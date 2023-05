Il significato e il testo di Anime perse, Motta torna col racconto di un amore tossico Motta è tornato con il nuovo singolo “Anime perse”, una canzone che parla di amore tossico e segna il ritorno discografico del cantautore pisano.

A cura di Redazione Music

Motta (ph Pepsy Romanoff)

Motta è tornato con una nuova canzone, "Anime perse" che fa da preludio al suo prossimo album che sarà accompagnato da un tour annunciato proprio nei giorni scorsi. Il cantautore pisano torna a due anni da "Semplice", il suo ultimo album che conteneva i singoli "E poi finisco per amarti" e "Quello che non so di te". A proposito di questo ritorno discografico il cantautore ha spiegato: "Voglio sentire le vertigini: voglio tornare ad emozionarmi, liberandomi da tutto ciò che avevo fatto, come se le facessi per la prima volta. Ho fame, come se avessi smesso di mangiare per lungo tempo. Quando sento che qualcosa mi emoziona non mi è più necessario capire il perché: non capisco e non voglio capire, voglio solo ‘sentire'"

Il testo di Anime Perse

Il suo cuore era di pietra, lavorava poche ore

Tagliava l'anima a mestiere, come poeta e traditore

La sua luna era diversa e diverso anche il destino

Lei amava e poi giocava con l'amore

Per nascondersi in un pianto e poi svegliarsi in un respiro

Camminavano insieme senza parlare

Due anime perse nella stessa paura di riuscire ad amare come fosse amore

Lui scappava dai suoi occhi inseguеndo le parole

Di una vita da imbrogliare comе un bravo giocatore

Lei parlava con i cani come fossero persone

Poi guardando uno sorrise, quasi come fosse amore

Camminavano insieme senza parlare

Due anime perse nella stessa paura di riuscire ad amare come fosse amore

Si sdraiarono a terra come dentro a un temporale

In un nuovo destino, con la stessa paura di riuscire ad amare

Di riuscire ad amare

Il significato di Anime Perse

La nuova canzone di Motta parla di "due anime perse nella stessa paura di riuscire ad amare come fosse amore" e chi siano queste due anime perse lo scrive lo stesso cantautore che su Instagram ha spiegato meglio il significato della canzone: "Anime perse è una storia di un amore, un amore tossico che prova a trovare una sua strada. La realizzazione di questo pezzo non sarebbe stato possibile senza l’apporto delle ‘anime perse' che mi hanno regalato nuovi suoni e nuove energie. Volevo tornare ad emozionarmi e ci sono riuscito. Spero che succeda anche a voi quello che è successo a me grazie a questa canzone". Prodotta dal cantautore e Tommaso Colliva, la canxone è stata scritta anche da Danno e Iacopo “BRAIL” Sinigaglia.

Il tour di Motta

Motta ha anche annunciato il tour nei club che partirà il prossimo ottobre da Livorno, con "uno spettacolo che mostrerà una nuova chiave live dell’artista toscano". I biglietti del tour, organizzato e prodotto da Magellano Concerti, sono già disponibili in prevendita. Queste le date in programma del tour nei club di Motta: