Scappare dai propri problemi: adesso si può su TikTok e sembra essere diventata una tendenza grazie al singolo "Nobody" della cantante americana di origini giapponesi Mitsky, nome d'arte di Mitski Miyawaki. Il brano, arrivato in tendenza nelle ultime settimane, raccoglie il desiderio di fuga dai propri problemi da parte degli utenti della piattaforma cinese, un utilizzo curioso del singolo, anche legato a uno spiacevole episodio capitato alla modella Sienna Mae Gomez. Il brano è stato pubblicato nel 2018, all'interno del progetto "Be the cowboy", un album che fu allora accolto molto positivamente da autorevoli portali americani come Consequence of Sound e Pitchfork.

L'incidente che ha portato alla nascita del trend

La fortuna di "Nobody", il brano di Mitksy potrebbe essere legato a un evento negativo, che però ha determinato la viralità del brano sulla piattaforma cinese. Negli ultimi giorni di maggio, l'influencer Sienna Mae Gomez pubblicò un suo video mentre correva in spiaggia, accompagnata nel ritmo dal brano della cantante americana di origine giapponese. Il crescendo del singolo, accompagnato dall'esplosione nel ritornello con la ripetizione infinita della parola Nobody, sembrava aver centrato perfettamente il video della modella. A far impennare però il brano tra i suoni più utilizzati su TikTok, è stata la notizia delle accuse di violenza sessuale additate alla giovane influencer body positive, che ha scatenato nei commenti del video un sacco di utenti, che hanno descritto la corsa della ragazza come una fuga dai propri reati.

Il successo su TikTok e il significato di ICKS

Da lì in poi il brano "Nobody" è diventata la colonna sonora degli utenti che raccontavano la fuga dai propri problemi, soprattutto riguardanti l'accettazione del proprio essere e la descrizione dei difetti del proprio partner. Un plebiscito popolare che ha acceso anche la luce su un nuovo concetto, che negli ultimi mesi aveva trovato molto spazio su TikTok: ICKS. Il termine, che troviamo molto spesso nell'utilizzo della challenge #nobody, fa parte dello slang statunitense e serve a indicare un annullamento totale dei propri sentimenti verso una persona o un partner, un senso di ripugnanza nei confronti una passata relazione o una presente che soffoca la personalità del creator. Un concetto che si sposa alla perfezione con la fuga dal proprio passato o dal proprio presente, e che ha reso la challenge #nobody tra le più virali delle ultime settimane, con oltre 121mila video.

Il significato del brano

La stessa Mitsky, quando ha parlato una delle prime volte del suo brano "Nobody", l'ha descritto come un "attacco di panico calmo", un momento di profonda solitudine che la cantante ha vissuto durante i suoi comuni viaggi all'estero, dal Giappone agli Stati Uniti, ma anche in Turchia. Nelle liriche del brano si intravede la profonda solitudine della cantante, ormai dispersa in una realtà sempre più distorta, che viene restituita anche nella ripetizione infinta del termine "Nobody". Un altro concetto su cui è possibile soffermarsi è la distanza tra il "bacio onesto" e il "bacio da cinema" che la cantante esprime nel brano, come a voler differenziare l'aspetto reale e quello cinematografico di un atto così intimo: questo tratto risalta anche nella narrazione di Mitsky durante la sua carriera, quando ha ammesso più volte di non sentirsi parte di nessuna cultura che l'ha cresciuta, da quella giapponese a quella americana.

Il testo di Nobody

My God, I'm so lonely

So I open the window

To hear sounds of people

To hear sounds of people

Venus, planet of love

Was destroyed by global warming

Did its people want too much too?

Did its people want too much?

And I don't want your pity

I just want somebody near me

Guess I'm a coward

I just want to feel alright

And I know no one will save me

I just need someone to kiss

Give me one good honest kiss

And I'll be alright

Nobody, nobody, nobody

Nobody, nobody

Ooh, nobody, nobody, nobody

I've been big and small and

Big and small and

Big and small again

And still nobody wants me

Still nobody wants me

And I know no one will save me

I'm just asking for a kiss

Give me one good movie kiss

And I'll be alright

Nobody, nobody, nobody

Nobody, nobody

Ooh, nobody, nobody

Nobody, nobody, nobody

Nobody, nobody, nobody, nobody

Nobody, nobody, nobody, nobody

Nobody, nobody, nobody, nobody

Nobody, nobody

Nobody, nobody

Nobody, nobody

No

La traduzione di Nobody

Mio Dio, sono così solo

Allora apro la finestra

Per sentire i suoni delle persone

Per sentire i suoni delle persone

Venere, pianeta dell'amore

È stato distrutto dal riscaldamento globale

Anche la sua gente voleva troppo?

La sua gente voleva troppo?

E non voglio la tua pietà

Voglio solo qualcuno vicino a me

Immagino di essere un codardo

Voglio solo sentirmi bene

E so che nessuno mi salverà

Ho solo bisogno di qualcuno da baciare

Dammi un buon bacio onesto

E starò bene

Nessuno, nessuno, nessuno

Nessuno, nessuno

Ooh, nessuno, nessuno, nessuno

Sono stato grande e piccolo e

Grandi e piccoli e

Di nuovo grandi e piccoli

E ancora nessuno mi vuole

Ancora nessuno mi vuole

E so che nessuno mi salverà

Sto solo chiedendo un bacio

Dammi un bel bacio da film

E starò bene

Nessuno, nessuno, nessuno

Nessuno, nessuno

Ooh, nessuno, nessuno

Nessuno, nessuno, nessuno

Nessuno, nessuno, nessuno, nessuno

Nessuno, nessuno, nessuno, nessuno

Nessuno, nessuno, nessuno, nessuno

Nessuno, nessuno

Nessuno, nessuno

Nessuno, nessuno

No