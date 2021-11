Il significato e il testo di ∞LOVE, Marracash e Guè cantano l’amore per la strada Marracash e Gué raccontano gli arbori della strada e le sue storie nel singolo “∞ LOVE” del nuovo album del rapper di Barona “Noi, Loro e Gli Altri”.

A cura di Vincenzo Nasto

Si ritorna agli anni '90 per una delle collaborazioni più interessanti di "Noi, Loro e Gli Altri", il nuovo disco di Marracash: si tratta di "∞ LOVE" con Guè, un brano che celebra la crescita dei due artisti tra le strade di Milano e le sue storie. Già dalle prime note e dal simbolo del titolo si riconosce il tributo musicale al brano dance del 1989 "Infinity" di Guru Project, alter ego del musicista inglese Paul Walden, una traccia che ha segnato la storia della musica house britannica. Per chi si aspettava un brano dalle tinte romantiche, da una coppia che in passato ha regalato episodi del calibro di "Brivido", rimarrà deluso. Il racconto ruota attorno alla musica disco con cui sono cresciuti i due artisti, ma soprattutto fa da sfondo alla periferia milanese che li ha accompagnati durante la loro crescita. Prodotta in collaborazione da Zef e Marz, il brano è in tendenza su YouTube dopo aver collezionato oltre un milione di views in quattro giorni.

Il significato di ∞ LOVE

Sicuramente la versione 2008 del brano, a quasi 20 anni dalla sua pubblicazione, lo ha reso ancora di più uno dei singoli più importanti dell'universo house degli ultimi 30 anni: "Infinity 2008", a cui veniva aggiunto il suono del sassofono da parte del Guru Project, formato Paul Walden da Snakebyte e Darren Bailie, è diventata l'icona dance del nuovo millennio britannico. La traccia ha segnato anche un periodo particolare del movimento house italiano, diventando la colonna sonora nelle discoteche, anche quelle milanesi, che hanno forgiato due artisti come Marracash e Gué. Anche per questo motivo, con le sapienti mani di Marz e Zef, Marracash ha deciso di campionare il brano per la canzone "∞ LOVE" con Gué, un racconto delle storie della periferia milanese che hanno accompagnato nella crescita i due rapper. Il racconto della strada ritorna molto spesso nella lettura di "Noi, Loro e Gli Altri", come in "Noi". La strada è stata l'unica maestra, ma soprattutto l'ambientazione principale delle storie di chi non ce l'ha fatta, come canta Guè: "Il mio amore è extra, voglio ispirare tutti quei raga che l'hanno persa. Strada maestra non ti ripaga se è solo maestra la strada (One love)". La fuga dalla strada è un richiamo inconfondibile dell'allontanamento dalla criminalità, che avrebbe potuto rendere molto più difficile la vita di Marracash: "Abbiamo una malattia che non si cura con i soldi. E se ho chiuso i contatti, bro, l'ho fatto solo per salvarmi, sono un uomo adesso, odiami che ti amo lo stesso perché il dolore è amore inespresso".

Il testo di ∞ LOVE

Gioielli e fama, Vuitton e Prada

Non contan nada se tu non sei con me

Qualcuno in meno, qualcuno in cielo

Ho il cuore pieno, non voglio nuovi friends (Love)

(Love) Per gli amici veri che ho

Per tutte le storie che so

Pregherò per chi nuota ancora nei guai

Chi vuole scappare e non può (Love, love)

Per tutte le strade in cui sto

Le donne che ho avuto e che avrò

Pregherò per tutto l'amore che dai

Sempre più di quello che do (Love, love, love)

Da Assago a Niguarda, ah, la strada mi guarda, ah

Catcalling su di me e mi gridano: "Marra", ah

Chi è in difficoltà cosa deve fare?

Chi è ricco non sa, ah, ah

Allacciano un fra' prima che gli allacciassero il gas (Eh)

Ero un re nei miei sogni

Young boy, vedo me nei tuoi occhi, ehi

Abbiamo una malattia che non si cura con i soldi

E se ho chiuso i contatti, bro, l'ho fatto solo per salvarmi

Sono un uomo adesso, odiami che ti amo lo stesso

Perché il dolore è amore inespresso

Gioielli e fama, Vuitton e Prada

Non contan nada se tu non sei con me

Qualcuno in meno, qualcuno in cielo

Ho il cuore pieno, non voglio nuovi friends

(Love) Per gli amici veri che ho

Per tutte le storie che so

Pregherò per chi nuota ancora nei guai

Chi vuole scappare e non può (Love, love)

Per tutte le strade in cui sto

Le donne che ho avuto e che avrò

Pregherò per tutto l'amore che dai

Sempre più di quello che do

Solo amore per la gente (Love)

Senza apostrofo direi (Okay)

Yeah, la strada è la mia donna (Seh-seh)

Frate', ucciderei per lei (Pow-pow-pow)

Lo sai che mi brucia il petto (Uh)

Per questo love ho rispetto (Seh)

Lo sai che brilla il mio pezzo (Yeah)

Lo sai che resto lo stesso (Sempre)

Colpo caricato, sono innamorato

Della city e del suo corpo, del reato (Rrah)

‘Sta vita è un campo minato (Pff)

Per questo ho il cuore spinato (Yeah)

Il mio amore è extra, voglio ispirare

Tutti quei raga che l'hanno persa

Strada maestra non ti ripaga

Se è solo maestra la strada (One love)

(Love) Per gli amici veri che ho

Per tutte le storie che so

Pregherò per chi nuota ancora nei guai

Chi vuole scappare e non può (Love, love)

Per tutte le strade in cui sto

Le donne che ho avuto e che avrò

Pregherò per tutto l'amore che dai

Sempre più di quello che do (Love, love, love)

Gioielli e fama, Vuitton e Prada

Non contan nada se tu non sei con me

Qualcuno in meno, qualcuno in cielo

Ho il cuore pieno, non voglio nuovi friends

Da quei portici in quei vortici

E senza accorgerci siam diventati dei re

Nei pericoli, negli ostacoli

Solo i soliti, non voglio nuovi friends

(Love) Solo amore per queste strade

Per tutta la gente che c'è dall'inizio

Per tutti quelli che ho perso lungo il cammino

È stato un lungo viaggio (Love, love)

I ragazzi di Via Depretis, del Vecchio

Tutti i fratelli al Cavallo, in Teramo

Lope, Tre Castelli, Cascina, one love (Love)

Gioielli e fama, Vuitton e Prada

Non contan nada se tu non sei con me

Qualcuno in meno, qualcuno in cielo

Ho il cuore pieno, non voglio nuovi friends