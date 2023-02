Il testo e la traduzione di Single Ladies, la nuova Beyoncé e il tributo a Boomerissima Single Ladies di Beyoncé è uno dei suoi primi passi post Destiny’s Child nel 2008: qui il testo e la traduzione, con il riferimento a Boomerissima.

A cura di Vincenzo Nasto

Beyoncé 2008, foto di Kevin Winter per Getty Images

Single Ladies di Beyoncé è stato, a tutti gli effetti, il brano più vincente del 2008: oltre 10 milioni di copie vendute in tutto il mondo, oltre a Miglior Canzone dell'anno ai Grammy del 2008. Un brano che ha rappresentato un punto di svolta anche nella percezione pubblica della cantante, un definitivo spostamento dalle Destiny's Child, scioltesi nel 2006 a una carriera da solista che cominciava a costruirsi su piloni importanti, come i singoli If I were a boy. Single Ladies rappresenta anche uno dei pochi brani a sussurrare all'opinione pubblica il matrimonio segreto tra la cantante e il rapper e imprenditore Jay Z, avvenuto proprio agli inizi del 2008. Una canzone che ha sorvolato oceani e che 15 anni dopo è stata anche l'occasione per due regine della televisione italiana di incontrarsi su un palco, quello di Boomerissima, il varietà di Rai 2 condotto da Alessia Marcuzzi e che ha visto come ospite anche Valeria Marini.

Il testo di Single Ladies

All the single ladies, all the single ladies

All the single ladies, all the single ladies

All the single ladies, all the single ladies

All the single ladiesNow put your hands up

Up in the club, we just broke up

I'm doing my own little thing

Decided to dip and now you wanna trip

Cause another brother noticed me

I'm up on him, he up on me

Don't pay him any attention

Just cried my tears, for three good years

Ya can't be mad at me

Cause if you liked it then you should have put a ring on it

If you liked it then you shoulda put a ring on it

Don't be mad once you see that he want it

If you liked it then you shoulda put a ring on it

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o-ohh

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o-ohh

If you liked it then you should have put a ring on it

If you liked it then you shoulda put a ring on it

Don't be mad once you see that he want it

If you liked it then you shoulda put a ring on it

I got gloss on my lips, a man on my hips

Got me tighter in my Dereon jeans

Acting up, drink in my cupI can care less what you think

I need no permission, did I mention

Don't pay him any attention

Cause you had your turn and now you gonna learn

What it really feels like to miss me

Cause if you liked it then you should have put a ring on it

If you liked it then you shoulda put a ring on it

Don't be mad once you see that he want it

If you liked it then you shoulda put a ring on it

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

If you liked it then you should have put a ring on it

If you liked it then you shoulda put a ring on it

Don't be mad once you see that he want it

If you liked it then you shoulda put a ring on it

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

Don't treat me to the things of the world

I'm not that kind of girl

Your love is what I prefer, what I deserve

Here's a man that makes me then takes me

And delivers me to a destiny, to infinity and beyond

Pull me into your arms, say I'm the one you own

If you don't, you'll be alone

And like a ghost Ill be goneAll the single ladies, all the single ladies

All the single ladies, all the single ladies

All the single ladies, all the single ladies

All the single ladies

Now put your hands up, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

Cause if you liked it then you should have put a ring on it

If you liked it then you shoulda put a ring on it

Don't be mad once you see that he want it

If you liked it then you shoulda put a ring on it

Oh, oh, ohIf you liked it then you should have put a ring on it

If you liked it then you shoulda put a ring on it

Don't be mad once you see that he want it

If you liked it then you shoulda put a ring on it

Oh, oh, oh

La traduzione di Single Ladies

Tutte le donne single, tutte le donne single…

adesso alzate le mani!

qui nel club, disperdetevi

sto facendo la mia piccola cosa

ho deciso di andarmene ma ora volete farmi lo sgambetto

perché un altro ragazzo mi ha notata

sono su di lui, lui è su di me

non prestategli attenzione

ho pianto le mie lacrime, per tre anni buoni

non potete arrabbiarvi con me

perchè se lui ti piaceva, allora avresti dovuto accalappiarlo!

se lui ti piaceva, allora avresti dovuto accalappiarlo!

non prendertela se vedi che lui lo vuole

se ti piaceva, allora avresti dovuto accalappiarlo!

