Il significato e la traduzione di “Get Up”, Ciara tra “Step Up” e la challenge su TikTok Son passati 15 anni dal clamoroso successo del 2006 di Ciara, la cantante RnB statunitense che pubblicò il singolo “Get Up”, finito nella colonna sonora del trionfo cinematografico di “Step Up”, e in seguito l’album “Ciara: The Evolution”, disco di platino negli Stati Uniti. Il brano è ritornato virale su TikTok grazie alla challenge #MammaCheScarpe.

A cura di Vincenzo Nasto

A 15 anni dal successo di "Get Up", il brano di Ciara ritorna in classifica grazie a TikTok, una doppia riscoperta già accaduta alla fine del 2019, in cui il brano era diventato virale grazie a una coreografia sulla piattaforma da parte di Addison Rae, nella top 3 delle creator più seguite a livello mondiale. Il brano, oltre a esser ricordato, insieme a "Promise", come uno dei singoli più importanti del secondo album ufficiale della cantante RnB statunitense, ha avuto un grande clamore mediatico anche grazie alla sua presenza nella colonna sonora di "Step Up", film incentrato sul mondo del ballo che vide protagonisti la coppia Channing Tatum – Jenna Dewan, da cui nacque la saga che per adesso è ferma al quarto capitolo.

Il significato di Get Up

"Get Up" non vede solo la partecipazione di Ciara nel brano, che viene accompagnata da Chamillionaire, rapper divenuto famoso lo stesso anno per la vittoria del Grammy come miglior performance rap con il singolo "Ridin", in compagnia di Krayzie Bone dei Bone Thugs-N-Harmony. Il clamore mediatico di "Get Up" e il successo al botteghino di "Step Up" con oltre 630 milioni raccolti hanno lanciato la carriera di Ciara, che raggiungerà anche l'agognato disco di platino con l'album "Ciara: The Evolution", il suo secondo progetto ufficiale. Il brano racconta l'incontro tra Ciara e Chamillionaire durante una serata in un nightclub, in cui i due danzano insieme senza minimamente conoscersi, lasciandosi trasportare solamente dalla connessione fisica del ballo: "Era senza fiato ma ha continuato a ballare tutta la notte. Ci stai provando, ammettilo, ma non puoi combattere il sentimento dentro. Lo sai e posso vederlo nei tuoi occhi che mi vuoi".

Il successo su TikTok

Il brano "Get Up", anche per la sua attitudine e vicinanza al ballo, ha conosciuto due epopee virali su TikTok, a distanza di due anni una dall'altra. Se da una parte, alla fine del 2019, il brano è diventato virale grazie alla coreografia ballata dalla creator Addison Rae, la sua esplosione in quel momento sembrò incontrollabile. Si raggiunsero oltre i due milioni di video con in sottofondo il brano, con tutte le creator più seguite a danzare, cercando di imitare alla perfezione la coreografia di Channing Tatum e Jenna Dewan. Un fenomeno tutto italiano invece è scoppiato nelle ultime settimane, con il singolo che è diventato il sottofondo sonoro per la challenge #MammaCheScarpe, che ha raggiunto in pochi giorni oltre 77 milioni di visualizzazioni. In questi brevi filmati, i creator mostrano le proprie scarpe, ma anche quelle dei genitori, cercando di esprimere un voto da 1 a 10 su bellezza e comodità, con in sottofondo il brano della cantante Usa.

Il testo di Get Up

Uh

Uh

Yeah

Uh

Ow, ow, ow

Uh

Giddy up

Get up, get up, get up (Ciara)

He said, "Hi, my name is so and so"

"Baby, can you tell me yours?"

"You look like you came to do one thing" (Set it off)

I started on the left

Then I had to take him to the right

He was out of breath

But he kept on dancin' all night

You tryin', admit it

But you just can't fight the feeling inside

You know it

And I can see it in your eyes

You want me

You smooth as a mother

You're so undercover

By the way that you was watchin' me

Ooh, uh

The way you look at me, I'm feelin' you, uh

I just can't help it, tryin' to keep it cool, uh

I can feel it in the beat, uh

When you do those things to me, uh

Don't let nothin' stop you

Move, ring the alarm

The club is jumpin' now

So get up

I said Ciara's on you radio

Everybody turn it up

Spicy just like hot sauce

Careful, you might burn it up

You can do the pop lock

Rag-top, don't stop

That's the way you gotta get

Get it, make your body rock

You tryin', admit it

But you just can't fight the feeling inside

You know it

‘Cause I can see it in your eyes

You want me

You smooth as a mother

You're so undercover

By the way that you was watchin' me

Ooh, uh

The way you look at me, I'm feelin' you, uh

I just can't help it, tryin' to keep it cool, uh

I can feel it in the beat, uh

When you do those things to me, uh

Don't let nothin' stop you

Move, ring the alarm

The club is jumpin' now

So get up

Ooh, I love the way you vibe with me

Dance with me forever

We can have a good time, follow me (Follow me)

To the beat, together

You and me, one on one

Breakin' it down

You can't walk away now

We got to turn this place out

Ooh, ooh

It's the kid that stay ridin' big

The one the police tried to catch ridin' dirty

In the club before 11 o'clock

Like I'm tryna catch a dime kinda early

Lookin' thick, her hair brown and curly

She love the way my ride shinin' pearly

City boys say she fine and pretty

And the country boys say she fine and purty (Yeah)

