Dopo il grande successo dell'album d'esordio "Clandestino", che aveva permesso al cantante francese Manu Chao di conquistare la propria dimensione internazionale, grazie a brani come la titletrack, ma anche "Bongo bong" e "Welcome to Tijuana", l'arrivo di "Prossima estaciòn: Esperanza", secondo album pubblicato a tre anni di distanza dal primo, aveva bisogno di un singolo che ricalcasse le sonorità del passato, dando però un respiro più internazionale al progetto. Se "Marry blues" non aveva convinto la critica, tutt'altro destino ebbe "Me gustas tu", una hit internazionale in grado di conquistare certificazioni in Francia, in Belgio, ma soprattutto in Italia. Il singolo, che ha avuto negli anni molteplici riscoperte, rimanendo nell'immaginario musicale dell'artista francese, ha trovato negli ultimi giorni una nuova declinazione: infatti "Me gustas tu" è uno dei suoni più utilizzati in questo momento su TikTok, colonna sonora di una challenge che ha raccolto in poco tempo oltre 78 milioni di visualizzazioni, entrata in tendenze con irruenza.

Il successo su TikTok

A 20 anni di distanza dalla pubblicazione di "Prossima estaciòn: Esperanza", il secondo progetto ufficiale di Manu Chao sembra essere ritornato sull'onda del successo, grazie alle performance del suo singolo più famoso "Me gustas tu" su TikTok. Un trend spinto sulla piattaforma attraverso i due tratti più identificativi del brano: da una parte le sonorità reggae che si sposano alla perfezione con il periodo estivo, dall'altro il ritornello compresso nella ripetizione di "Me gustas tu", con i creator che stanno utilizzando questa parte del brano per confessare i propri gusti e ciò che adorano fare. La challenge è ormai arrivata a 78 milioni di visualizzazioni, tra utenti che si immortalano mentre mostrano il loro piatto preferito, a chi invece confessa il proprio amore per i viaggi, ma c'è anche chi dedica questo suono al proprio partner.

Il significato di Me gustas tu

Una ballata del dubbio, a cui nessuno riesce a resistere. "Me gustas tu", secondo singolo estratto da "Prossima estaciòn: Esperanza" è una fotografia sul mondo latino, su Cuba, l'Avana, che diventano lo sfondo per le confessioni del cantante francese. La ripetizione continua di "Me gustas tu" nel ritornello, affiancato ai viaggi, alla mattina, al vento e ai sogni, racconta cosa rappresenti la figura del partner per il cantante, che però rimane lì impassibile, quasi immobile, come canta in: "Cosa ho intenzione di fare? Io non lo so. Cosa ho intenzione di fare? Non lo so più. Cosa ho intenzione di fare? Mi sono perso.

Il testo di Me gustas tu

¿Qué horas son mi corazón?

Te lo dije bien clarito

Permanece a la escucha

Permanece a la escucha

Doce de la noche en La Habana, Cuba

Once de la noche en San Salvador, El Salvador

Once de la noche en Managua, Nicaragua

Me gustan los aviones, me gustas tú

Me gusta viajar, me gustas tú

Me gusta la mañana, me gustas tú

Me gusta el viento, me gustas tú

Me gusta soñar, me gustas tú

Me gusta la mar, me gustas tú

¿Qué voy a hacer?

Je ne sais pas

¿Qué voy a hacer?

Je ne sais plus

¿Qué voy a hacer?

Je suis perdu

¿Qué horas son, mi corazón?

Me gusta la moto, me gustas tú

Me gusta correr, me gustas tú

Me gusta la lluvia, me gustas tú

Me gusta volver, me gustas tú

Me gusta marihuana, me gustas tú

Me gusta Colombiana, me gustas tú

Me gusta la montaña, me gustas tú

Me gusta la noche (Me gustas tú)

¿Qué voy a hacer?

Je ne sais pas

¿Qué voy a hacer?

Je ne sais plus

¿Qué voy a hacer?

Je suis perdu

¿Qué horas son, mi corazón?

Doce, un minuto

Me gusta la cena, me gustas tú

Me gusta la vecina, me gustas tú

Me gusta su cocina, me gustas tú

Me gusta camelar, me gustas tú

Me gusta la guitarra, me gustas tú

Me gusta el reggae, me gustas tú

¿Qué voy a hacer?

Je ne sais pas

¿Qué voy a hacer?

Je ne sais plus

¿Qué voy a hacer?

Je suis perdu

¿Qué horas son, mi corazón?