Ooo, ooooo, oooo

perché se lui ti piaceva, allora avresti dovuto accalappiarlo!

se lui ti piaceva, allora avresti dovuto accalappiarlo!

non prendertela se vedi che lui lo vuole

se ti piaceva, allora avresti dovuto accalappiarlo!

Ooo, ooooo, oooo

ho messo il lucido sulle mie labbra, un uomo è sui miei fianchi e

mi stringe più dei miei jeans Dereon

e fa le bizze, rompe le scatole

potrebbe importarmene di meno di quel che pensi

non mi serve il permesso, l'avevo menzionato?

non prestategli nessuna attenzione

perché avete avuto la vostra possibilità ed ora imparerete

cosa si prova a sentire realmente la mia mancanza

perché se lui ti piaceva, allora avresti dovuto accalappiarlo!

se lui ti piaceva, allora avresti dovuto accalappiarlo!

non prendertela se vedi che lui lo vuole

se ti piaceva, allora avresti dovuto accalappiarlo!

Ooo, ooooo, oooo

perché se lui ti piaceva, allora avresti dovuto accalappiarlo!

se lui ti piaceva, allora avresti dovuto accalappiarlo!

non prendertela se vedi che lui lo vuole

se ti piaceva, allora avresti dovuto accalappiarlo!

Ooo, ooooo, oooo

non trattarmi come le solite cose del mondo

non sono quel tipo di ragazza

il tuo amore è ciò che preferisco, ciò che merito

ossia un uomo che faccia l'amore con me, e poi mi prenda

e mi porti verso un destino, verso l'infinito e oltre

prendimi tra le tue braccia

dì che sono l'unica che vuoi

se non lo fai, resterai solo

ed io me ne andrò come un fantasma

tutte le donne single, tutte le donne single…

adesso alzate le mani!

ooo, ooooo, oooo, ooo

perché se lui ti piaceva, allora avresti dovuto accalappiarlo!

se lui ti piaceva, allora avresti dovuto accalappiarlo!

non prendertela se vedi che lui lo vuole

se ti piaceva, allora avresti dovuto accalappiarlo!

Ooo, ooooo, oooo

perché se lui ti piaceva, allora avresti dovuto accalappiarlo!

se lui ti piaceva, allora avresti dovuto accalappiarlo!

non prendertela se vedi che lui lo vuole

se ti piaceva, allora avresti dovuto accalappiarlo!

Ooo, ooooo, oooo

Il significato di Single Ladies

Single Ladies rappresenta la nascita di un secondo avatar per la cantante americana Beyoncé, che nel brano mostra alcune sfumature caratteriali di Sasha Fierce, suo avatar musicale. Un patto finzionale che nei primi anni '10 del 2000 aveva toccato anche personaggi come Eminem e il suo alter-ego Slim Shady. Single Ladies fa breccia in un racconto sul disimpegno emotivo dei partner maschili, un inno alle donne single a non aver paura di rimanere da sole, un processo per cui la propria forza non derivi dal legame con il proprio compagno. Per Beyoncé si tratta del primo faro sul proprio matrimonio segreto con il rapper e imprenditore Jay Z, ma con If I were a boy, è diventata una delle cifre stilistiche della cantante nativa del Texas. Il video ufficiale, in bianco e nero diretto da con Jake Nava, regista con il quale aveva già lavorato per i video musicali di Crazy in Love e Beautiful Liar, è diventato anche il video dell'anno agli MTV Music Awards del 2009.

Alessia Marcuzzi e Valeria Marini ballano Single Ladies a Boomerissima

Ma perché Single Ladies e Boomerissima sono in tendenza su Twitter? Nelle scorse ore Alessia Marcuzzi, per anni figura iconica di Mediaset, ha chiuso la prima edizione di un varietà da lei condotto nel palinsesto Rai dal titolo Boomerissima. Un format che ha visto anche protagonista anche la danza, riportando sul piccolo schermo una delle coppie più rappresentative della tv anni 2000: Alessia Marcuzzi e Valeria Marini. Le due show girl si sono esibite sul palco di Boomerissima sulle note di Single Ladies, fotografando un momento ironico e riconducibile al programma, nella speranza di una seconda edizione.