My pockets thick, it's green, it's curvy

And the ladies know soon as they see my jewelry

If bein' fresh to death is a crime

I think it's time for me to see the jury

You know Chamillionaire stay on the grind

A hustler like me is hard to find

I ain't really impressed, yes

Unless it's about some dollar signs

Ain't really no need to call you fine

I know you be hearin' that all the time

I'm watchin' you do your step, do your step

And yep, it's goin' down

Ooh, uh

The way you look at me, I'm feelin' you, uh

I just can't help it, tryin' to keep it cool, uh

I can feel it in the beat, uh

When you do those things to me, uh

Don't let nothin' stop you

Move, ring the alarm

The club is jumpin' now

So get up

Ooh, uh

The way you look at me, I'm feelin' you, uh

I just can't help it, tryin' to keep it cool, uh

I can feel it in the beat, uh

When you do those things to me, uh

Don't let nothin' stop you

Move, ring the alarm

The club is jumpin' now

So get up

I got to have you, baby

Uh, I feel it

I got to have you, baby

I got to have you, baby

Uh, I feel it

I got to have you, baby

La traduzione di Get Up

uh

uh

si

uh

Ow, ow, ow

uh

vertigini

Alzati, alzati, alzati (Ciara)

Ha detto: "Ciao, mi chiamo così e così"

"Piccola, puoi dirmi la tua?"

"Sembra che tu sia venuto a fare una cosa" (Fai partire)

Ho iniziato a sinistra

Poi ho dovuto portarlo a destra

Era senza fiato

Ma ha continuato a ballare tutta la notte

Ci stai provando, ammettilo

Ma non puoi combattere il sentimento dentro

Lo sai

E posso vederlo nei tuoi occhi

Mi vuoi

Sei liscia come una madre

Sei così sotto copertura

A proposito, mi stavi guardando

ooh, uh

Il modo in cui mi guardi, ti sento, uh

Non posso farne a meno, cerco di mantenerlo calmo, uh

Lo sento nel ritmo, uh

Quando mi fai quelle cose, uh

Non lasciare che niente ti fermi

Muoviti, suona la sveglia

Il club sta saltando adesso

Quindi alzati

Ho detto che Ciara è alla tua radio

Tutti alzate il volume

Piccante come la salsa piccante

Attento, potresti bruciarlo

Puoi fare il blocco pop

Rag-top, non fermarti

Questo è il modo in cui devi ottenere

Prendilo, fai rockeggiare il tuo corpo

Ci stai provando, ammettilo

Ma non puoi combattere il sentimento dentro

Lo sai

Perché posso vederlo nei tuoi occhi

Mi vuoi

Sei liscia come una madre

Sei così sotto copertura

A proposito, mi stavi guardando

ooh, uh

Il modo in cui mi guardi, ti sento, uh

Non posso farne a meno, cerco di mantenerlo calmo, uh

Lo sento nel ritmo, uh

Quando mi fai quelle cose, uh

Non lasciare che niente ti fermi

Muoviti, suona la sveglia

Il club sta saltando adesso

Quindi alzati

Ooh, adoro il modo in cui ti comporti con me

Balla con me per sempre

Possiamo divertirci, seguimi (seguimi)

Al ritmo, insieme

Io e te, uno contro uno

Distruggendolo

Non puoi andartene adesso

Dobbiamo spegnere questo posto

Ooh ooh

È il ragazzo che continua a cavalcare alla grande

Quello che la polizia ha cercato di catturare mentre cavalcava sporco

Nel club prima delle 11

Come se stessi cercando di prendere un centesimo un po' presto

Sembra folta, i suoi capelli castani e ricci

Lei ama il modo in cui la mia corsa brilla come perla

I ragazzi di città dicono che è bella e carina

E i ragazzi di campagna dicono che è bella e carina (Sì)

Le mie tasche sono spesse, è verde, è curvy

E le signore lo sanno appena vedono i miei gioielli

Se essere freschi di morte è un crimine

Penso che sia ora per me di vedere la giuria

Sai che Chamillionaire resta sul grind

Un imbroglione come me è difficile da trovare

Non sono molto impressionato, sì

A meno che non si tratti di qualche segno di dollaro

Non c'è davvero bisogno di chiamarti bene

So che lo senti tutto il tempo

Ti sto guardando fare il tuo passo, fare il tuo passo

E sì, sta andando giù

ooh, uh

Il modo in cui mi guardi, ti sento, uh

Non posso farne a meno, cerco di mantenerlo calmo, uh

Lo sento nel ritmo, uh

Quando mi fai quelle cose, uh

Non lasciare che niente ti fermi

Muoviti, suona la sveglia

Il club sta saltando adesso

Quindi alzati

ooh, uh

Il modo in cui mi guardi, ti sento, uh

Non posso farne a meno, sto cercando di mantenerlo calmo, uh

Lo sento nel ritmo, uh

Quando mi fai quelle cose, uh

Non lasciare che niente ti fermi

Muoviti, suona la sveglia

Il club sta saltando adesso

Quindi alzati

Devo averti, piccola

Uh, lo sento

Devo averti, piccola

Devo averti, piccola

Uh, lo sento

Devo averti, piccola

