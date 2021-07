Il significato e il testo di Africa, Mannarino torna con un nuovo manifesto globale Mannarino torna con “Africa” il nuovo singolo tratto dal prossimo album che si intitolerà “V” e sarà pubblicato il prossimo 17 settembre, a quattro anni dal precedente “Apriti cielo”. In questi anni il cantautore romano si è affermato come uno degli artisti più amati e Africa segna un nuovo percorso.

Mannarino torna con "Africa" il nuovo singolo tratto dal prossimo album che si intitolerà "V" e sarà pubblicato il prossimo 17 settembre, a quattro anni dal precedente "Apriti cielo". In questi anni il cantautore romano si è affermato come uno degli artisti più amati. E "Africa" rispecchia perfettamente quello che si legge nella nota stampa del lancio dell'album, quando si parla dei tanti luoghi in cui questo disco è stato registrato e delle tematiche che affronterà l'album. Mannarino, infatti, va controcorrente e per il lancio dell'album, pur nel periodo estivo sceglie una canzone che con l'idea del tormentone non ha ovviamente nulla a che fare.

Il significato di Africa di Mannarino

"Africa" – prodotto da Mannarino, Joey Waronker e Iacopo Brail Sinigaglia – è un manifesto globale e, come spiega lo stesso cantante "è il richiamo ad una irrazionalità misteriosa e liberatoria rappresentata da una donna-africa, magica e potente. ‘Fiore, caverna, pantera, acqua nera', parole che si fanno immagine di bellezza, forza, protezione, vita, mentre si balla una danza primordiale, epica e futura". Il cantautore sceglie di lavorare per immagini, per parole chiave, per far entrare l'ascoltatore nel pezzo "Vulcano, donna, uomo, Neanderthal, La donna si girò. Fiore, caverna, pantera, acqua nera" canta Mannarino che sceglie un andamento ipnotico anche nel tappeto musicale che accompagna il testo. Ma è anche un manifesto politico, per il cantante, che vuole uscire dalla "troppa logica" della contemporaneità occidentale, scegliendo l'idea di danza come presupposto per tirarsene fuori: la musica non è angelica e "Ballare è una mossa politica".

Il testo di Africa

Vulcano donna uomo

Neanderthal

La donna si girò

Fiore, caverna, pantera, acqua nera

Fiore, caverna, pantera, acqua nera

Lasciami entrare nell’Africa

Qui fuori c’è troppa logica

Lasciamo fare alla musica

Lo so che non sei così angelica

C’è un’invasione barbarica

Nella tua danza galattica

Il vento di stelle fruttifica

Quando la mistica è fisica

La luna è piena

Sul mondo

La vita trema

Dentro di te

Un fiume in piena

Nella tua schiena

C’è un sistema solare

Di vertebre e di mare.

Lasciami entrare nell’Africa

Ballare è una mossa politica

Il buio ha una vista poetica

Siamo in un’orbita armonica

Nella tua anima ellittica

C’è una sorgente di musica

Coperti di polvere cosmica

Andiamo a nascere in Africa