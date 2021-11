Il significato e testo di Mi piace, Sfera e Tony ritornano a sei anni da Cavallini Nel giorno dell’uscita della repack di “Untouchable”, Tony Effe ritorna con Sfera Ebbasta in “Mi piace” a sei anni dalla pubblicazione di “Cavallini”.

A cura di Vincenzo Nasto

cc: Lorenzo Villa

L'ultimo superstite della bolla trap italiana continua per la sua strada, omaggiando il passato, ma soprattutto ritornando con una versione evoluta: stiamo parlando di "Mi piace", il nuovo singolo di Tony Effe in collaborazione con Sfera Ebbasta, pubblicato nelle scorse ore. I due, che avevano dato il via al momento aureo della trap nel 2015 con il brano della Dark Polo Gang "Cavallini", ritornano a sei anni di distanza, e sembra esser passata un'era geologica. Dopo il fortunato album "Untouchable", certificato oro, anche grazie al successo di brani come "Luce a Roma" con Side Baby, "Escort Lover" con Gué, "Ke lo ke" con Lazza e Gazo, ma soprattutto con "Effe", certificato platino, il trapper romano ha pubblicato un nuovo singolo della repack del disco. Dopo "Bataclava" con Capo Plaza e il remix di "Colpevole" con Geolier, "Mi piace" è il singolo più orientato all'universo femminile, soprattutto di TikTok. Dai riferimenti sessuali, all'egotrip dei due protagonisti, "Mi piace" dovrebbe rappresentare la hit move della repack di "Untouchable".

Il significato di Mi piace

Se "Cavallini" ha rappresentato l'inizia di un'era musicale, quella trap, in cui la Dark Polo Gang e Sfera Ebbasta sono stati precursori e anticipatori del tempo, sei anni dopo la svolta Migos nessuno se la sarebbe aspettata. Infatti con "Mi piace", nuovo singolo che fa parte della riedizione di "Untouchable" di Tony Effe, in collaborazione con Sfera Ebbasta, rappresenta un ritorno al passato, agli anni '70, anche con il campionamento di "That’s The Way I Like It" di KC & The Sunshine Band. I due artisti si cimentano in questo nuovo universo sonoro, con un brano dal ritornello catchy che recita: "Bionda, mi piace quando è italiana, mora, se è sudamericana, rossa, bella e maleducata. Basta che a letto fa la brava". Una melodia che sembra ricordare il ritornello di "Effe", che tanto successo ha avuto su TikTok, conquistando anche un disco di platino. L'egotrip dei due artisti non si ferma mai, con il dualismo tra sesso e violenza che ha raccontato negli anni la costruzione di un personaggio musicale come Tony Effe: convince ancora Sfera Ebbasta, che però rinuncia a lanciarsi in flow e liriche diverse, rimanendo nella sua zona di comfort.

Il testo di Mi piace

Diego

Bionda, mi piace quando è italiana (Ah), ah-ah, ah-ah

Mora, se è sudamericana (Ah), ah-ah, ah-ah

Rossa, bella e maleducata (Ah), ah-ah, ah-ah

Basta che a letto fa la brava (Ehi), ah-ah, ah-ah

Tony, bitch, amo solo le mie thotties

Per la mia città sono Francesco Totti

Seh, numeri d'oro nel mio chopstick (Pow)

Lei la comando con un joystick (Uoh)

Non mi piace quando parla troppo (Troppo)

Le tappo la bocca e me la fott—, shh (Seh)

Ho ragione anche se ho torto (Sempre)

Volevi stare sopra, ma sei sotto (Giù)

Bossoli d'oro da pistole d'oro (Pew, pew)

Vieni dal boss, ti trovo un lavoro (Vieni)

Faccio cose perché posso (Posso)

Pago anche se costa doppio

So che ha un'amica cubana

Se vuoi, facciamo a metà

Baby, dai, non fare la strana

Tanto già sai come andrà

Bionda, mi piace quando è italiana (Ah), ah-ah, ah-ah

Mora, se è sudamericana (Ah), ah-ah, ah-ah

Rossa, bella e maleducata (Ah), ah-ah, ah-ah

Basta che a letto fa la brava (Ehi), ah-ah, ah-ah

(Money Gang)

Il mio nome è sempre hot, è sempre caldo

Come la sudamericana che ho seduta a fianco

Mi chiedono: "Come alziamo ‘sti soldi in un lampo?"

Mi chiedi di farti fare un giro sulla Lambo

Non posto quello che penso o mi copi le idee (No, no)

Veniamo dai palazzoni senza le ringhiere (No, no)

Lei vuole la bella vita, vuole il belvedere (Uh)

Può avere quello che vuole col suo bel sedere (Uh)

Baby, sai che sono loco (Loco)

Mi hanno detto che sei loca (Loca)

Tu stai sotto per le Coco (Coco)

I fra' sotto per la coca (Coca)

Quello finge, fa per gioco (Gioco)

Non squilla il suo Motorola (Ola)

Quando passo nel tuo blocco (Blocco)

Tutti mi fanno la ola, ola

Bionda, mi piace quando è italiana (Ah), ah-ah, ah-ah

Mora, se è sudamericana (Ah), ah-ah, ah-ah

Rossa, bella e maleducata (Ah), ah-ah, ah-ah

Basta che a letto fa la brava (Ehi), ah-ah, ah-ah

Bionda, mi piace quando è italiana (Ah), ah-ah, ah-ah (Seh)

Mora, se è sudamericana (Ah), ah-ah, ah-ah

Rossa, bella e maleducata (Ah), ah-ah, ah-ah (Uoh)

Basta che a letto fa la brava (Ehi), ah-ah, ah-ah