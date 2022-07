Il tastierista dei Dik Dik Mauro Gazzola ricoverato in ospedale per un malore Mauro Gazzola, tastierista dei Dik Dik ha avuto un malore che ha costretto la band a cancellare un concerto.

Il tastierista dei Dik Dik Mauro Gazzola ha avuto un malore che ha costretto la band a cancellare il concerto previsto la scorsa sera a Rovereto, in Calabria. Ad annunciarlo, oltre alla band è stato lo stesso musicista che ha spiegato che è stato vittima di un malore improvviso che lo ha costretto a dover venir meno all'appuntamento, e al contempo ha voluto ringraziare i colleghi per la vicinanza e per aver deciso di non salire sul palco: "Buongiorno a tutti, volevo ringraziare pubblicamente i miei colleghi, nonché amici e compagni di viaggio Gaetano Rubino, Lallo Sbriziolo e Pietruccio Montalbetti per non essersi esibiti in concerto in quel di Rovereto causa mio malore improvviso…" ha scritto Gazzola sui social.

Tra i principali fautori del Beat italiano, i Dik Dik – che attualmente sono composti da Giancarlo Sbriziolo (detto Lallo), Pietro Montalbetti (detto Pietruccio) e Gaetano Rubino – sono autori di canzoni come "Sognando la California", "L'isola di Wight" e "Senza Luce". La band ha scritto su Facebook, rassicurando i fan che il musicista sta bene e che Gazzola suonerà con loro nei prossimi concerti: "Buongiorno a tutti, come tanti di voi sapranno, ieri sera abbiamo cancellato il concerto di ROVERETO per un malore di MAURO GAZZOLA. Volevamo comunicare a tutti che Mauro sta bene e sarà con noi normalmente nei prossimi concerti. Grazie anche a tutta l'organizzazione di Rovereto ed in particolare a Ornella Frisinghelli. Il concerto sarà spostato in data da definire. Lallo, Pit e Gaetano".

La band, inoltre, ha dovuto affrontare anche la scomparsa di Vittorio De Scalzi, cantante dei New Trolls, scomparso oggi, e che per anni ha diviso con loro la scena. Su Facebook, la band ha scritto: "Abbiamo appreso adesso della perdita del caro VITTORIO DE SCALZI. Da tutti noi sentite condoglianze alla famiglia. R.I.P.".