Il significato e la traduzione di Fleabag, il grunge di YUNGBLUD diventa virale su TikTok La nuova tendenza punk, almeno in Gran Bretagna, sembra avere un nome preciso per i più giovani: quello di Yungblud, il 24enne cantante che lo scorso venerdì ha pubblicato “Fleabag”. La canzone, anticipata su TikTok, è diventata virale in poco meno di 15 giorni, raccogliendo oltre 75mila video in cui viene utilizzato il brano in sottofondo.

A cura di Vincenzo Nasto

Negli ultimi 18 mesi YUNGBLUD è stato uno degli artisti che più ha spinto il movimento post-rock britannico, sicuramente uno di quelli che ha cercato di parlare a un pubblico più ampio, anche scendendo dal proprio piedistallo emotivo, liberandosi delle paure in alcune sue canzoni. Come "Fleabag", un brano che sembra uscito dalle corde e dalla voce di Kurt Cobain, mentre invece è un giovanissimo 24enne a cantare della delusione nei confronti del mondo che lo ospita. Un brano con un ritornello così catchy che è stato difficile nasconderlo alla community di TikTok, che subito è stata rapita dal rif di chitarra e ne ha fatto uno dei brani in tendenza dell'applicazione, con oltre 75mila video pubblicati con la canzone in sottofondo.

Il significato di Fleabag

"Ho scritto Fleabag in un periodo davvero buio della mia vita, quando molte persone intorno a me avevano un'aspettativa su ciò che avrei dovuto essere. Per dirti la verità, si tratta di essere fottutamente sventrato dalle persone che mi giudicano e cercano di abbattermi. Mi sentivo così alienato, mi sentivo così solo". Seppur molto facile da intuire direttamente dal brano, le sensazioni provate da YUNGBLUD, nome d'arte di Dom Harrison, sono state restituite alla perfezione nel brano pubblicato lo scorso venerdì dal cantante britannico. Il singolo, che parla di un uccellino indifeso che ha la necessità di dover affrontare il mondo, racconta anche le strutture sociali che lo ingabbiano e che lui cerca di modificare: "Voglio tornare indietro nel tempo, voglio sistemare il modo in cui sono stato progettato, striscia dietro i miei occhi e uccidi il mio stato d'animo stantio". Essere indifeso ma non debole, come esprime nei versi successivi il cantante, che afferma di non essere un burattino o una scimmia, e che se anche nessuno lo ama, questa condizione può cambiare da un giorno all'altro.

Il successo su TikTok

Il brano pubblicato lo scorso venerdì da YUNGBLUD "Fleabag" ha avuto un retroscena particolare su TikTok. Infatti l'8 agosto, oltre 10 giorni prima dell'uscita ufficiale, il cantante ha fatto ascoltare agli utenti parte del brano, che sarebbe poi diventato subito virale sulla piattaforma. Un'attesa che è accresciuta giorno dopo giorno, con Yungblud che ha mostrato anche riprese della registrazione della canzone e duetti con alcuni utenti, che hanno portato la canzone a essere sempre più utilizzata tra i video dei creator. Si è arrivati poi al 20 agosto, data di pubblicazione del singolo, in cui il cantante ha mostrato un piccolo video in cui cambia il suo outfit dopo ogni verso del video, con l'utilizzo di luci d'atmosfera rosse, che risaltano anche il colore dei suoi capelli. La parte del brano presa in considerazione è: "I fade and fade and every time I try to change, to change. I stop ‘cause I'm just a fleabag, nobody loves me". Il brano ha ormai superato i 75mila video pubblicati con la canzone in sottofondo, diventando una vera e propria hit su TikTok.

Il testo di Fleabag

I'm just a fleabag, nobody loves me

Send me to rehab, somebody touch me

I wanna turn back time

I wanna fix the way I was designed

Crawl behind my eyes

And kill my stale state of mind

I fade and fade

And every time I try to change, to change

I stop

‘Cause I'm just a fleabag, nobody loves me

Send me to rehab, somebody touch me

I'm not your monkey

I'm not your puppet

I'm just a fleabag, nobody loves me at all

Hey, hey

Nobody loves me, yеah

Hey, hey

Nobody loves mе

I dance ‘round the truth

I'll be a ballerina boy for you

No matter what I do

You twist my words and get confused

So I fade and I fade

And every time I try to change, to change

I stop

‘Cause I'm just a fleabag, nobody loves me

Send me to rehab, somebody touch me

I'm not your monkey

I'm not your puppet

I'm just a fleabag, nobody loves me at all

Hey, hey

Nobody loves me

Hey, hey

Nobody loves me, yeah

I'm just a fleabag, nobody loves me

Send me to rehab, somebody touch me

I'm not your monkey

I'm not your puppet

I'm just a fleabag, nobody loves me at all

Hey, hey

Nobody loves me

Hey, hey

Nobody loves me at all

La traduzione di Fleabag

Sono solo un pulcino, nessuno mi ama

Mandami in riabilitazione, qualcuno mi tocchi

voglio tornare indietro nel tempo

Voglio sistemare il modo in cui sono stato progettato

Striscia dietro i miei occhi

E uccidi il mio stato d'animo stantio

svanisco e sbiadisco

E ogni volta che provo a cambiare, a cambiare

mi fermo

Perché sono solo un pulcino, nessuno mi ama

Mandami in riabilitazione, qualcuno mi tocchi

Non sono la tua scimmia

Non sono il tuo burattino

Sono solo un pulcino, nessuno mi ama affatto

Ehi, ehi

Nessuno mi ama, sì

Ehi, ehi

Nessuno mi ama

Danzo intorno alla verità

Sarò un ballerino per te

Non importa cosa faccio

Distorci le mie parole e ti confondi

Quindi svanisco e svanisco

E ogni volta che provo a cambiare, a cambiare

mi fermo

Perché sono solo un pulcino, nessuno mi ama

Mandami in riabilitazione, qualcuno mi tocchi

Non sono la tua scimmia

Non sono il tuo burattino

Sono solo un pulcino, nessuno mi ama affatto

Ehi, ehi

Nessuno mi ama

Ehi, ehi

Nessuno mi ama, sì

Sono solo un pulcino, nessuno mi ama

Mandami in riabilitazione, qualcuno mi tocchi

Non sono la tua scimmia

Non sono il tuo burattino

Sono solo un pulcino, nessuno mi ama affatto

Ehi, ehi

Nessuno mi ama

Ehi, ehi

Nessuno mi ama per niente