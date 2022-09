Il significato e il testo di Occhi grandi grandi, Francesca Michielin canta la timidezza dell’amore Si chiama Occhi grandi grandi la nuova canzone di Francesca Michielin, che apre le porte al suo nuovo progetto musicale.

A cura di Redazione Music

Scrittrice, autrice, presentatrice oltre a cantautrice e polistrumentista, veste con cui l'Italia l'ha conosciuta, e così Francesca Michielin, impegnatissima con vari progetti, ha pubblicato la sua ultima canzone "Occhi grandi grandi" uscito lo scorso 9 settembre per Columbia Records/Sony Music Italy. Primo passo verso un nuovo lavoro per la cantautrice che negli ultimi due anni ha pubblicato un paio di versioni del suo album "Feat (Stato di Natura)" a cui si aggiungono tantissimi progetti (dal Podcast Maschiacci fino alla conduzione di X Factor passando per la pubblicazione del suo primo romanzo "Il cuore è un organo"), tornando sempre, però, alla musica. "Occhi grandi grandi" è stata scritta da lei con Davide Petrella e Stefano Tognini, mentre per la produzione si è fatta accompagnare da Zef e E.D.D..

Il significato di Occhi grandi grandi

Michielin è una delle artiste che negli ultimi anni è stata maggiormente in grado di sperimentare, tracciando una strada molto precisa, sia per quanto riguarda la scrittura che per quanto riguarda l'idea musicale. Questa volta si fa forte di un attacco che strizza l'occhio al metal e all'hard rock, riuscendo sempre però a costruire melodie che si attaccano anche a chi ha poca esperienza con quel mondo e senza perdere il gusto di inserire un'elettronica che rende il pezzo contemporaneo. Questo inizio così duro fa da apertura a un pezzo che però, in fondo, tratta la timidezza e la difficoltà di comunicazione (e chi segue Michielin sa quanto il tema le sia caro): "Sì, sono un disastro, sbaglio sempre le parole, sbaglio e poi mi mangio le mani. Io non lo capisco l'amore ma vorrei rivederti domani" canta Michielin con una voce che a volte pare proprio rompersi dall'emozione ("Vorrei parlarti, ma si spezza la voce").

Il testo di Occhi grandi grandi

Parlami di te, non ti conosco

In metropolitana siedi all'ultimo posto

Sì, sono un disastro

Sulle prime impressioni a volte casco

Ma poi sorrido

Scusa, mi presento, ti ho già visto

Fai la stessa strada mia di venerdì sul presto

La mattina presto

Con lo stesso libro in mano

Sempre con gli occhiali da sole

Con quell'aria di mistero

Io non so nemmeno il tuo nome

E quanto siamo strani

Lo so che mi guardavi

Anche tu

Ma non mi hai detto mai come ti chiami

Paracadute

Vorrei parlarti, ma si spezza la voce

A un passo da te

Senza paracadute

Vorrei saltare, ma mi spezzi la voce

Non so perché

Sembra di precipitare

Dai tuoi occhi grandi grandi come il mare

Vieni qui, abbracciami

Guarda questa notte, sembra inchiostro

Mi accompagni verso casa, fermati, c'è rosso

Sì, sono un disastro

Sbaglio sempre le parole

Sbaglio e poi mi mangio le mani

Io non lo capisco l'amore

Ma vorrei rivederti domani

E quanto siamo strani

Lo so che mi guardavi

Anche tu

Ma non mi hai detto mai come ti chiami

Paracadute

Vorrei parlarti, ma si spezza la voce

A un passo da te

Senza paracadute

Vorrei saltare, ma mi spezzi la voce

Non so perché

Sembra di precipitare

Dai tuoi occhi grandi grandi come il mare

Vieni qui, abbracciami

Paracadute

Vorrei parlarti, ma si spezza la voce

A un passo da te

Senza paracadute

Vorrei saltare, ma mi spezzi la voce

Non so perché

Sembra di precipitare

Sembra di precipitare

Dai tuoi occhi grandi grandi come il mare

Vieni qui, abbracciami