Il tour di Beyoncé non è saltato per colpa di Tiziano Ferro: “Non scelgo io chi canta a San Siro” Secondo la tesi circolata sui social, i concerti italiani della pop star sarebbero stati annullati a causa della mancanza di disponibilità negli stadi. Dito puntato contro Tiziano Ferro, che quest’anno recupererà le date del suo tour, saltate nel 2020 a causa della pandemia.

Renaissance World Tour 2023 è attesissimo in tutto il mondo. I fan italiani della regina del pop tuttavia dovranno rassegnarsi all’idea che Beyoncé non sarà in Italia con il suo ultimo tour che, tra le tappe europee tocherà Francia, Inghilterra, Scozia, Spagna, Polonia, Olanda e Germania. Non l’Italia, che è pronta a puntare il dito contro Tiziano Ferro, accusandolo di aver “occupato il posto” a San Siro che sarebbe stato originariamente riservato a Beyoncé.

Tiziano Ferro chiarisce sui social

La tesi circolata nelle ultime ore dunque spiegava che il concerto della pop star sarebbe stato rimandato in Italia a causa della mancanza di disponibilità negli stadi. Sui social si era diffusa l’idea che fosse Tiziano Ferro il responsabile, visto che quest’anno recupererà le date del suo tour, saltate nel 2020 a causa della pandemia. A mettere a tacere ogni dubbio ci ha pensato il cantante, che è intervenuto su Instagram per spiegare il malinteso:

Ma secondo voi ho davvero il potere di decidere chi può andare o meno a fare concerti a San Siro?! Dai ragazzi per favore, ma usiamo l’intelletto: è chiaro che si tratta di fake news. Innanzitutto non è vero che c’è una mia quarta data a San Siro. E poi – se fosse necessario spiegarlo – tutti noi artisti dobbiamo rimetterci alle istituzioni competenti in campo di permessi e agibilità. Non è nelle mie competenze né nelle mie possibilità poter scegliere chi suona o meno nello Stadio di San Siro. Mi sento un po’ cretino a dover precisare ma evidentemente è necessario farlo. Dirigiamo quindi i messaggi di lamentela alle autorità e le istituzioni competenti. Sopratutto perché ci voglio andare pure io al concerto di Beyoncé!

Il perché delle “accuse” a Tiziano Ferro

Ad instillare il dubbio era stata la fanbase Beyoncé Tribe Italia, che ha diramato la sua presunta versione dei fatti sui social. Secondo i fan italiani della pop star, il suo team era interessato a portare il tour a San Siro a metà giugno 2023, ma in quel periodo lo stadio sarebbe stato occupato per quattro serate di Tiziano Ferro e del suo TZN 2023. "In seguito alle vendite del primo annuncio è previsto che vengano aggiunte altre (poche) date in Europa. Dopo l’impossibilità di realizzare un concerto a metà giugno a San Siro a causa del tour di Tiziano Ferro che occuperà lo stadio per 4 giorni, è stata riaperta una trattativa per inizio giugno. Non sappiamo come si concluderà questa nuova trattativa, ma proveremo a seguirla e a smuovere più persone possibili. Anche se non dipenderà minimamente da voi o da noi”.