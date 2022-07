Il significato e la traduzione di Telephone, Sfera Ebbasta incontra la leggenda francese Booba Ritorna Sfera Ebbasta nella wave rap francese, con una collaborazione leggendaria: è stato pubblicato il brano “Telephone” con Booba.

A cura di Vincenzo Nasto

Sfera Ebbasta, Booba 2022, foto di Instagram account @sferaebbasta e @le_pirate

Dopo SCH, Kalush e Lous and the Yakuza, la lingua francofona ritorna protagonista nel nuovo singolo di Sfera Ebbasta. Infatti, nelle ultime ore è stato pubblicato "Telephone", una collaborazione con il leggendario rapper francese Booba. Un featuring, che come ha raccontato in un'intervista Sfera Ebbasta è nata quasi per caso: "Non mi ricordo chi ci ha connessi, ma un giorno è arrivata un'email al mio fotografo: "Facciamo una collaborazione tra Booba e Sfera" e lo abbiamo fatto. Booba è una leggenda, non solo in Italia, ma in Europa: se sei un rapper e sei europeo, non puoi non conoscere questa leggenda".

Il significato di Telephone

Il rapporto di Sfera Ebbasta con il panorama europeo, soprattutto nelle collaborazioni con artisti francofoni, ha sempre avuto gran successo: da "Cartine Cartier" a "Mwaka Moon Remix", passando per "Je ne sais pa" e infine adesso con Telephone". Il brano è un concentrato di stile e tecnica, con riferimenti alla malavita francese di origine italiana, come quando Booba canta: "Nella Ferrari, scompaio come Spaggiari, passeggeri : Greta Garbo, Mata Hari". Spiaggiari è una reference al criminale francese di origine italiana di nome Albert, una figura iconica della malavita francese morta nel 1989. Greta Garbo è stata un'attrice svedese che ha fatto fortuna a Hollywood, mentre Mata Hari è stata una delle più famose danzatrice orientali a esser apparsa nel burlesque di Parigi.

Il testo di Telephone

Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

Money Gang

Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

Quando correvamo nel blocco (Grr), quando sognavamo ‘sti soldi (Grr-grr)

Mi sa che eri ancora un marmocchio (Eh), ancora guardavi i cartoni

Per nessuno mi sono mai messo in ginocchio (No, no), però ho la tua tipa a carponi

Che mi dice: "Sei te che voglio" (Grr), questi qua non hanno i coglioni (Tu-tu-tu-tu)

Non ho raccontato una storia, nah, eh, sai che passeremo alla storia (Grr ), ah, eh

Duecento all'ora nella rotatoria, il mio fra' vola su una ruota sola

Troppo famoso, mi serve la scorta, devo stare all'occhio, mi vogliono morto ‘sti figli di troia (Pss, pss)

Ti porto su Marte, so che non ci sei mai stata

Non ho grammi nelle scarpe, ma ho ancora le scarpe per strada

Lei mi tira dalla collana

Io non so fare piano, no, non so fare altro

[Pre-chorus: Sfera Ebbasta]

In giro alle tre, dal Moncler squilla il telephone

Via dalla cité su una Range o un'Aventador

Lei ripete a me: "Sono persi quelli come voi"

Io so solo che soldi e donne vanno e vengono

In giro alle tre, dal Moncler squilla il telephone

Via dalla cité su una Range o un'Aventador (Skrrt, skrrt, skrrt, skrrt)

Lei ripete a me: "Sono persi quelli come voi"

Io so solo che soldi e donne vanno e vengono ( Eh, eh )

Tu marqueras pas ici, d'mande à Luigi Buffon

J'suis au strip club, make it rain en bitcoin

Dans la Fe'-Fe', j'disparais comme Spaggiari

Passagères : Greta Garbo, Mata Hari

Elle est trop love, elle est folle, ciao puta, yo me voy

Le game m'appartient, j'ai la couronne, mon allié italien au téléphone

Bruit d'gaz, grenade hilarante, libère peroxyde d'azote

Quand ça f'ra "toc-toc-toc", Glock sur tempe, on verra qui radote

Le gars n'est pas content, il dit que le sang m'va à merveille

Si tu continues, dans pas longtemps, on verra ta cervelle

Aucun enfant d'putain, parle pas glaive à la main, on commémore

Si y a la p'tite bête dans le bail, wallaye, on est morts

J'l'ai emmené s'faire les ongles, j'crois bien qu'j'suis tombé love d'l'esthéticienne

