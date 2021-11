Il significato e la traduzione di Bite me, il ritorno punk-pop di Avril Lavigne A due anni di distanza da “Head above water”, “Bite me” segna il ritorno di Avril Lavigne dopo la firma con l’etichetta discografica di Travis Barker DTA.

A cura di Vincenzo Nasto

Prima la firma con la DTA, l'etichetta discografica di Travis Barker, poi il nuovo singolo "Bite Me", che segue il suo sesto album in studio "Head above water" del 2019: il ritorno di Avril Lavigne era annunciato ma in pochi si aspettavano di rivedere la stessa anima della giovane cantante canadese che 15 anni fa ha pubblicato "The best damn thing". Una connessione tra tutte: la presenza, ancora una volta di Travis Barker come produttore. Il brano, presentato anche al The Late Show di James Corden, introduce in un viaggio nel passato, un salto temporale per cui Avril Lavigne non sembra aver cambiato minimamente i suoi gusti musicali, spinti anche dal successo negli ultimi 12 mesi di progetti come "Sour" di Olivia Rodrigo, ma anche i lavori di Travis Barker e Machine Gun Kelly, senza dimenticare la band rock del momento: i Maneskin.

Il significato di Bite

Riappropriarsi del proprio passato, del successo che l'avevano resa tra le cantanti punk-pop più importanti dei primi anni 2000, ma anche della propria vita dopo esser stata ferita dal proprio partner: il primo singolo della nuova vita di Avril Lavigne "Bite Me" racchiude tutte le storie della vita della cantante canadese, ritornata dopo due anni di assenza anche grazie al lavoro con Travis Barker come produttore: "Travis comprende la mia visione come musicista, il mio processo creativo come artista e i miei obiettivi in ​​questa fase della mia carriera. Sono entusiasta di rilasciare "Bite Me". È un inno sul conoscere il tuo valore, quello che meriti e non dare a qualcuno una seconda possibilità che non ti merita". Al suo fianco anche il producer Marshmello che è riuscito a rendere più attuale e moderna la melodia, caotica ma che riprendere nel ritornello il filo rosso del brano: "E non staremo più insieme, quindi tesoro puoi mordermi. Non trattenere il respiro perché stai ancora soffocando con le tue parole, quelle cose che hai detto potrebbero essere le ultime che ho sentito".

La firma con Travis Barker e la presenza di Machine Gun Kelly nel nuovo album

Nel frattempo, la firma con la DTA sembra aver fatto tornare la voglia di far musica ad Avril Lavigne, che è apparsa il giorno della firma più radiosa che mai. Dopo aver collaborato con Barker, ex batterista dei Blink 182, lo scorso 19 ottobre in occasione dell'evento in streaming "House of Horrors", la pubblicazione del singolo "Bite Me" è solo il primo passo nei lunghi mesi che attendono anche l'uscita del suo prossimo progetto, che si prospetta vicino: una data sembra convincere tutti, quella di febbraio 2022. Al nuovo album potrebbe partecipare anche l'altro grande nome del punk pop internazionale, anche lui ritornato al successo grazie a Travis Barker: stiamo parlando di Machine Gun Kelly. Il cantante è stato fotografato lo scorso dicembre con Avril Lavigne, con la cantante che aveva incuriosito i fan sui social, scrivendo: "Siete pronti per ascoltare nuova musica l’anno prossimo".

Il testo di Bite Me

You shoulda known better better to fuck with someone like me

Forever and ever you’re going to wish I was your wifey

Don’t act so innocent

This was no accident

You planned this in the end

And now it’s over

Say what you want to say

You lied and I got played

You threw it all away

And now it’s over

Just face it

We didn’t make it

You bit off more than you can chew

Can you taste it?

You shoulda known better better to fuck with someone like me

Forever and ever you’re going to wish I was your wifey

Should’ve held on

Should’ve treated me right

I gave you one chance

You don’t get it twice

And we’ll be together never

So baby you can bite me

Don’t hold your breath

Cause you’re still choking on your words

Those things you said might be the last ones that I heard

So come pick up your clothes from the front yard

Sprinklers on burn the rest in the backyard

Should’ve had the guts just to say goodbye

Now you’re going to have regrets for the rest of your life

Just face it

We didn’t make it

You bit off more than you can chew

Can you taste it?

You shoulda known better better to fuck with someone like me

Forever and ever you’re going to wish I was your wifey

Should’ve held on

Should’ve treated me right

I gave you one chance

You don’t get it twice

And we’ll be together never

So baby you can bite me

I bet you taste me on the tip of your tongue

Tip of your tongue

Tip of your tongue

I fell fast when I know I shoulda run

Know I shoulda run

Know I shoulda run

I bet you taste me on the tip of your tongue

Tip of your tongue

Tip of your tongue

I fell fast when I know I shoulda run

Know I shoulda run

Know I shoulda run

You shoulda known better better to fuck with someone like me

Forever and ever you’re going to wish I was your wifey

Should’ve held on

Should’ve treated me right

I gave you one chance

You don’t get it twice

And we’ll be together never

So baby you can bite me

La traduzione di Bite me

Tu avresti dovuto saperlo di non fottere con una come me

dopo aver desiderato che fossi tua moglie

Non comportarti in modo così innocente

Non è stato un caso

L'hai pianificato alla fine

E ora è finita

Dì quello che vuoi dire

Hai mentito e mi hai illuso

Hai buttato via tutto

E ora è finita

Affrontalo

Non ce l'abbiamo fatta

Hai morso più di quanto puoi masticare

Puoi capirlo?

Tu avresti dovuto saperlo di non fottere con una come me

dopo aver desiderato che fossi tua moglie

Avrei dovuto resistere

Avrei dovuto trattarmi bene

Ti ho dato una possibilità

Non ne avrai una seconda

E non staremo più insieme

Quindi tesoro puoi mordermi

Non trattenere il respiro

Perché stai ancora soffocando con le tue parole

Quelle cose che hai detto potrebbero essere le ultime che ho sentito

Quindi vieni a ritirare i tuoi vestiti in giardino

Gli irrigatori bruciano il resto nel cortile di casa

Avrei dovuto avere il coraggio di dire addio

Ora avrai rimpianti per il resto della tua vita

Affrontalo

Non ce l'abbiamo fatta

Hai morso più di quanto puoi masticare

Puoi capirlo?

Tu avresti dovuto saperlo di non fottere con una come me

dopo aver desiderato che fossi tua moglie

Avrei dovuto resistere

Avrei dovuto trattarmi bene

Ti ho dato una possibilità

Non ne avrai una seconda

E non staremo più assieme

Quindi tesoro puoi mordermi

Scommetto che mi assaggi sulla punta della lingua

Punta della tua lingua

Punta della tua lingua

Sono caduta velocemente quando so che avrei dovuto correre

So che dovrei correre

So che dovrei correre

Scommetto che mi assaggi sulla punta della lingua

Punta della tua lingua

Punta della tua lingua

Sono caduta velocemente quando so che avrei dovuto correre

So che dovrei correre

So che dovrei correre

Tu avresti dovuto saperlo di non fottere con una come me

dopo aver desiderato che fossi tua moglie

Avrei dovuto resistere

Avrei dovuto trattarmi bene

Ti ho dato una possibilità

Non ne avrai una seconda

E non staremo più insieme

Quindi piccola puoi mordermi