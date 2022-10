Il significato e la traduzione di Lavender Haze, Taylor Swift e l’amore per Joe Alwyn che la inebria Taylor Swift ha appena pubblicato il nuovo Ep “Midnights”, in cui compare “Lavander Haze”: il primo racconto del rapporto con il suo partner Joe Alwyn.

A cura di Vincenzo Nasto

Taylor Swift e Joe Alwyn 2022, foto di Instagram Account @taylorswift e @joe.alwyn

Dopo l'annuncio negli scorsi mesi, la pubblicazione da parte di Taylor Swift del suo nuovo Ep "Midnights" era diventato uno degli eventi musicali più dell'anno, anche per il lavoro svolto con nuovi collaboratori come Sounwave, produttore anche di Kendrick Lamar. Il risultato del lavoro condotto con autori come Jack Antonoff, Lana Del Rey, Zoe Kravitz e il suo compagno Joe Alwyn, sotto lo pseudonimo William Bovery, si è sviluppato con la creazione di un side A e un side B del progetto. Infatti, dopo la pubblicazione dell'Ep da sei brani, alle 3 del mattino negli Stati Uniti, Swift ha annunciato altre sette tracce, sotto il nome di "3. am tracks", ovvero canzoni delle tre di mattina. La produzione di alcuni dei nuovi brani era stata affidata suo precedente collaboratore Aaron Dessner dei The National. Nel frattempo, in "Lavander Haze", Swift ha raccontato per la prima volta il suo rapporto con il fidanzato Joe Alwyn, tra le pressioni della stampa e la comprensione del partner, che le permette di alleggerire la sua vita.

Midnights diventa un album attraverso due Ep

"Midnights" e la sua "3. am edition" come in passato "Folklore" ed "Evermore": anche questa volta Swift ha voluto sorprendere i fan, pubblicando a sole tre ore dall'uscita del primo Ep, la sua versione deluxe con altri sette brani. La popstar aveva lasciato qualche piccolo indizio ai fan, che su Twitter avevano pensato a un side-project, o a un documentario sulla produzione del progetto: la "3 a.m. Edition" rappresenta la chiusura del cerchio per la cantante, che su Instagram ha voluto raccontare i motivi della doppia pubblicazione. Nel suo ultimo post ha scritto: "Sorpresa! Penso a Midnights come a un concept album completo, con quelle 13 canzoni che formano un quadro completo dell'intensità di quell'ora mistica e folle". La maggior parte dei brani è stata prodotta e co-scritta con il suo precedente collaboratore Aaron Dessner.

Il significato di Lavender Haze

Uno degli episodi più curiosi dell'ultimo Ep di Taylor Swift "Midnights" non può che essere "Lavender Haze": il brano, prodotto con il collaboratore di Kendrick Lamar Sounwave e con la sua amica Zoe Kravitz, racconta il rapporto con il suo partner Joe Alwyn, l'attore che ha collaborato anche ai progetti passati della cantante sotto lo pseudonimo di William Bovery. Nel brano, Swift lamenta i comportamenti ossessivi della stampa sulla loro relazione, un racconto stereotipato a cui la cantante viene chiesto di essere una moglie, per non essere descritta "come la donna per una notte". Un disagio che attraverso la comprensione di Joe Alwyn, diventa più leggero da sostenere: nel brano Swift canta "Che sia dannata se me ne frega un accidente di quello che dice la gente, nessun accordo sulla merda degli anni '50 che vogliono per me. Voglio solo stare nella foschia della lavanda".

Il testo di Lavender Haze

Meet me at midnight

Oooh oooh oooh woah

Staring at the ceiling with you

Oh you don't ever say too much

And you don't really read into

My melancholia

I've been under scrutiny (yeah oh yeah)

You handle it beautifully (yeah oh yeah) All this shit is new to me (yeah oh yeah)

I feel a lavender haze creeping up on me

So real

I'm damned if I do give a damn what people say

No deal

The 1950s shit they want for me

I just wanna stay in the lavender haze

Oooh oooh oooh woah

All they keep asking me (all they keep asking me)

Is if I'm gonna be your bride

The only kind of girl they see (The only kind of girl they see)

Is a one night or a wife

I find it dizzying (yeah oh yeah)

They're bringing up my history (yeah oh yeah)

But you aren't even listening (yeah oh yeah)

I feel a lavender haze creeping up on me

So real

I'm damned if I do give a damn what people say

No deal

The 1950s shit they want for me

I just wanna stay in the lavender haze (Oooh Oooh Oooh Woah)

The lavender haze

Talking, talking, go viral

I just need this love spiral

Get it off your chest

Get it off my desk

Talking, talking, go viral

I just need this love spiral

Get it off your chest

Get it off my desk

I feel a lavender haze creeping up on me

So real

I'm damned if I do give a damn what people say

No deal

Shit they want for me

I just wanna stay in the lavender haze

Oooh oooh oooh woah

Get it off your chest

Get it off my desk

The lavender haze

I just wanna stay

I just wanna stay

In that lavender haze

La traduzione di Lavender Haze

Ci vediamo a mezzanotte

Oooh oooh oooh woah

Fissare il soffitto con te

Oh, non dici mai troppo

E non leggi davvero

La mia malinconia

Sono stata sotto controllo

Tu lo hai gestito magnificamente

Tutta questa merda è nuova per me

Sento una foschia color lavanda che si insinua in me

Così vera

Che sia dannata se me ne frega un accidente di quello che dice la gente

Nessun accordo

La merda degli anni '50 che vogliono per me

Voglio solo stare nella foschia della lavanda

Oooh oooh oooh woah

Tutto quello che continuano a chiedermi

È se sarò la tua sposa

L'unico tipo di ragazza che vedono

È quella per una notte o una moglie

Lo trovo irritante

Stanno tirando fuori la mia storia

Ma non stai nemmeno ascoltando

Sento una foschia color lavanda che si insinua su di me

Così vero

Che sia dannata se me ne frega un accidente di quello che dice la gente

Nessun accordo

La merda degli anni '50 che vogliono per me

Voglio solo stare nella foschia della lavanda

La foschia di lavanda

Parlare, parlare, diventare virali

Ho solo bisogno di questa spirale d'amore

Esci fuori dal nido

Toglimi questo peso

Parlare, parlare, diventare virali

Ho solo bisogno di questa spirale d'amore

Esci fuori dal nido

Toglilo dalla mia scrivania

Sento una foschia color lavanda che si insinua in me

Così vera

Che sia dannata se me ne frega un accidente di quello che dice la gente

Nessun accordo

Merda che vogliono per me

Voglio solo stare nella foschia della lavanda

Oooh oooh oooh woah

Esci fuori dal nido

Toglimi questo peso

La foschia di lavanda

Voglio solo restare

Voglio solo restare

In quella foschia di lavanda