Au lieu d'refaire ton cul, tu d'vrais refaire ton cœur artificiel

In giro alle tre, dal Moncler squilla il telephone

Via dalla cité su una Range o un'Aventador

Lei ripete a me: "Sono persi quelli come voi"

Io so solo che soldi e donne vanno e vengono

In giro alle tre, dal Moncler squilla il telephone

Via dalla cité su una Range o un'Aventador (Skrrt, skrrt, skrrt, skrrt)

Lei ripete a me: "Sono persi quelli come voi" (No, no)

Io so solo che soldi e donne vanno e vengono

La traduzione di Telephone

Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

Money Gang

Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

[Strofa 1: Sfera Ebbasta]

Quando correvamo nel blocco (Grr)

Quando sognavamo ‘sti soldi (Grr-grr)

Mi sa che eri ancora un marmocchio (Eh)

Ancora guardavi i cartoni

Per nessuno mi sono mai messo in ginocchio (No, no)

Però ho la tua tipa a carponi

Che mi dice: "Sei te che voglio" (Grr)

Questi qua non hanno i coglioni (Tu-tu-tu-tu)

Non ho raccontato una storia, nah, eh

Sai che passeremo alla storia (Grr), ah, eh

Duecento all'ora nella rotatoria

Il mio fra' vola su una ruota sola

Troppo famoso, mi serve la scorta

Devo stare all'occhio

Mi vogliono morto ‘sti figli di troia (Pss, pss)

Ti porto su Marte, so che non ci sei mai stata

Non ho grammi nelle scarpe

Ma ho ancora le scarpe per strada, lei

Mi tira dalla collana

Io non so fare piano

No, non so fare altro

[Pre-Ritornello: Sfera Ebbasta]

In giro alle tre, dal Moncler squilla il téléphone

Via dalla cité su una Range o un'Aventador

Lei ripete a me: "Sono persi quelli come voi"

Io so solo che soldi e donne vanno e vengono

[Ritornello: Sfera Ebbasta & Booba]

In giro alle tre, dal Moncler squilla il téléphone

Via dalla cité su una Range o un'Aventador (Skrrt, skrrt, skrrt, skrrt)

Lei ripete a me: "Sono persi quelli come voi"

Io so solo che soldi e donne vanno e vengono (Eh, eh)

Non segnerai qui, chiedilo a Luigi Buffon

Sono allo strip club, il tizio che sputa nei bitcoin

Nella Ferrari, scompaio come Spaggiari

Passeggeri : Greta Garbo, Mata Hari

È troppo innamorata, è pazza, ciao puta, me ne vado

Il gioco è mio, ho la corona, il mio alleato italiano al telefono

Rumore di gas, granata esilarante, rilascio di protossido di azoto

Quando farà "toc-toc-toc", Glock sulla tempia, vedremo chi sta parlando

Il tipo non è contento, dice che il sangue mi si addice meravigliosamente

Se continui, in poco tempo, vedremo il tuo cervello

Nessun figlio di pu****, non parlare col coltello in mano, commemoriamo

Se c'è la piccola bestia nel giro, ti giuro, sono morti

L'ho portata a farsi fare le unghie, credo di essermi innamorata dell'estetista

Invece di rifarti il culo, dovresti rifare il tuo cuore artificiale

In giro alle tre, dal Moncler squilla il téléphone

Via dalla cité su una Range o un'Aventador

Lei ripete a me: "Sono persi quelli come voi"

Io so solo che soldi e donne vanno e vengono

In giro alle tre, dal Moncler squilla il téléphone

Via dalla cité su una Range o un'Aventador (Skrrt, skrrt, skrrt, skrrt)

Lei ripete a me: "Sono persi quelli come voi" (No, no)

Io so solo che soldi e donne vanno e vengono