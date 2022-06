Il testo e la traduzione di Break My Soul, Beyoncé omaggia la storia dell’house con il nuovo singolo Il primo singolo del nuovo album di Beyoncé è un inno all’ottimismo e significa un nuovo inizio per l’artista, che con Break My Soul torna in musica dopo sei anni.

A cura di Andrea Parrella

Beyoncé è tornata. A 6 anni di distanza dall'ultimo album "Lemonade", nella serata di ieri è stato pubblicato "Break My Soul", primo singolo del nuovo album dell'artista "Renaissance", che probabilmente sarà disponibile a partire dal prossimo 29 giugno, come ha annunciato la stessa artista cambiando le biografie dei propri social con il titolo di quello che dovrebbe essere l'album e un "act i" che potrebbe significare questa sia solo la prima parte di un progetto più ampio.

Break my soul, un omaggio all'house

Break My Soul mostra subito il timbro di un'operazione che, come spesso accade nelle grandi produzioni contemporanee, riporta alla luce suoni e successi del passato. Nel caso specifico la nuova canzone di Beyoncé è il frutto di un massiccio campionamento di Show Me Love, celebre singolo della cantante statunitense Robin S, risalente al 1993, unito a quello di Explode di Big Freedia, del 2014. La voce di Beyoncé esplode su un beat che lei stessa ha creato con The-Dream e Tricky Stewart. Un omaggio dichiarato all'house per il ritorno in musica di Beyoncé, dunque, che promette di imporsi tra i successi dei prossimi mesi e fare da apripista al ritorno discografico dell'artista con un nuovo album. Da quanto si sa, Break My Soul sarà la traccia numero sei del nuovo lavoro discografico di Beyoncé.

Il significato della canzone

La nuova canzone di Beyoncé rappresenta un nuovo inizio per lei, nell'ottica di una rigenerazione. Il testo di Break My Soul sembra andare esattamente in questa direzione. Una canzone che ispira a guardare avanti ed evitare emozioni negative, segnata da passaggi di testo liberatori come "Now, I just fell in love, and I just quit my job. I’m gonna find new drive, damn, they work me so damn hard, work by nine, then off past five, and they work my nerves, that’s why I cannot sleep at night“. Non è chiaro se vi sia uno sfondo biografico, ma questa è una canzone con la quale Beyonce sembra volersi mettere alle spalle, definitivamente, un periodo complesso.

Il testo della canzone

I'm ‘bout to explode, take off this load

Bend it, bust it open, won't ya make it go

Yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka

Yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka (Release ya wiggle)

Yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka

Yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka (Release ya wiggle)

Ah, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la

[Chorus: Beyoncé]

You won't break my soul

You won't break my soul

You won't break my soul

You won't break my soul

I'm tellin' everybody

Everybody

Everybody

Everybody

Verse 1: Beyoncé]

Now, I just fell in love, and I just quit my job

I'm gonna find new drive, damn, they work me so damn hard

Work by nine, then off past five

And they work my nerves, that's why I cannot sleep at night

[Pre-Chorus: Beyoncé]

Motivation

I'm lookin' for a new foundation, yeah

And I'm on that new vibration

I'm buildin' my own foundation, yeah

Hold up, oh, baby, baby

[Chorus: Beyoncé]

You won't break my soul (Na, na)

You won't break my soul (No-no, na, na)

You won't brеak my soul (No-no, na, na)

You won't break my soul (Na, na)

I'm tellin' evеrybody (Na, na)

Everybody

Everybody

Everybody

[Post-Chorus: Big Freedia]

Release ya anger, release ya mind

Release ya job, release the time

Release ya trade, release the stress

Release the love, forget the rest

[Verse 2: Beyoncé]

I'ma let down my hair ‘cause I lost my mind

Bey is back and I'm sleepin' real good at night

The queens in the front and the Doms in the back

Ain't takin' no flicks but the whole clique snapped

There's a whole lot of people in the house

Tryin' to smoke with the yak in your mouth

(Good at night) And we back outside

You said you outside, but you ain't that outside

Worldwide hoodie with the mask outside

In case you forgot how we act outside

[Pre-Chorus: Beyoncé]

Got motivation (Motivation)

I done found me a new foundation, yeah (New foundation)

And I'm takin' my new salvation (Oh, yeah, yeah, yeah, new salvation)

And I'ma build my own foundation, yeah (Oh, yeah, yeah, yeah, oh, yeah, yeah, yeah)

Oh, baby, baby

[Chorus: Beyoncé]

You won't break my soul (You won't)

You won't break my soul (Break my soul)

You won't break my soul (You won't)

You won't break my soul (Break my soul)

And I'm tellin' everybody (Everybody)

Everybody (Everybody)

Everybody (Everybody)

Everybody, yeah

[Verse 3: Beyoncé]

If you don't seek it, you won't see it

That, we all know (Can't break my soul)

If you don't think it, you won't be it

That love ain't yours (Can't break my soul)

Tryin' to fake it, never makes it

That, we all know (Can't break my soul)

You can have the stress and not take less

I'll justify love

We go round in circles, round in circles

Searchin' for love (Round in circles)

We go up and down, lost and found

Searchin' for love

Looking for something that lives inside me

Looking for something that lives inside me

[Chorus: Beyoncé]

You won't break my soul

You won't break my soul

You won't break my soul

You won't break my soul

I'm tellin' everybody

Tellin' everybody

Everybody

Everybody

You won't break my soul

You won't break my soul, no, no

You won't break my soul

You won't break my soul

And I'm tellin' everybody (Oh yeah, yeah)

Everybody (Oh yeah, yeah)

Everybody

Everybody (Oh yeah, yeah)

[Bridge: Beyoncé]

I'm takin' my new salvation

And I'ma build my own foundation, yeah

Got motivation (Motivation)

I done found me a new foundation, yeah (New foundation)

I'm takin' my new salvation (New salvation)

And I'ma build my own foundation, yeah (Own foundation)

[Outro: Big Freedia]

I'm ‘bout to explode, take off this load

Bend it, bust it open, won’t ya make it go

Yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka

Yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka (Release ya wiggle)

Yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka

Yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka (Release ya wiggle)

Release ya wiggle

Release ya wiggle

Release ya anger, release ya mind

Release ya job, release the time

Release ya trade, release the stress

Release the love, forget the rest