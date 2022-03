Il significato e la traduzione di Rock Me, gli One Direction e l’effetto nostalgia virali su TikTok “Rock me”, una delle canzoni più amate dei One Direction è tornata di moda grazie alla viralità su TikTok.

A cura di Vincenzo Nasto

One Direction 2013, foto di @onedirectionfanpage Instagram Account

Dopo il successo del primo album, gli One Direction nei primi mesi del 2012 annunciavano l'arrivo di "Take me home", quello che sarebbe stato uno dei dischi più venduti del 2012. Basti pensare che in Italia, il progetto è stato certificato tre volte disco di platino, primo dell'avvento definito dello streaming musicale: più di 150mila dischi venduti. All'interno del progetto, oltre ai due singoli d'apertura del disco, ovvero "Live While We're Young" e "Little Things", usciti rispettivamente a settembre e a inizio novembre, un grande successo fu "Rock me". Il team di produttore e scrittori composto da Peter Svensson, Sam Hollander, Lukasz Gottwald, Henry Walter, Breanna Smith e Allan Grigg, diede vita a un brano pop nostalgico, che ritornava indietro a qualche anno prima, all'estate del 2009. Il brano è ritornato in tendenza 10 anni dopo su TikTok, con oltre 17 milioni e mezzo di visualizzazioni dei contenuti pubblicati dai creator.

Il significato di Rock Me

Il brano "Rock Me", curato da Dr. Luke, Circut e Kool Kojak, è stato tra gli episodi più fortunati dell'album "Take me home" degli One Direction, un singolo che negli anni ha avuto diverse interpretazioni, che collimavano principalmente sulla figura di Liam Payne. Il brano "Rock me" è stato più volte interpretato nell'accezione sessuale del termine "rock" e secondo i fan, il brano descriverebbe l'estate del 2009, quando il membro della band ha avuto la sua prima esperienza sessuale con una ragazza, Sasha, conosciuta in spiaggia. Negli anni, Liam non ha mai smentito, affermando che la canzone raccontava una sua relazione del passato e una scena vissuta in spiaggia con una chitarra, davanti al fuoco.

La challenge #Doyouremembersummer09 su TikTok

L'effetto nostalgia è sicuramente uno dei topic principali per rendere virali contenuti su TikTok: basta osservare quanti trend hanno avuto un grandissimo successo, permettendo ai creator di mostrare parte del proprio passato, aggiungendo elementi al racconto. #Doyouremembersummer09 non fa differenza, utilizzando la prima frase del testo, cantata da Harry Stiles, in cui i creator cantano in video: "Do you remember summer 09": nella seconda parte dei video, gli stessi utenti mostrano una foto del 2009 con in sottofondo pochi secondi della sigla del cartone animato "Spongebob Squarepants". Un salto nel passato, chi mostrando sue foto da appena adolescenti, ma hanno ricevuto migliaia di like anche i video di alcuni genitori. Infatti questi utenti mostravano alcune foto in cui erano felici e spensierati, prima di allargare la propria famiglia: video ironici che hanno portato il trend a essere in tendenza sull'applicazione, con oltre 17 milioni e mezzo di visualizzazioni.

Leggi anche Il significato e la traduzione di What a Feeling, Elisa omaggia il suo passato a Sanremo 2022

Il testo di Rock Me

Do you remember summer '09

Wanna go back there every night

Just can't lie it was the best time of my life

Lying on the beach as the sun blew out

Playing this guitar by the fire too loud

Oh my my they could never shut us down

I used to think that I was better alone

Why did I ever want to let you go

Under the moonlight as we stared at the sea

The words you whispered I will always believe

I want you to rock me, mmm, rock me, mmm, rock me, yeah

I want you to rock me, mmm, rock me, mmm, rock me yeah

I want you to hit the pedal heavy metal show me you care

I want you to rock me, mmm, rock me, mmm, rock me yeah

Yeah we were together summer '09

Wanna roll back like press and rewind

You were mine and we never said goodbye

I used to think that I was better alone (Better alone)

Why did I ever want to let you go?(Let you go)

Under the moonlight as we stared to the sea (Stared at the sea)

The words you whispered I will always believe

I want you to rock me, mmm, rock me, mmm, rock me, yeah

I want you to rock me, mmm, rock me, mmm, rock me yeah

I want you to hit the pedal heavy metal show me you care

I want you to rock me, mmm, rock me, mmm, rock me yeah

R-O-C-K me again

R-O-C-K me again

R-O-C-K me again yeah

I want you to

R-O-C-K me again

R-O-C-K me again

R-O-C-K me again yeah

I want you to rock me, rock me, rock me, yeah

I want you to rock me, rock me, rock me yeah

I want you to hit the pedal heavy metal show me you care

I want you to rock me, rock me, rock me yeah

I want you to rock me, mmm, rock me, mmm, rock me, yeah

I want you to rock me, mmm, rock me, mmm, rock me yeah

I want you to hit the pedal heavy metal show me you care

I want you to rock me, mmm, rock me, mmm, rock me yeah

La traduzione di Rock Me

Ricordi l’estate del ‘09

Vorrei tornare indietro tutte le notti

Non posso negare che è stato il periodo più bello della mia vita

rimanere stesi in spiaggia mentre il sole tramonta

suonare la chitarra vicino al falò facendo troppo rumore

Oh non potevano cacciarci

Pensavo che sarei stato meglio da solo

Perchè ti ho voluto lasciare andare

Sotto la luna mentre fissavamo il mare

le parole che mi hai sussurrato io ci crederò sempre

Voglio che tu

mi faccia tremare, fammi tremare, fammi tremare…Yeah!

Voglio che tu

mi faccia tremare, fammi tremare, fammi tremare…Yeah!

Voglio che tu

prema il pedale, con tutta la tua forza e mi mostri che ci tieni

Voglio che tu

mi faccia tremare, fammi tremare, fammi tremare…Yeah!

(Yeah)

Eravamo insieme nell’estate ‘09

vorrei tornare indietro come premendo il tasto rewind

tu eri mia e non ci saremmo mai detti addio

Pensavo che sarei stato meglio da solo (meglio da solo)

Perchè ti ho voluto lasciare andare (lasciarti andare)

Sotto la luna mentre fissavamo il mare (fissavamo il mare)

le parole che mi hai sussurrato io ci crederò sempre

Voglio che tu

mi faccia tremare, fammi tremare, fammi tremare…Yeah!

Voglio che tu

mi faccia tremare, fammi tremare, fammi tremare…Yeah!

Voglio che tu

prema il pedale, con tutta la tua forza e mi mostri che ci tieni

Voglio che tu

mi faccia tremare, fammi tremare, fammi tremare…Yeah

Fammi-Tremare ancora

Fammi-Tremare ancora

Fammi-Tremare ancora…yeah

Voglio che tu

Mi-Faccia-Tremare ancora

Fammi-Tremare ancora

Fammi-Tremare ancora…yeah

Voglio che tu

mi faccia tremare, fammi tremare, fammi tremare…Yeah!

Voglio che tu

mi faccia tremare, fammi tremare, fammi tremare…Yeah!

Voglio che tu

prema il pedale, con tutta la tua forza e mi mostri che ci tieni

Voglio che tu

mi faccia tremare, fammi tremare, fammi tremare…Yeah!

Voglio che tu

mi faccia tremare, fammi tremare, fammi tremare…Yeah!

Voglio che tu

mi faccia tremare, fammi tremare, fammi tremare…Yeah!

Voglio che tu

prema il pedale, con tutta la tua forza e mi mostri che ci tieni

Voglio che tu

mi faccia tremare, fammi tremare, fammi tremare…Yeah