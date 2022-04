Il testo e significato de L’eccezione, Madame racconta il diventare adulti troppo presto Dopo mesi di assenza, Madame ritorna con il nuovo singolo “L’eccezione”: il brano sarà la colonna sonora della serie Amazon Original “Bang bang baby”.

A cura di Vincenzo Nasto

Madame 2022, foto di Instagram @sonolamadame

A qualche mese dal singolo internazionale con l'artista francese Hatik, con cui ha riproposto il brano "Tu mi hai capito", inizialmente prodotto con Sfera Ebbasta, Madame ritorna con il nuovo singolo: "L'eccezione". Si ritorna negli anni '80, nella Milano da bere di quegli anni, in cui è ambientata anche la serie Prime Video "Bang Bang Baby", di cui "L'eccezione" sarà la colonna sonora. Al centro del racconto una figlia che racconta la sua infanzia e la sua adolescenza, i brevi momenti di spensieratezza e la forza con cui ha dovuto affrontare le difficoltà. Il brano prodotto in collaborazione da Luca Faraone e Dardust, è un tango in crescendo, una nuvola in cui Madame racconta le difficoltà della protagonista.

Il significato de L'eccezione

"Sono stata anch’io bambina, ma solo qualche secondo": si potrebbe racchiudere in questo verso di Madame il focus del brano. "L'eccezione" racconta la fragilità che ha attraversato la vita della protagonista della serie "Bang Bang Baby", prodotta da Amazon Original e che debutterà il prossimo 28 aprile sulla piattaforma. Un mondo pieno di luci e di ombre è quello che avvolge la Milano degli anni '80, cantata da Madame. Sullo sfondo il disagio di essere cresciuta troppo in fretta, il sentirsi adulta davvero troppo presto per la protagonista Alice, che non riesce a chiarire i sentimenti verso suo padre. Un'infanzia passata tra i giocattoli e i discorsi degli adulti, con la pistola che diventa la metafora dell'età adulta: "Sono ancora ad aspettare tra giocattoli e pistole e mille mila volti, non mi riconosco più. Sono ancora ad ascoltare tra i rumori e le parole, io non fuggirò". Il velo di ingenuità dissolto al sole, la comprensione di un mondo troppo grande per lei, costringe la protagonista a cambiare pelle, a camuffarsi dietro un'aria adulta: "Io come una serpe cambio pelle, scivolando fuori da me".

Il testo de L'eccezione

Padre mio, non ti ucciderò

Fino a dove posso spingermi per amore

Padre mio, oggi hai il vestito buono

Fino a dove ti sei spinto per raggiungermi

Non ho più paura del buio di questa città

Non ho più paura, non ho più paura

Non ho più paura perché

Sono stata l’eccezione delle regole del mondo

Disperato, amore mio, non andartene più

Sono stata anch’io bambina, ma solo qualche secondo

Disperato, amore nuovo, quanto male mi farai

Sono ancora ad aspettare tra giocattoli e pistole

E mille mila volti, non mi riconosco più

Sono ancora ad ascoltare tra i rumori e le parole

Io non fuggirò

Resta qui, non mi sparirai

Guarda come, quante volte mi hai ferita già

Anche io oggi ho il vestito buono

Guarda come ho riempito il mio vuoto

Non hai più paura del buio di questa città

Non hai più paura, non hai più paura

Non hai più paura perché

Sono stata l’eccezione delle regole del mondo

Disperato, amore mio, non andartene più

Sono stata anch’io bambina, ma solo qualche secondo

Disperato, amore nuovo, quanto male mi farai

Sono ancora ad aspettare tra giocattoli e pistole

E mille mila volti, non mi riconosco più

Sono ancora ad ascoltare tra i rumori e le parole

Io come una serpe cambio pelle

Scivolando fuori da me

Sono stata l’eccezione delle regole del mondo

Disperato, amore mio, non andartene più

Sono stata anch’io bambina, ma solo qualche secondo

Disperato, amore nuovo, quanto male mi farai

Sono ancora ad aspettare tra giocattoli e pistole

E mille mila volti, non mi riconosco più

Sono ancora ad ascoltare tra i rumori e le parole

Io non fuggirò