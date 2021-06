In attesa di "Happier than ever", il secondo episodio discografico di Billie Eilish, la 19enne cantante statunitense ha pubblicato nelle ultime ore il quarto singolo che anticipa l'album, dopo "My Future", "Therefore I am" e "Your Power". Il brano si intitola "Lost Cause" ed è un salto nel passato per Billie Eilish, che racconta qualche dettaglio di una sua passata relazione, qualcosa che aveva già accennato nel documentario a lei dedicato, prodotto da Apple Tv. In molti si sono chiesti se i riferimenti potessero toccare il rapper americano Brandon Adams, ex fidanzato di Eilish, citato anche nel documentario: "Non avrei dovuto essere in una relazione, in cui ero molto felice per alcune cose, mentre all'altra persona non importavano minimamente. C'era una mancanza di sforzo e pensavo allora che se non avesse abbastanza amore per sé stesso, non avrebbe potuto amare me".

Il significato di Lost Cause

Un passo indietro, al debutto con l'album "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?". È questo quello che ha compiuto Billie Eilish nel suo ultimo singolo, pubblicato nelle scorse ore, insieme al video ufficiale che vede la cantante statunitense organizzare e partecipare a un pigiama party con la sua crew, tra junk food e freccette. Il brano, prodotto dal fratello Finneas, che gioca come con il precedente progetto su linee di basso accomodanti e una batteria molto leggera, diventano il tappeto sonoro perfetto per alcune provocazioni di Eilish a un suo partner del passato, che il web ha identificato nel rapper Brandon Adams, di cui Eilish parla anche nel suo documentario su Apple Tv. La provocazione inizia già dal titolo, con la cantante che si riferisce a questa relazione come a una "causa persa", una persona che non amava sé stesso, vanificando anche i tentativi di amare la cantante. Eilish colpisce il cantante su due aspetti, quello lavorativo e quello personale: nel ritornello canta: "So che pensi di essere un tale fuorilegge, ma non hai lavoro. Non sei altro che una causa persa". La maturità del partner viene messa sotto la lente d'ingrandimento quando canta: "Pensavo fossi timido, ma forse non avevi proprio niente in mente, forse stavi pensando a te stesso tutto il tempo. Desideravo che tu fossi mio, ma questo era molto prima che me ne rendessi conto che qualcuno come te sarebbe sempre così facile da trovare".

Il testo di Lost Cause

Something's in the—

Something's in the air right now

Like I'm losin' track of time (Time, time)

Like I don't really care right now

But maybe that's fine

You weren't even there that day

I was waitin' on you (You, you)

I wonder if you were aware that day

Was the last straw for me and I know

I sent you flowers

Did you even care?

You ran the shower

And left them by the stairs

Ooh-ooh-ooh, a-a-a-ayy

Thought you had your shit together, but damn, I was wrong (Wrong)

You ain't nothin' but a lost cause (Cause, cause)

And this ain't nothin' like it once was (Was, was)

I know you think you'rе such an outlaw

But you got no job (Job)

You ain't nothin' but a lost cause (Cause)

And this ain't nothin' like it oncе was (Was)

I know you think you're such an outlaw

But you got no job

I used to think you were shy (Shy)

But maybe you just had nothing on your mind

Maybe you were thinkin' ‘bout yourself all the time

I used to wish you were mine (Mine)

But that was way before I realized

Someone like you would always be so easy to find

(So) So easy (So, so)

Hee, mm-mm-mm, mm

Gave me no flowers

Wish I didn't care

You'd be gone for hours

Could be anywhere

Ooh-ooh-ooh

Ah-ah-ah-ah-ah

Thought you would've grown eventually, but you proved me wrong (Wrong)

You ain't nothing but a lost cause (Cause)

And this ain't nothing like it once was (Was)

I know you think you're such an outlaw (Yeah)

But you got no job (No job)

You ain't nothing but a lost cause (Cause)

And this ain't nothing like it once was (Was)

I know you think you're such an outlaw (Think you're such an outlaw)

But you got no job

(What did I tell you?)

(Don't get complacent)

(It's time to face it now, na-na, na-na, na-na)

(What did I tell you?)

(Don't get complacent)

(It's time to face it now, na-na, na-na, na-na)

La traduzione di Lost Cause

C'è qualcosa nel—

C'è qualcosa nell'aria in questo momento

Come se stessi perdendo la cognizione del tempo (tempo, tempo)

Come se non mi interessasse davvero adesso

Ma forse va bene

Non eri nemmeno lì quel giorno

ti stavo aspettando (tu, tu)

Chissà se eri consapevole quel giorno

È stata l'ultima goccia per me e lo so

ti ho mandato dei fiori

Ti importava?

Hai fatto la doccia

E li ha lasciati per le scale

Ooh-ooh-ooh, a-a-a-ayy

Pensavo che avessi la tua merda insieme, ma dannazione, mi sbagliavo (sbagliato)

Non sei altro che una causa persa (causa, causa)

E questo non è niente come una volta (era, era)

So che pensi di essere un tale fuorilegge

Ma non hai lavoro (Lavoro)

Non sei altro che una causa persa (Causa)

E questo non è niente come una volta (era)

So che pensi di essere un tale fuorilegge

Ma non hai lavoro

Pensavo fossi timido (Timido)

Ma forse non avevi proprio niente in mente

Forse stavi pensando a te stesso tutto il tempo

Desideravo che tu fossi mio (mio)

Ma questo era molto prima che me ne rendessi conto

Qualcuno come te sarebbe sempre così facile da trovare

(Così) Così facile (Così, così)

Hee, mm-mm-mm, mm

Non mi ha dato fiori

Vorrei non mi importasse

starai via per ore

Potrebbe essere ovunque

Ooh-ooh-ooh

Ah-ah-ah-ah-ah

Pensavo che saresti cresciuto alla fine, ma mi hai dimostrato che mi sbagliavo (sbagliato)

Non sei nient'altro che una causa persa (Causa)

E questo non è più come una volta (era)

So che pensi di essere un tale fuorilegge (Sì)

Ma non hai lavoro (nessun lavoro)

Non sei nient'altro che una causa persa (Causa)

E questo non è più come una volta (era)

So che pensi di essere un tale fuorilegge (Penso di essere un tale fuorilegge)

Ma non hai lavoro

[Fine]

(Cosa ti avevo detto?)

(Non accontentarti)

(È ora di affrontarlo ora, na-na, na-na, na-na)

(Cosa ti avevo detto?)

(Non accontentarti)

(È ora di affrontarlo ora, na-na, na-na, na-na)