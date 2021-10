Il significato e il testo di Nuvole di Zanzare, Gaia si prepara al ritorno con Alma Si chiama Nuvole di zanzare il nuovo singolo di Gaia, vincitrice dell’edizione 2020 di Amici di Maria De Filippi e tra le protagoniste dell’ultimo Festival di Sanremo con Cuore amaro. Questa nuova canzone anticipa il nuovo album della cantante italo-brasiliana, “Alma” che uscirà a fine ottobre.

Si chiama Nuvole di zanzare il nuovo singolo di Gaia, vincitrice dell'edizione 2020 di Amici di Maria De Filippi e tra le protagoniste dell'ultimo Festival di Sanremo con Cuore amaro. Questa nuova canzone anticipa il nuovo album della cantante italo-brasiliana, "Alma" che sarà pubblicato il prossimo 29 ottobre, a un anno e mezzo da "Genesi", l'esordio in cui c'erano brani come "Chega" e "Coco Chanel" e a cui è legato da un filo rosso, anzi fucsia. Resta, almeno in questo primo assaggio, il sapore della bossa nova, declinato in chiave moderna e impreziosita dalla voce della cantante che riesce a mettere l'ascoltatore in un mood rilassato e leggero.

Il significato di Nuvole di zanzare

Sembra quasi che Gaia abbia appreso bene la lezione di Ornella Vanoni, forse una delle cantanti che meglio è riuscita a reinterpretare con una propria chiave i ritmi brasiliani tra Bossa nova e tropicalismo. "Nuvole di zanzare" – scritto da Federico Bertollini (aka Franco126), Giovanni De Sanctis, Dario Lombardi (Erin) e Alessandro La Cava, e prodotto da Simon Says e Erin – lo fa, ovviamente, adattandosi alla contemporaneità e alle caratteristiche della cantante. Il brano accompagna proprio verso la fine dell'estate, leggero, con un gusto malinconico (e quanto si sente la mano di Franco126 nella scrittura): "Nell’aria di settembre, in cui si vivono le ultime giornate calde e l’atmosfera frenetica della città combatte la scia di spensieratezza e indolenza che la stagione estiva lascia dietro di sé, si sente la necessità di riempire gli spazi vuoti, di dare un senso alla noia creando un ecosistema di persone con cui condividere questi attimi di vita" si legge nella nota che accompagna la canzone.

Testo di Nuvole di zanzare

Ho un ingorgo nella testa

Come il traffico di punta giù in città

Sembra un'orchestra

Di sirene, grida e clacson

E continuerò a farti la guerra

Anche se so che non vinci mai

Spero che tu mi dia retta

Perché ho già abbastanza guai di mio

(E nelle orecchie c’è un ronzio)

Nuvole di zanzare non ci danno tregua

Seguono il bagliore dei tuoi occhi come i lampioni di sera

Che scema, pensavo di prendere sonno

E non posso se sei qui con me

Lo so già che non mi passa

E lo so già che mai mi passerà

E si unirà il nostro respiro

E suonerà una nota sola

Mi rigiro dentro al letto

Bicchiere d'acqua e tangerine

Sento che mi manca l'aria in questa stanza

Guardo fuori è già mattina

E continuerò a tenerti testa

Anche se non ti convinco mai

Spero che tu mi dia retta

Perché ho già abbastanza guai di mio

(E nelle orecchie c’è un ronzio)

Nuvole di zanzare non ci danno tregua

Seguono il bagliore dei tuoi occhi come i lampioni di sera

Che scema, pensavo di prendere sonno

E non posso se sei qui con me

Lo so già che non mi passa

E lo so già che mai mi passerà

E si unirà il nostro respiro

E suonerà una nota sola

È strano che non ci pensiamo

Ma un battito di ali

Può scatenare un uragano

Nei posti più lontani

Nuvole di zanzare non ci danno tregua

Seguono il bagliore dei tuoi occhi come i lampioni di sera

Che scema, pensavo di prendere sonno

E non posso se sei qui con me

Lo so già che non mi passa

E lo so già che mai mi passerà

E si unirà il nostro respiro

E suonerà una nota sola

L'Alma tour di Gaia

Contemporaneamente all'uscita del nuovo singolo Gaia ha anche annunciato – dopo il suo primo tour all'aperto – l'Alma tour che partirà lunedì 24 gennaio 2022 all'Hiroshima Mon Amour di Torino e continuerà mercoledì 26 gennaio al Viper Theatre di Firenze, giovedì 27 al Duel Beat di Pozzuoli (NA) e a seguire GAIA si esibirà domenica 30 gennaio al Fabrique di Milano. Il tour si concluderà con la data di giovedì 3 febbraio 2022 all’Atlantico Live di Roma.