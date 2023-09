Il significato e il testo di castello di sabbia, LDA accompagna i fan verso la fine dell’estate Castello di rabbia è il nuovo singolo di LDA, una canzone che fa da colonna sonora alla serie Netflix “DI4RI”.

A cura di Redazione Music

LDA (foto Mario Miccione)

LDA torna con il singolo "Castello di sabbia", un brano uptempo dell'ex finalista di Amici, disponibile dall'8 settembre. La canzone è anche parte della colonna sonora – ne sarà la sigla – della seconda stagione di“DI4RI”, la serie Netflix disponibile da giovedì 14 settembre. La canzone segue "Granita", il brano estivo del cantante napoletano, che dopo aver accompagnato così il periodo appena trascorso, decide di accompagnare il rientro dalle vacanze con un brano settembrino che segna per tantissimi ragazzi il ritorno a scuola, la fine di quella lunghissima vacanza e l'inizio di un anno nuovo.

Il testo di Castello di sabbia di LDA

Mi ricordo il sorriso,

lo sguardo improvviso

e un castello di sabbia,

dammi ancora la mano

aspettiamo e saltiamo

quando arriva l’onda

Son sempre in ritardo

notte senza stelle,

non vedo la strada

non vedo più te

Siri, accendi la torcia,

e almeno tu

non lasciarmi da sola

Prendimi e riportami in spiaggia

nel nostro castello di sabbia

Di risate e carezze, ti ricordi di me?

dai che una storia così non può finire

L’abbiamo scritto sul diario

l'avevamo anche urlato al cielo,

disegno un cuore a colori pastello

e poi entriamo di nuovo nel nostro castello

di sabbia

Graffiti colorati tra i bicchieri rotti

e correre in salita ma asciugando gli occhi

hai detto che è finita e la mia vita ora è al buio

ho l'inverno nel cuore anche se è già metà luglio

c’è un vuoto che sembra un deserto tra noi

e lo sai, eravamo poi lo stessa cosa

adesso grido e basta

finché non mi sentirai

prendimi e riportami in spiaggia

nel nostro castello di sabbia

Di risate e carezze, ti ricordi di me?

dai che una storia così non può finire

L’abbiamo scritto sul diario

l'avevamo anche urlato al cielo,

disegna un cuore a colori pastello

e poi entriamo di nuovo nel nostro castello di sabbia

e la solitudine di quella sera

un freddo che non passa

mi dico che non puoi essere vera

è tutto nella mia testa

Mi ricordo il silenzio,

che stringeva in gola

e un castello di rabbia,

ma dammi ancora la mano

aspettiamo e saltiamo

quando arriva l’onda

Prendimi e riportami in spiaggia

nel nostro castello di sabbia

Di risate e carezze, ti ricordi di me?

dai che una storia così non può finire

Prendimi e riportami in spiaggia

nel nostro castello di sabbia

Di risate e carezze, ti ricordi di me?

dai che una storia così non può finire e

L’abbiamo scritto sul diario,

l'avevamo anche urlato al cielo,

disegna un cuore a colori pastello

e poi entriamo di nuovo nel nostro castello di sabbia

Il significato di Castello di sabbia

La canzone ha ancora echi d'estate, ricordi, come quel "dammi ancora la mano aspettiamo e saltiamo quando arriva l’onda", benché ormai pare che LDA stia raccontando la tristezza per una storia finita nonostante le promesse scritte sul diario: "Le sonorità moderne di ‘Castello di sabbia’ – commenta LDA – sono la colonna sonora perfetta per la fine dell'estate, ma anche per i nuovi inizi. Con l’inverno nel cuore chiedo di essere portato nel mio castello di sabbia, dove ho vissuto i momenti più felici. Risate e carezze, ma anche tante difficoltà, sono un mix perfetto per descrivere l’inizio di una nuova stagione".