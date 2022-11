Il testo e il significato di Indelebile, l’inno all’amore di Sara Torraco Si chiama Indelebile il nuovo singolo della cantautrice Sara Torraco che rappresenta il suo inno all’amore.

Sara Torraco ha scelto "Indelebile" come nuovo singolo del suo album "Gentilezza/Kindness" (Lucania Sound Digital). Il brano, che presenta il featuring Manuel Brando e Krikka Reggae, di cui è frontman, è il secondo estratto da questo esordio pubblicato lo scorso maggio. Con questa canzone, la giovane cantautrice pugliese conferma la voglia di raccontarsi con queste atmosfere dream pop, che si arricchiscono del flow del cantante pugliese. La canzone è accompagnata da un lyric-video in cui "parole e inchiostro si diluiscono sulla carta e nello spazio a rappresentare la fugacità; come il potere inarrestabile della natura, del tempo, rispetto al quale non possiamo che arretrare; ed è qui che a fare la differenza sono le cose che restano, così come le persone speciali che sanno essere indelebili".

Il significato di Indelebile feat Manuel Brando

Accompagnata da un "45 giri di Coltrane" Torraco racconta un attimo d'amore, l'attimo infinito di tranquillità che un rapporto dà anche nei momenti più difficili ("Il disordine annebbiava i pensieri e la polvere di un 45 giri di Coltrane che continua a scorrere, ma nella mia testa c’è l’ansia che devasta, sento un po’ di quiete quando siamo io e te"). Come spiega la stessa cantautrice la canzone "è un inno all'amore, qualunque forma decida di assumere, senza alcuna distinzione". Parlando dell'album, Sara Torraco spiegò a Fanpage.it: "L’album nasce dall’idea di ricominciare da me stessa – cercare e capire la mia identità, le sonorità più vicine a quello che esprimo attraverso i testi e quali sono i valori con cui riesco a connettermi. Grazie a questa continua ricerca è nato il nome Gentilezza/Kindness". Attualmente Sara Torraco è impegnata anche nella partecipazione al Premio Mia Martini come finalista in gara col brano inedito "Profumo di felicità".

Il testo di Indelebile

Come vorrei

ondeggiare come il mare

Come vorrei

continuare a non pensare

Alla volta che

per paura di cambiare

dicesti a me

lasciati andare

Mi sento come a casa

il profumo di cannella

e la cenere di sigaretta che

non era ancora spenta

e il disordine

annebbiava i pensieri e la polvere

di un 45 giri di Coltrane che continua a scorrere

ma nella mia testa c’è l’ansia che devasta

Sento un po’ di quiete quando siamo io e te

Tu con la tua sete di

fantasia incontrollabile

Siamo quadri da dipingere

con colori ad olio che non si vanno a sciogliere

sei indelebile

Sento un po’ di quiete

quando siamo io e te

io con la mia voglia di

camminare insieme a te

siamo quadri da dipingere

con colori ad olio che non si vanno a sciogliere

Sei indelebile

Indelebile

come un’opera d’arte

nella storia come Napoleone Bonaparte

Leonardo o Galileo Galilei

nell’antica Grecia rappresenteresti gli dei

I tuoi occhi sono la via lattea nel firmamento

disegnano scie

io mi perdo dentro

questo immenso, se ci penso, tutto trova un suo senso

Sento un po’ di quiete quando siamo io e te – solo io e te –

Tu con la tua sete di fantasia incontrollabile – e non mi basti no –

siamo quadri da dipingere

con colori ad olio che non si vanno a sciogliere

sei indelebile

Sento un po’ di quiete quando siamo io e te

io con la mia voglia di camminare insieme a te

siamo quadri da dipingere

con colori ad olio che non si vanno a sciogliere

sei indelebile