Il significato e il testo de La notte vola, Lorella Cuccarini dopo 32 anni in tendenza su TikTok Lorella Cuccarini ritorna al successo con “La notte vola” a 32 anni di distanza dalla pubblicazione grazie alla viralità della challange #NotteVola su TikTok.

A cura di Vincenzo Nasto

Trentadue anni dopo, la riscoperta di un brano storico della televisione italiana, un incredibile successo che fece da apripista al varietà televisivo in onda su Canale 5 "Odiens". Stiamo parlando de "La notte vola", il brano di Lorella Cuccarini pubblicato nel 1988 e che ricoprì il ruolo di sigla televisiva del programma condotto dalla stessa showgirl, in compagnia con Ezio Greggio, Gianfranco D'Angelo e Sabrina Salerno. Il brano, scritto da Silvio Testi con le musiche di Marco Salvati e di Beppe Vessicchio, ha avuto lo stigma di uno dei brani più importanti della storia pop italiana recente, arrivando anche a una sua versione inglese nel 1990 dal titolo "Magic". Nel frattempo, 32 anni dopo, in una delle più fortunate versioni di Amici di Maria De Filippi in cui Lorella Cuccarini ricopre il ruolo di insegnante, la sua "La notte vola" trasmigra anche su TikTok, dove attraverso il caratteristico balletto, riesce a coinvolgere tutti i creator che l'hanno fatta diventare una challenge da oltre 18mila video con il brano in sottofondo.

Il significato de La notte Vola

All'alba della sua carriera televisiva, il varietà televisivo "Odiens", in onda su Canale 5, fu il primo vero e proprio successo della carriera televisiva di Lorella Cuccarini, dopo l'esodio in Rai con "Fantastico 6". Già dalla sigla si sarebbe capita la centralità della ballerina e cantante, che riuscì a rendere la trasmissione un cult anche grazie alla sua sigla. Si tratta de "La notte vola", l'iconico brano pubblicato nel 1988 e che da allora investì la carriera discografica di Lorella Cuccarini, che non riuscì mai a ripetere questo successo. Nella trasmissione di Antonio Ricci, la cantante, con il brano "La notte vola" scelto come sigla del programma, si esibiva in un'accurata coreografia, con il movimento delle mani diventato iconico e ripetuto negli anni a seguire. Il singolo verrà tradotto in una sua versione inglese pochi anni dopo, nel 1990 e rientrerà sotto il titolo di "Magic" nella discografia della conduttrice e cantante romana.

Il successo della challenge #NotteVola su TikTok

All'ombra dei 32 anni dalla pubblicazione del singolo, che coincise con la messa in onda del varietà televisivo in onda su Canale 5 "Odiens", il brano è ritornato a far parlare di sé, anche per la partecipazione della cantante e ballerina alle ultime edizioni di Amici di Maria De Filippi in qualità di insegnante. Il brano è rientrato nelle tendenze, sia attraverso i 18mila video condivisi dai creator di TikTok con l'hashtag #NotteVola, che si sono cimentati nell'arte del ballo e dei POV, ma anche grazie al successo del video pubblicato sul profilo di Lorella Cuccarini, che si cimenta anni dopo con la coreografia. Oltre sei milioni e quattrocentomila visualizzazioni, accompagnati da 750mila like sul post pubblicato, con la cantante che utilizza un testo ironico per la didascalia sul video: "Io dopo essere stata aggredita verbalmente dai miei figli perché canto e ballo questo pezzo da 30 anni". La cantante ha tenuto a ringraziare i suoi fan e il pubblico di Amici sul suo profilo Twitter: "A 32 anni dall’uscita de La Notte Vola il brano diventa trend su Tik Tok. Non avrei mai pensato di superare 3 milioni di views con un video e di vedere una challenge condivisa da tanti ragazzi. La forza della tv e del pubblico di giovanissimi. Grazie a tutti e grazie ad Amici21".

Il testo de La notte vola

Cosa fai fra sogni e TV

Pomeriggi che non passano più

Sale già leggera un'idea

Di una moto e via, notte sei mia

Mordila la tua fantasia

Non dormire aspettando domani

Crescerà forte più di te

Questa voglia di vita fra le tue mani

E vola

Con quanto fiato in gola

Il buio ti innamora

Qualcuno ti consola

La notte vola

All'ombra di un respiro

Io ti sarò vicino

Ti prego resta sempre bambino

Dimmi cosa vuoi da questa città

Che ti prende amore e niente ti dà

Che ora è, che importa se sai

Che sui passi tuoi non ritornerai

Mordila la tua fantasia

Non dormire aspettando che sia domani

