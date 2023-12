Il testo e il significato di Sublimazione, Alea torna con una canzone che indica una nuova strada Si chiama Sublimazione il singolo di lancio del nuovo album di Alea, CUMMEA: la cantante torna con atmosfere acid jazz che fanno da preludio a un nuovo percorso di cambiamento.

Alea è una delle voci jazz più interessanti del momento e "Sublimazione" è il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album "CUMMEI" che sarà pubblicato il prossimo 15 dicembre. Cantautrice, compositrice e vocal coach, diplomata in Canto Jazz presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, la cantante torna con un singolo dalle atmosfere acid jazz prodotto da Lukania Sound Digital ed edito da Kido Music con il contributo di NUOVO IMAIE. "Sublimazione" – prodotto e mixato da Pasquale Strizzi, pianista e compositore barese – è un antipasto di quello che ascolteremo tra qualche giorno, un album che la cantante racconta come di cambiamento.

Il testo di Sublimazione

Come una cometa nel sistema interno attraverso orbite ellittiche

Di Infinita varietà composta d’aria, lacrime e da polvere volatile.

La sublimazione è in prossimità del Sole, emana luce e la scia.

No non è la fine

Lo griderò fin quando poi non perderò la voce

Già fa così male

Andare avanti

Tieni il passo è d’impatto frenare. (x2)

Per ionizzazione l’elettrone è strappato via dall’atomo, può succedere .

Ma alla fine sono destinati a ricongiungersi in energia indissolubile.

Torneremo carichi di luce come la cometa Halley, Halley.

No non è la fine

Lo griderò fin quando poi non perderò la voce

Già fa cose male

Andate avanti

Tieni il passo è d’impatto frenare.

Tanto non sarai pronto mai quando la vita poi ti sbatte in faccia come è facile morire

Come quelle notti buie in cui ti senti perso e non è facile, una volta fatta alba, ricominciare

a vivere.

Il significato di Sublimazione

La cover del singolo Sublimazione

È la stessa Alea a spiegare il significato della canzone: "Il processo che porta dallo stato solido a quello gassoso, che porta alla creazione della chioma e la coda: ‘Sublimazione' è la parola che meglio racchiude il concetto che intendevo trasmettere, nonostante il titolo all'inizio dovesse essere un altro, ossia ‘Comete'. Sono contenta del risultato finale, risultato che non avrei potuto raggiungere senza il produttore, Pasquale Strizzi, che mi ha ascoltata, capita e che ha restituito in musica la versione migliore di me". Il brano fa "da punto di partenza ideale che porterà l'autrice a intraprendere un viaggio verso il cambiamento" come si legge in nota stampa.

Il nuovo album CUMMEA

Per quanto riguarda l'album, in uscita il 15 dicembre, sempre in nota stampa si legge che "attraverso la metafora della nascita e del passaggio di una stella cometa Alea analizzerà, con occhi speranzosi prima e rassegnati sul finale, alcuni tra i rapporti umani più intensi. In particolare, il suo sguardo si rivolge a quelle relazioni di condivisione totale, a quei legami che sembrano eterni e che, tuttavia, iniziano a sgretolarsi all'improvviso. La canzone, infatti, cristallizza il momento in cui urlare il nome di chi si è allontanato diventa inutile: come quando si osserva una cometa la cui scia è destinata a scomparire lentamente".