Il testo e il significato di Contrabbando, i nuovi re dell’estate sono Cremonini, Fibra e Tropico Nelle ultime ore è stato pubblicato “Contrabbando”, il nuovo singolo di Cesare Cremonini, Fabri Fibra e Tropico: qui il testo e il significato.

A cura di Vincenzo Nasto

Tropico, Cremonini, Fabri Fibra 2022, foto di Comunicato Stampa Mattia Guolo

Annunciato a sorpresa sulla pagina Instagram di Tropico, "Contrabbando" è il nuovo anti-tormentone estivo di uno dei trio musicali più interessanti degli ultimi anni. Parte tutto dall'immagine pubblicato come post proprio da Tropico, che vede il cantante e autore napoletano, al tavolo con Cesare Cremonini e Fibra. Un singolo tenuto in cantina per troppo tempo, che sottolinea anche il momento della società, ma anche lo stato della musica italiana. "Un ingorgo ovunque, troppe informazioni tutte assieme, troppa musica, tutti vogliono tutto, tutti sanno tutto": è questo il claim del nuovo brano estivo prodotto da Starchild, D-Ross e Startuffo. Una rincorsa al nascondiglio, alla possibilità di vivere con meno ansia il futuro.

Il significato di Contrabbando

Un trio che aveva la necessità di esistere, anche per la capacità autoriale di Tropico – progetto di Davide Petrella -, e per la sua partecipazione negli ultimi album dei suoi colleghi. Cremonini, Fabri Fibra e Tropico sono la nuova proposta estiva della musica italiana, che ricalca le orme pop dei successi del passato, però ribaltando il significato della canzone. La ricerca dell'avventura estiva viene abbandonata per strada, e il contrabbando di idee buone, magari tenute sotto banco, diventa il punto focale della canzone: "È inutile parlare delle stesse cose, parliamo sempre di scappare, non ricordo dove. Forse in un sogno che sembrava un incubo, ma era bellissimo". L'ennesima provocazione sullo stato della politica mondiale, rapportato anche al mondo della musica, arriva da Fabri Fibra, che nella sua strofa canta: "Io, frate, ne conosco tanti, che meriterebbero schiaffi, da questi politici nazi a tutti questi rapper scarsi".

Il testo di Contrabbando

Precipitati in un realismo magico

l’amore è il sesso che diventa panico

amo Neruda ma in melodrammatico

Io stronzo e sadico e tu peggio di me

Sono un crash test in un best western

George Best via da Manchester

Mike Tyson che ne paga sette

se contasse l’ansia siamo in trend setter

Motorini nella notte scura

puoi veder l’Italia quando si alza il fumo

settimana della moda, invitami alla tua sfilata

e ti mando affanculo

È inutile parlare delle stesse cose

parliamo sempre di scappare, non ricordo dove

forse in un sogno che sembrava un incubo

ma era bellissimo

forse in un posto che sembrava un altro

non me ne ero accorto, ma stiamo tornando

Al contrabbando

giochiamo con il fuoco sottobanco

fianco a fianco, è tutto

contrabbando

adesso che uscivamo via dal fango

fianco a fianco, è tutto contrabbando

Però va tutto bene e se qualcuno te lo chiede

come stai, come sto

come stai, come sto (di merda)

Scriveremo ti amo in elvetica

sopra l’Unione Sovietica

Cediamo Bocelli all’America

rimpiango la cultura ellenica

Paganini non concede il bis

seggio bis

Amadeus porta a Sanremo i Kiss

La trap e la drill, le droghe e le miss

la mafia, la chiesa, poi i NAS e poi i RIS

È inutile parlare delle stesse cose

parliamo sempre di scappare, non ricordo dove

forse in un sogno che sembrava un incubo

ma era bellissimo

forse in un posto che sembrava un altro

non me ne ero accorto, ma stiamo tornando

Al contrabbando

giochiamo con il fuoco sottobanco

fianco a fianco, è tutto

contrabbando

adesso che uscivamo via dal fango

fianco a fianco, è tutto contrabbando

Però va tutto bene

e se qualcuno te lo chiede

come stai, come sto

come stai, come sto (di merda)

Altro che la notte degli Oscar

in giro da noi solo pazzi

Io, frate, ne conosco tanti

che meriterebbero schiaffi

da questi politici nazi

a tutti questi rapper scarsi

Bombe nucleari sulla mappa

Qualcuno vada da Putin e gli spari in faccia

(Oh) passami il microfono si rappa

passami la penna, però è finita la carta

oggi tutto fa notizia

ordiniamo un’altra pizza? (vai)

non accetto mai una riga (mai)

per non finire su Striscia, ah

Sembrava un sogno e stavamo volando

via dal fango e dalla notte scura

che ci fa paura

ma ci sarà qualcosa che possiamo fare

Contrabbando

giochiamo con il fuoco sottobanco

fianco a fianco, è tutto

contrabbando

adesso che uscivamo via dal fango

fianco a fianco, è tutto contrabbando

e se qualcuno te lo chiede

come stai, come sto

come stai, come sto (di merda)