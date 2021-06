Quattro anni di assenza, come era successo per "Melodrama" dopo il successo incredibile di "Pure Heroine", e come sarà il prossimo disco, annunciato da "Solar Power", il singolo di Lorde pubblicato nella notte, ma che già negli scorsi giorni aveva già destato molto interesse per la copertina del brano, una foto dal basso delle gambe della cantante completamente svestite, immortalate in spiaggia. Come "Green Light" aveva anticipato il secondo album "Melodrama", "Solar Power" racconta la rinascita di Lorde, che per una volta mette da parte synth, ma non la chitarra acustica, attraverso il campionamento anche di un brano di George Michael "Freedom 90". Il sole diventa uno stato d'animo in cui immergersi, lasciando dietro l'inverno e la sua apatia. È ufficiale, Lorde è finalmente tornata.

Il significato di Solar Power

La descrizione dell'ambiente, l'immaginario proposto nella musica della cantante neozelandese Lorde, sembra aver trovato una declinazione diversa, a tratti più leggera nel nuovo singolo "Solar Power", pubblicato con il video ufficiale nelle scorse ore. Un banger estivo che racconta la fine dell'apatia invernale e la raccolta d'energia per un'estate, quella della rinascita discografica della cantante autrice di brani come "Royals" e "Team", che passa anche attraverso la riscoperta dell'ambiente, con un discostamento anche sonoro dalla produzione elettro-pop del passato, e con una chitarra acustica che suona da protagonista nel singolo. La centralità ambientalista deriva anche dal viaggio, compiuto nel 2019 in Antartide, dove la donna ha raccontato il cambiamento climatico vivendolo sulla propria pelle. Il video del brano, pubblicato in contemporanea, immortala la cantante in spiaggia con i propri amici, in una sovrapposizione tra lei e gli ospiti della spiaggia, in una raffigurazione duplice tra Demetra, dea della natura, e Elettronia, dea del Sole. Un ritorno lo-fi pop che convince da tutti i punti di vista, con un ritornello che potrebbe diventare un tormentone nei prossimi mesi estivi, in attesa del disco ufficiale.

Il testo di Solar Power

I hate the winter, can't stand the cold

I tend to cancel all the plans (So sorry, I can't make it)

But when the heat comes, something takes a hold

Can I kick it? Yeah, I can

My cheeks in high colour, overripe peaches

No shirt, no shoes, only my features

My boy behind me, he's taking pictures

Lead the boys and girls onto the beaches

Come one, come all, I'll tell you my secrets

I'm kinda like a prettier Jesus

Forget all of thе tears that you've cried

It's ovеr (Over, over, over)

It's a new state of mind

Are you coming, my baby?

Acid green, aquamarine

The girls are dancing in the sand

And I throw my cellular device in the water

Can you reach me? No, you can't (Aha)

[Pre-Chorus]

My cheeks in high colour, overripe peaches

No shirt, no shoes, only my features

My boy behind me, he's taking pictures (He's taking pictures)

Lead the boys and girls onto the beaches

Come one, come all, I'll tell you my secrets

I'm kinda like a prettier Jesus

Turn it on in a new kind of bright

It's solar (Solar, solar, solar)

Come on and let the bliss begin

Blink three times when you feel it kicking in

That solar-olar-olar power

Solar-olar-olar power

Solar-olar-olar power

Solar-olar-olar power

Solar-olar-olar power

Solar-olar-olar power

La traduzione di Solar Power

Odio l'inverno, non sopporto il freddo

Tendo a cancellare tutti i piani (Mi dispiace, non posso farcela)

Ma quando arriva il caldo, qualcosa prende piede

Posso calciarlo? Sì, posso

Le mie guance colorate, pesche troppo mature

Niente maglietta, niente scarpe, solo i miei lineamenti

Il mio ragazzo dietro di me, sta scattando foto

Conduci i ragazzi e le ragazze sulle spiagge

Vieni uno, vieni tutti, ti dirò i miei segreti

Sono un po' come un Gesù più carino

Dimentica tutte le lacrime che hai pianto

È finita (finita, finita, finita)

È un nuovo stato d'animo

Vieni, piccola mia?

Verde acido, acquamarina

Le ragazze stanno ballando nella sabbia

E butto il mio cellulare in acqua

Puoi raggiungermi? No, non puoi (Aha)

Le mie guance colorate, pesche troppo mature

Niente maglietta, niente scarpe, solo i miei lineamenti

Il mio ragazzo dietro di me, sta scattando foto (Sta scattando foto)

Conduci i ragazzi e le ragazze sulle spiagge

Vieni uno, vieni tutti, ti dirò i miei segreti

Sono un po' come un Gesù più carino

Accendilo in un nuovo tipo di brillante

È solare (solare, solare, solare)

Vieni e lascia che la felicità abbia inizio

Batti le palpebre tre volte quando lo senti entrare in azione

Quel potere solare-olare-olare

Energia solare-olare-olare

Energia solare-olare-olare

Energia solare-olare-olare

Energia solare-olare-olare

Energia solare-olare-olare

La cover del singolo e il meme power

Nei giorni precedenti all'uscita di "Solar Power", la copertina del singolo che immortalava la donna dal basso, con un riferimento chiaro alle sue gambe e alla loro nudità, hanno fatto impazzire il web, che si è spinto in due direzioni. Tra chi ha cercato di estrarre piccoli particolari sul nuovo brano della cantante, assente dall'ultimo progetto "Melodrama" del 2017, c'è anche chi ha preferito ricostruire l'immagine della cover, trasformandola in un meme. Dalla rincorsa agli anelli di cipolle, uno dei suoi cibi preferiti, come ha più volte comunicato nella sua newsletter, con cui aggiorna i fan della sua vita, alla versione censurata con Lorde che indossa dei pantaloni che coprono le sue gambe. Ma la lista non si chiude così: la copertina del singolo è diventata anche un pannello solare, giocando con il titolo del brano. Una viralità dell'immagine che ha entusiasmato e raccolto ancora di più i fan, in attesa dell'uscita del singolo.