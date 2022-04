Il significato di The First Embrace, il nuovo singolo di Giovanni Allevi per la giornata della Terra Giovanni Allevi ha rilasciato il nuovo singolo “The First Embrace” per la Giornata Mondiale della Madre Terra. Il significato del brano racchiuso in un abbraccio tra la madre e il suo neonato.

Da oggi, venerdì 22 aprile, Giovanni Allevi ha rilasciato il nuovo singolo "The First Embrace" per la Giornata Mondiale della Madre Terra. La prima esecuzione assoluta è in diretta tv e streaming dalla Nuvola di Fuksas a Roma, il 22 aprile per la maratona di Earth Day "One People One Planet", un evento speciale durante l'Estasi Piano Tour.

Il significato di The First Embrace

The First Embrace vuol dire "il primo abbraccio". È il nuovo singolo per pianoforte solo di Giovanni Allevi, una composizione che reclama l'amore e il rispetto collettivo per il nostro Pianeta. Le celebrazioni per la Giornata Mondiale della Terra si arricchiscono di questo nuovo tassello: una ballad romantica per la Madre Terra. “Credo che non esista gesto più sublime del primo abbraccio: quello tra la madre e il suo neonato, quello tra due amanti, quello tra la Terra e i suoi abitanti. Il tempo si ferma, ogni preoccupazione finisce momentaneamente sullo sfondo, l’amore avvolge ogni cosa con la sua calda presenza", racconta Giovanni Allevi.

L'Estasi Piano Solo European Tour di Giovanni Allevi

Giovanni Allevi prosegue il suo Estasi Piano Solo European Tour. Dopo il 22 aprile a Roma sarà il 26 aprile a Treviso (Teatro Mario Del Monaco), il 4 maggio 2022 a Napoli presso il Teatro Augusteo, l'8 maggio 2022 a LOCARNO presso il prestigioso Teatro Kursaal, il 13 maggio 2022 ad Assisi presso il Teatro Lyrick, il 17 maggio 2022 a Genova presso il Politeama. Tra le date europee spiccano il 2 giugno 2022 a Vienna presso il Wiener Konzerthaus, il 5 luglio 2022 a Friburgo, il 6 luglio a Zurigo e il ritorno in Italia il 14 luglio per il concerto di Fiesole. Tutte le altre date e le info utili disponibili sui suoi canali ufficiali.