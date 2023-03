Il testo e il significato di ‘O dj (Don’t give up), la canzone di Liberato nel film Mixed by Erry Il testo e il significato di ‘O dj (Don’t give up), la nuova canzone di Liberato contenuta nella colonna sonora del film Mixed By Erry di Sidney Sibilia.

A cura di Vincenzo Nasto

Liberato nel film Mixed by Erri, foto Comunicato Stampa

Mixed by Erry tra poche ore sarà nelle sale italiane, e uno dei gioielli del nuovo film di Sidney Sibilia, sarà la presenza nella colonna sonora del film di un inedito di Liberato. ‘O dj (Don't give up) è il nuovo brano del cantante partenopeo, città che accoglie anche la scenografia della pellicola cinematografica, che vede protagonista la storia di Enrico Frattasio da Forcella, Erry, in compagnia dei suoi fratelli Peppe, Angelo e Claudio. I quattro, nella Napoli degli anni '80, contribuirono alla creazione di una rete di distribuzione di musica illegale, che ha sviluppato anche la promozione di nuovi talenti musicali. Nella colonna sonora, oltre a Liberato, ritroveremo i Visage e Peppino Di Capri, Adam Ant e i Ricchi e Poveri, gli Eurythmics e Domenico Modugno.

Il significato di ‘O dj (Don't give up)

Mancano solo poche ore all'uscita del nuovo singolo di Liberato ‘O dj (Don't give up), il brano contenuto nella colonna sonora del film Mixed By Erry, con la regia di Sidney Sibilia. Anticipato da un video pubblicato su TikTok, il brano racconta una serata in discoteca, in cui il protagonista Erry, alias Enrico Frattasio da Forcella, celebra l'immaginario anni '80, tra i fumi delle sigarette che invadono l'aria e la voglia di divertirsi. Nel ritornello viene riproposto il dualismo amoroso tra il protagonista e la propria partner, metaforicamente riproposto nel rapporto tra il dj e la sua cassetta, come quando canta: "Don’t give up, tu sì o piezz’ j song o dj. Don’t grow up, I’ ca music nun c’ pazze". Liberato "ritorna a cantare", mentre ci avviciniamo in maniera sempre più veloce al mese di maggio, storicamente molto importante per le uscite discografiche dell'interprete campano.

Il testo di ‘O dj (Don't give up)

Don’t give up

tu sì o piezz’ je song o dj

Don’t grow up

È pe te che faccio ‘o dj

Vire, ‘ngopp a pista nun me vere nisciuno

guard n’ata vota sì nun ce sta carcheduno

già me sfonnano ‘mpietto, dint’ ‘o cervellett

chella music che te sfonna a nervatura che fa

Gente ca se struscia aropp' fatt ‘o giallon’

Vire m’aizo e Bass’, sta arrivann’ carcheduno

Fumm’ e sigarette, tutte quante so high

cu chella musichetta, Furcella apart the time

Ma we straight, vene storta va addritta

ricenn' ca si morta, ammò maro’ ma statte zitta

t’aize a chella ‘mbraccio, Amo dalle ‘nfaccia

sempe cu ‘sta cassa, quanno appiccia fa’ paura e fa

Don’t give up

tu sì o piezzo, je song o dj

Don’t grow up

Je co"a music nun ce pazzèo

Don’t give up

tu sì ‘o piezzo, je song' ‘o dj

Don’t grow up

È pe te che faccio ‘o dj

Be right now, song’ ‘e 4 ‘a matina

nu cuofano ‘e cristiane, sta fernenno ‘a fetenzj

Big time now, fatt e ca** tuoje

‘A gente fick fick, marò aro’ m puort staser

aiza chella traccia, Amo dalle ‘nfaccia

t’attiggj e t’amaniggj, te conoscon’ a Parigi e che fa

Don’t give up

tu sì o piezz’ je song ‘o dj

Don’t grow up

Je ca musica nun ce pazzèo

Don’t give up

tu sì o piezz’ je song ‘o dj

Don’t grow up

È pe te che faccio ‘o dj

Don’t give up

tu sì o piezz’ je song ‘o dj

Don’t grow up

Je ca musica nun ce pazzèo

Don’t give up

tu sì o piezz’ je song ‘o dj

Don’t grow up

È pe te che faccio ‘o dj