Me gusta la canela, me gustas tú

Me gusta el fuego, me gustas tú

Me gusta menear, me gustas tú

Me gusta La Coruña, me gustas tú

Me gusta Malasaña, me gustas tú

Me gusta la castaña, me gustas tú

Me gusta Guatemala, me gustas tú

¿Qué voy a hacer?

Je ne sais pas

¿Qué voy a hacer?

Je ne sais plus

¿Qué voy a hacer?

Je suis perdu

¿Qué horas son, mi corazón?

¿Qué voy a hacer?

Je ne sais pas

¿Qué voy a hacer?

Je ne sais plus

¿Qué voy a hacer?

Je suis perdu

¿Qué horas son, mi corazón?

¿Qué voy a hacer?

Je ne sais pas

¿Qué voy a hacer?

Je ne sais plus

¿Qué voy a hacer?

Je suis perdu

¿Qué horas son, mi corazón?

¿Qué horas son, mi corazón?

¿Qué horas son, mi corazón?

¿Qué horas son, mi corazón?

¿Qué horas son, mi corazón?

¿Qué horas son, mi corazón?

Cuatro de la mañana

A la bin, a la ban, a la bin bon bam

A la bin, a la ban, a la bin bon bam

Obladí obladá obladí da da

A la bin, a la ban, a la bin bon bam

Radio reloj

Cinco de la mañana

No todo lo que es oro brilla

Remedio chino e infalible

La traduzione di Me gustas tu

Che ore sono, cuore mio?

Te l'avevo detto molto chiaro

Resta in ascolto

Resta in ascolto

Alle dodici di sera a L'Avana, Cuba

Le undici di sera a San Salvador, El Salvador

Undici di notte a Managua, Nicaragua

Mi piacciono gli aeroplani, mi piaci tu

Mi piace viaggiare, mi piaci

Mi piace la mattina, mi piaci tu

Mi piace il vento, mi piaci tu

Mi piace sognare, mi piaci

Mi piace il mare, mi piaci tu

Cosa ho intenzione di fare?

Io non lo so

Cosa ho intenzione di fare?

Non lo so più

Cosa ho intenzione di fare?

mi sono perso

Che ore sono, cuore mio?

Mi piace la moto, mi piaci tu

Mi piace correre, mi piaci

Mi piace la pioggia, mi piaci tu

Mi piace tornare, mi piaci tu

Mi piace la marijuana, mi piaci tu

Mi piace la Colombia, mi piaci tu

Mi piace la montagna, mi piaci tu

Mi piace la notte (mi piaci tu)

Cosa ho intenzione di fare?

Io non lo so

Cosa ho intenzione di fare?

Non lo so più

Cosa ho intenzione di fare?

mi sono perso

Che ore sono, cuore mio?

Dodici, un minuto

Mi piace la cena, mi piaci tu

Mi piace il vicino, mi piaci tu

Mi piace la tua cucina, mi piaci tu

Mi piace parlare, mi piaci

Mi piace la chitarra, mi piaci tu

Mi piace il reggae, mi piaci tu

Cosa ho intenzione di fare?

Io non lo so

Cosa ho intenzione di fare?

Non lo so più

Cosa ho intenzione di fare?

mi sono perso

Che ore sono, cuore mio?

Mi piace la cannella, mi piaci tu

Mi piace il fuoco, mi piaci tu

Mi piace scuotere, mi piaci

Mi piace La Coruña, mi piaci tu

Mi piace Malasaña, mi piaci tu

Mi piace la castagna, mi piaci tu

Mi piace il Guatemala, mi piaci tu

Cosa ho intenzione di fare?

Io non lo so

Cosa ho intenzione di fare?

Non lo so più

Cosa ho intenzione di fare?

mi sono perso

Che ore sono, cuore mio?

Cosa ho intenzione di fare?

Io non lo so

Cosa ho intenzione di fare?

Non lo so più

Cosa ho intenzione di fare?

mi sono perso

Che ore sono, cuore mio?

Cosa ho intenzione di fare?

Io non lo so

Cosa ho intenzione di fare?

Non lo so più

Cosa ho intenzione di fare?

mi sono perso

Che ore sono, cuore mio?

Che ore sono, cuore mio?

Che ore sono, cuore mio?

Che ore sono, cuore mio?

Che ore sono, cuore mio?

Che ore sono, cuore mio?

Le quattro

Al bidone, al divieto, al bidone bon bam

Al bidone, al divieto, al bidone bon bam

Obladí obladá obladí da da

Al bidone, al divieto, al bidone bon bam

Radiosveglia

Cinque del mattino

Non tutto ciò che luccica è oro

Rimedio cinese e infallibile