da quelle di programmi come quelli di Jimmy Fallon o Ellen DeGeneres dal momento che "gli Streamy Awards premiano l'eccellenza nei video online e i creatori dietro di essi in oltre quarantacinque categorie di premi. The Streamys è prodotto da MRC Live & Alternative e Tubefilter ed è trasmesso esclusivamente da YouTube. I candidati e i vincitori degli Streamy Awards includono individui e organizzazioni con un pubblico globale che realizzano alcuni dei programmi più innovativi e seguiti al mondo" come si legge sul loro sito.

Quest'anno tra i candidati c'erano creator come Addison Rae, Anthony Padilla, Bella Poarch, Brent Rivera, Bretman Rock, Jarvis Johnson, Jeff Wittek, Lexi Rivera, e Tinx, con Bella Porch che ha trionfato come breakout creator, premiata dalla vincitrice dello scorso anno Charli D’Amelio.